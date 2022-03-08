Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К середине апреля нас может ждать дефолт

Опубликовано 08.03.2022 в разделе комментариев 3

кризис война безумие
К середине апреля нас может ждать дефолт

Власти США согласовали запрет импорта нефти из России

Руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке торговых отношений с РФ и Белоруссией.

"Мы достигли согласия относительно дальнейших законодательных шагов, касающихся запрета на импорт энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Белоруссией", - говорится в распространенном в понедельник заявлении руководства комитета по доходам и расходам Палаты представителей и финансового комитета Сената.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе, голосование по инициативе в Палате представителей может состояться уже во вторник.

Отмечается, что законопроект, в частности, даст президенту США полномочия увеличивать торговые пошлины на продукты из России и Белоруссии. Также представитель США на торговых переговорах должен будет стремиться к тому, чтобы добиться замораживания участия России в ВТО и приостановки вступления в эту организацию Белоруссии.

Из ВТО лучше бы сразу выгнали, а вот все остальное, конечно, катастрофа.

 

Курс рубля на Forex упал до исторических минимумов

Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex в понедельник выросли до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40% и более выше уровня закрытия торгов в пятницу.

По состоянию на 20:43 мск, курс евро к рублю вырос до 164,4 рубля за евро. Курс доллара вырос до 152,47 рубля за доллар.

Как отмечает РИА «Новости», ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,7556 рубля, доллар — в 177,26 рубля.

Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.

 

15 апреля Россию может ждать дефолт

Роснефть столкнулась с невозможностью выплатить долг по обязателствам в размере 1,2 млрд долл - деньги у компании есть, но активы на западе заморожены, а из России затруднены транзакции. С аналогичной проблемой бюуквально завтра столкнется Газпром, но с объемом обязательств порядка 2 млрд долл. Правда, прошла информация, что Газпрому как-то удается этот долг погасить.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие крупные российские компании.

Что касается Роснефти, то 15 апреля истекает льготные период, попросту возможная отсрочка, и к этому дню может быть объявлен дефолт.

История немного бредовая - у вас есть деньги, но кредитор блокирует перевод, и обвиняет вас в том, что вы не платите.

Но в условиях санкций никто с той стороны не станет помогать разруливать ситуацию, и поступят сугубо формально.

В такой ситуации к середине апреля Россию может ожидать вообще другая реальность.

А.Б. 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Дааааа. Жить станет лучше, жить станет веселей
случайно оказался на сайте написал 08.03.2022 13:16
У вас у всех уже давно другая реальность с 2014года. Не заметили разницы? С тех пор как пуйтин возомнил себя помимо богочеловека и сосредоточением вселенной, он решил, что пора устроить "новый порядок" в мире, как это пытался соорудить известный исторический персонаж Адольф Гитлер. Только у того ядерного оружия не было..... А было бы, всенепременно жахнул. И озерской похоже желает унести в рай (или ад) остальной мир. Возможно, это тоже одна из "русских национальных идей." А РФ тем временем постепенно превращается в страну-изгоя, усиливается политическая и экономическая изоляция, обнищание населения, коррупция, криминализации...... Если это и есть пресловутый "иной путь" РФ ,то вполне можно предположить, что будет в конце этого пути... :) точно - не восточная Швейцария и даже не Вьетнам. В лучшем случае, Сомали или Папуа Новая Гвинея...... :)
Ответить
К середине апреля России может уже и не быть, как государства.
хахахахахахахуууййй написал 08.03.2022 12:40
И это был бы самый лучший вариант ДЛЯ ВСЕХ!
Страна же Россия будет жить, покуда живет планета Земля!
Ответить
(без названия)
Не нас, а вас написал 08.03.2022 12:39
Мы и так нищие. Акций "Роснефти" и "Газпрома" у нас нет, счетов в банке нет, а с началом войны и продукты из магазинов исчезают. Доведут страну до голода с этой войной - так будет точнее.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне"
В Красноярске преступной признали надпись "Нет вой...
07.03.2022
Олег Двуреченский о событиях на Украине
Олег Двуреченский о событиях на Украине
07.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К середине апреля нас может ждать дефолт (3)
В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России компаний (2)
Мы - чемпионы мира! (4)
Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине (21)
В Донецке задержан корреспондент газеты "Рабочая Демократия" (17)
В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне" (10)
Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока (9)
Цена войны: рейтинг преддефолтный, газ по 2400, продукты с ограничением в одни руки (12)
В Красноярске обнаружена угроза миру (7)
Олег Двуреченский о событиях на Украине (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Без вариантов: Почему Зеленскому остаётся только бежать на Запад
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Стрелков признался, что разбить ВСУ, имеющимися у России силами, невозможно
Дарья Митина Дарья Митина: Свободу коммунистам!
Дарья Митина Дарья Митина: Вечерний эфир на телеканале 360
Дарья Митина Дарья Митина: Подписываюсь под каждым словом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss