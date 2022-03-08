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Московский листок

Мы - чемпионы мира!

Опубликовано 08.03.2022 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Мы - чемпионы мира!

Сегодня 8 марта, и поздравляю всех женщин с их праздником.

Особенно хотел бы поздравить женщин Украины, и именно потому, что 8 марта сегодня там совсем не праздничное.

Но тьма сильней всего перед рассветом. Все наладится. Все еще будет хорошо.

Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает сервис слежения за санкциями Castellum.AI.

Отмечается, что, учитывая ограничения, наложенные и до 22 февраля, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия, таким образом, значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.

Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760).

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Это не мы, надо различать РФ и русский народ
"Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!"-Жеглов написал 08.03.2022 13:05
Ты дико ошибаешься!
Именно русский народ хочет вовсю войны и яростных бомбежек Украины!
Пенсионеры обдолбленны "вечерними мудозвонами" и орут, чтобы больше бомбили Украину, потому что там фашисты!
В моем микрорайоне на тысячи голов нет ни одной пенсионерки или пенсионера кто поддержал бы Украину, в основном все зло высказываются в сторону Украины!
Так что - накуй вообще такой народ.
В Москве люди живут пограмотнее и среди этих людей вполне адекватные люди есть. Но это в Москве. А на периферии - мрак!
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Это не мы, надо различать РФ и русский народ
Долой войну! написал 08.03.2022 12:45
Россия - государство финансовой олигархии, которая и развязала несправедливую войну против Украины. Это то самое государство, которое увеличило пенсионные возраст, сократило население путем развала медицины под предлогом ковида, а теперь войной доводит трудящихся до нищеты и голода.
Русскому народу не нужна война с Украиной. Нам нужна дружба с украинским народом. Чтобы вместе бороться против "своей" и мировой финансовой олигархии.
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Работать у нас не начнут НИКОГДА! (аномаМе)
хахахахахахахуууййй написал 08.03.2022 12:26
А нaxyя работать?! Когда можно СИДЕТЬ(!!!!) в адменструации припиздента в дуботатах всех уровней, правительстве, судах и ФССП, ментовке-понтовке, фесебесе, ФНСе, ФСИНе и т.п., ну и конечно же - на зоне (а чо, там кормят, моют и даже белье меняют).
"Лучше плохо сидеть, чем хорошо стоять" - народная поговорка, родившаяся, говорят, еще в совковом общественном транспорте.
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(без названия)
аномаМ написал 08.03.2022 12:12
Чем больше санкций тем скорее начнут у нас работать, а не бабло тырить и дырки в земле крутить
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