Мы - чемпионы мира!

Сегодня 8 марта, и поздравляю всех женщин с их праздником.
Особенно хотел бы поздравить женщин Украины, и именно потому, что 8 марта сегодня там совсем не праздничное.
Но тьма сильней всего перед рассветом. Все наладится. Все еще будет хорошо.
Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает сервис слежения за санкциями Castellum.AI.
Отмечается, что, учитывая ограничения, наложенные и до 22 февраля, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия, таким образом, значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.
Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760).
А.Б.
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"Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!"-Жеглов написал 08.03.2022 13:05
Именно русский народ хочет вовсю войны и яростных бомбежек Украины!
Пенсионеры обдолбленны "вечерними мудозвонами" и орут, чтобы больше бомбили Украину, потому что там фашисты!
В моем микрорайоне на тысячи голов нет ни одной пенсионерки или пенсионера кто поддержал бы Украину, в основном все зло высказываются в сторону Украины!
Так что - накуй вообще такой народ.
В Москве люди живут пограмотнее и среди этих людей вполне адекватные люди есть. Но это в Москве. А на периферии - мрак!
Долой войну! написал 08.03.2022 12:45
Русскому народу не нужна война с Украиной. Нам нужна дружба с украинским народом. Чтобы вместе бороться против "своей" и мировой финансовой олигархии.
хахахахахахахуууййй написал 08.03.2022 12:26
"Лучше плохо сидеть, чем хорошо стоять" - народная поговорка, родившаяся, говорят, еще в совковом общественном транспорте.
аномаМ написал 08.03.2022 12:12