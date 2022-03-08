Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине

"Это мое обращение в первую очередь адресовано к представителям НАТО, ОБСЕ, ООН, которые на словах так сильно переживают за мир во всем мире. Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
***
Ситуация парадоксальная: Кадыров, обладающий репутацией не самого большого гуманиста, требует у международных организаций призвать к человеческому отношению к их собственным гражданам власти Украины.
Самая дичь в том, что Кадыров-то сейчас прав на все сто - чего не выпустить гражданских?
Российские военные 8 марта с 10:00 мск объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что эти меры приняты по просьбе французского президента Эмманюэла Макрона.
Открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук: «Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию».
Видимо, она полагает, что граждане Украины - это ее крепостные или рабы: скажет начальство умирать на родине, но в Россию ни-ни, и умрут.
Какая разница, поедут люди в Белоруссию, Россию или даже Зимбабве, если они таким путем останутся живы? Не понимаю...
Понимаю, что оборонять города, прикрываясь, как живым щитом, гражданским населением - выигрышная тактика. Особенно в свете того, что российским военным дан приказ обращаться с местным населением, и даже с пленными - гуманно. А украинские войска на сей счет вообще никаких распоряжений не получали.
Эта странная война, у которой странные и цели, и задачи, и сам момент противостояния. Но по части гуманности все же российская армия даст украинским военным сто очков форы. Да как видим, и не только военным.
Ну и переговоры - опять не договорились, даже по гумкоридорам... Да никто и не планировал. И на людей плевать.
Вот сейчас Зеленский предлагает встретиться ему и Путину в Турции. Почему именно в Турции? А вдруг там не найдется стола подходящей величины?
Визиты президентов обычно готовят, и не один день. Это значит, все эти дни будут идти боевые действия, и будут умирать люди. А президенты не торопятся.
А.Б.
|
|
"Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!"-Жеглов написал 08.03.2022 02:34
Кадырка это простил за получение абсолютно неограниченной власти в Кадырии, но тем ни менее физически сократил количество русских проживающих в Кадырии практически до нуля (сейчас где-то около тысячи русских на всю полторамиллионную Кадырию проживают в статусе педерастов и поднарников!)
По поводу гуманитарных коридоров все как раз наоборот - российские военные начинают обстрелы этих самых гуманитарных коридоров. И это подтверждается абсолютно всеми наблюдателями.
Возможно кадыркины овцее6ы совсем неконтролируются российским тупым командованием.
2.
Ну даже, допустим, выведут всех жителей из осажденного города в поля или в лес - сразу же российские военные авиацией сравняют город с землей, а украинцам придется жить в полях и лесах.
ййййй написал 08.03.2022 02:14