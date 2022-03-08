В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России компаний

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства западных компаний, который объявили о завершении своей деятельности в России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

Действия объявивших о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине Турчак назвал «предумышленным банкротством, цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих».

Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.

Я вот только не очень понимаю, национализировав Carlsberg, власти РФ продолжат производить пива соответствующего качества или ослиную мочу, по принципу "куда денутся - выжрут"?

И россвийский "фольксваген" будет похож не на "жигули" с краденым шильдиком?

Ну а модные одежки будут теперь разрабатывать рязанские модельеры?

А.Б.