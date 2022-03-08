К середине апреля нас может ждать дефолт

Власти США согласовали запрет импорта нефти из России

Руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке торговых отношений с РФ и Белоруссией.

"Мы достигли согласия относительно дальнейших законодательных шагов, касающихся запрета на импорт энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Белоруссией", - говорится в распространенном в понедельник заявлении руководства комитета по доходам и расходам Палаты представителей и финансового комитета Сената.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе, голосование по инициативе в Палате представителей может состояться уже во вторник.

Отмечается, что законопроект, в частности, даст президенту США полномочия увеличивать торговые пошлины на продукты из России и Белоруссии. Также представитель США на торговых переговорах должен будет стремиться к тому, чтобы добиться замораживания участия России в ВТО и приостановки вступления в эту организацию Белоруссии.

Из ВТО лучше бы сразу выгнали, а вот все остальное, конечно, катастрофа.

Курс рубля на Forex упал до исторических минимумов

Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex в понедельник выросли до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40% и более выше уровня закрытия торгов в пятницу.

По состоянию на 20:43 мск, курс евро к рублю вырос до 164,4 рубля за евро. Курс доллара вырос до 152,47 рубля за доллар.

Как отмечает РИА «Новости», ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,7556 рубля, доллар — в 177,26 рубля.

Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.

15 апреля Россию может ждать дефолт

Роснефть столкнулась с невозможностью выплатить долг по обязателствам в размере 1,2 млрд долл - деньги у компании есть, но активы на западе заморожены, а из России затруднены транзакции. С аналогичной проблемой бюуквально завтра столкнется Газпром, но с объемом обязательств порядка 2 млрд долл. Правда, прошла информация, что Газпрому как-то удается этот долг погасить.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие крупные российские компании.

Что касается Роснефти, то 15 апреля истекает льготные период, попросту возможная отсрочка, и к этому дню может быть объявлен дефолт.

История немного бредовая - у вас есть деньги, но кредитор блокирует перевод, и обвиняет вас в том, что вы не платите.

Но в условиях санкций никто с той стороны не станет помогать разруливать ситуацию, и поступят сугубо формально.

В такой ситуации к середине апреля Россию может ожидать вообще другая реальность.

А.Б.