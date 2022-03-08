8 марта на фоне боев и грозящего дефолта #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Мы - чемпионы мира! https://forum-msk.org/material/news/1... 2 15 апреля Россию может ждать дефолт https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Правительство утвердило перечень недружественных России стран 4 Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 5 - 6 марта в Донецке был задержан сотрудниками МГБ корреспондент газеты «Рабочая Демократия» Артем Бородин https://forum-msk.org/material/news/1... 6 В Минобороны РФ утверждают, что киевские националисты разрабатывают ядерное и биологическое оружие, а также производят "боевые" наркотики 7 Власти США согласовали запрет импорта нефти из России 8 Курс рубля на Forex упал до исторических минимумов 9 В «ЕР» призвали национализировать производства ушедших из России компаний https://forum-msk.org/material/news/1...



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