Славься, наша Эритрея!

Если раньше модно было заниматься дзюдо, то теперь наступили времена, когда всякий полуобразованный троечник, с грехом пополам освоивший школьную программу девяти классов, пытается выдавать исторические экзерсисы. Палочкой-выручалочкой у таких часто является Ленин, который и СССР развалил идеей федеративного государства, и демографическую яму заложил - мол, из-за него сегодня бабы рожать не хотят, и не был он ни великим стратегом, ни геополитическим гением. Ладно, хоть ссать в подъезды у них ходит Обама.

Давайте мы не будем от них отставать и проведём беглый экскурс в историю отечественной дипломатии, на ниве которой сегодня усердно, словно запряжённые лошади породы тяжеловесов, трудятся господин Лавров и госпожа Захарова. Не пугайтесь, времена печенегов оставим в покое, взяв за точку отсчёта поражение в Крымской войне в середине 19-го столетия.

Сначала связи с Российской империей установили Германия и Австро-Венгрия, вошедшие в "Союз трёх императоров". Образование оказалось непрочным, и в конце 19-го века сложился франко-русский союз. Принимая лидера Франции, самодержец Александр III с обнажённой головой слушал революционный гимн "Марсельезу" и ничего, выдержал, раз интересы государства требовали. В 1907г. к России и Франции примкнула Англия, что означало возникновение военного блока Антанты - "Сердечного согласия", принимавшего участие в Первой мировой войне.

Советская Россия на первых порах по понятным причинам существовала в условиях внешнеполитической изоляции. Годами дипломатического признания СССР стали 1924-1925, в 1934г. он был приглашён в Лигу наций. В середине 1930-х годов СССР совместно с Францией гарантировал неприкосновенность границ Чехословакии, что было сдерживающим фактором для Гитлера, пока западные партнёры не предпочли политику "умиротворения агрессора".

В начале Второй мировой войны по ряду причин Сталину пришлось идти на заключение договора о дружбе и границах с Германией, однако после вероломного нападения фашистов в 1941-1942 гг. была образована антигитлеровская коалиция с США и Великобританией. Одним из итогов Второй мировой стало создание Восточного блока, куда при главенстве Советского Союза входили многие страны Центральной и Юго-Восточной Европы, включая ГДР.

С распадом СССР Россия не оказалась в изоляции, продолжая играть ключевую роль на постсоветском пространстве, выстраивала новые отношения как с бывшими союзниками, так и с бывшими противниками. Она сохранила место в СБ ООН, была приглашена в "восьмёрку" ведущих мировых держав, постепенно увеличивала свой вес в Европе и других регионах. Безусловно, в дальнейшем могла претендовать и на большее, но это зависело от экономических успехов страны и роста благосостояния её граждан. Однако многочисленные обещания партии власти, взявшей курс на сохранение преференций отдельных буржуазно-чиновничьих кругов, неизменно оказывались пустыми декларациями.

Политический режим скатился к автократии, при которой деградировали все правовые институты, исчезла политическая конкуренция. Экономическое развитие остановилось на долгие годы. Были нанесены чувствительные удары по социальному положению широких слоёв населения: повышение пенсионного возраста, увеличение налогов и др. Бюрократизация приобрела кафкианский масштаб. Общественная атмосфера стала характеризоваться ростом апатии и уныния.

Пожалуй, обороты не сбавляли только милитаризм, ура-патриотизм и коррупция. С этим своим "коньком" российская верхушка и въехала спецоперацией на Украину. Результаты дипломатической работы вождя и МИДа показывает голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1, которая осуждает вторжение России на Украину и требует полного вывода российских войск: Россию поддержали только 4 страны, воздержались 35, против РФ выступило 141 (!) государство. Среди тех, кто нашу страну поддержал, нет ни одного союзника из тех, кого на протяжении более полутора веков находили и царские, и советские правительства. Только какая-то экзотика.

Понятно, что Сирия с Асадом и Беларусь с Лукашенко, где диктаторы с трудом удержались на троне благодаря российским штыкам. Северная Корея, где телевизионные приёмники населения подлежат обязательной регистрации, настройки частот блокируются и органы управления опечатываются; прослушивание иностранных радиопрограмм запрещено и карается тюремным заключением; четверть века назад там был страшный голод.

А ещё Эритрея. Эта африканская страна является однопартийным государством, в котором национальные выборы неоднократно переносились. Все местные средства массовой информации принадлежат государству, в индексе свободы прессы у него последнее место. Тут обязательная военная служба, на которую граждане призываются на неопределённый срок. Правозащитная организация Human Rights Watch считает эритрейское правительство одним из худших в мире. Экономическая система — командного типа, контролируется правящей партией, Эритрея - одно из беднейших государств мира.

Вот такие отныне у России союзники.