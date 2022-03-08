Мы - чемпионы мира!

Сегодня 8 марта, и поздравляю всех женщин с их праздником.

Особенно хотел бы поздравить женщин Украины, и именно потому, что 8 марта сегодня там совсем не праздничное.

Но тьма сильней всего перед рассветом. Все наладится. Все еще будет хорошо.

Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает сервис слежения за санкциями Castellum.AI.

Отмечается, что, учитывая ограничения, наложенные и до 22 февраля, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия, таким образом, значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.

Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760).

А.Б.