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Московский листок

В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России компаний

Опубликовано 08.03.2022 в разделе комментариев 2

кризис экономика
В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России компаний

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства западных компаний, который объявили о завершении своей деятельности в России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

Действия объявивших о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине Турчак назвал «предумышленным банкротством, цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих».

Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.

Я вот только не очень понимаю, национализировав Carlsberg, власти РФ продолжат производить пива соответствующего качества или ослиную мочу, по принципу "куда денутся - выжрут"?

И россвийский "фольксваген" будет похож не на "жигули" с краденым шильдиком?

Ну а модные одежки будут теперь разрабатывать рязанские модельеры?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Конгениально!
хахахахахахахуууййй написал 08.03.2022 13:04
А кто на них будет работать?
А кто будет чинить оборудование, продавать сырье (компоненты, комплектующие)?
Прогулочный эконанист прав в главном: "Национализация, социализм - это вообще разговор не про экономику, это на другую тему. Точно так же и "капитал" Маркса не про экономику."
Браво!
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(без названия)
экономист на прогулке написал 08.03.2022 12:56
Национализация зарубежных активов чисто пропагандистский ход, потому что в сложившейся ситуации все эти активы обязательно станут убыточными. Национализировав их, российская власть всего лишь повесит на свою шею убыточные активы, и только. И вообще, история не знает ни одного примера, когда национализация решала какие-то экономические проблемы. Национализация, социализм - это вообще разговор не про экономику, это на другую тему. Точно так же и "капитал" Маркса не про экономику.
Сейчас БритишПетролеум пытается продать свою долю в Роснефти (19,75%), но никто не берет, даже со скидкой. Понятно, что предлагают национализировать?
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