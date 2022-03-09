МакДонпальдс ушел в прошлое

Примерно 850 российских МакДональдсов прекращают работу. Говорят, временно... Марка американская, США номер один в мире по числу санкций против РФ, 1194 штуки. Все понятно.

Привходящее: прекращают работу сотни тысяч сотрудников в России, включая сюда производства, имеющие контракты с МакДональдсом. Прекращают в смысле идут на улицу - хотя их вина в конфликте на Украине пока не доказана.

Гражданам тоже неприятно - сформировалась уже привычка. Иногда дурная - если жрать в Маке постоянно, то отрастает жопа 56-го размера и панкреатит. Но время от времени выпить совсем неплохого кофе и, допустим, что-то зажевать, было очень удобно и совсем не плохо.

Думаю, Мак еще вернется в Россию, но место уже будет занято.

Кстати, из 37 тысяч Маков по всему миру 35 тысяч - это франчайзинг, так что владельцам только вывеску сменить. В Севастополе, например, "Русбургер", в Донецке "ДонМак".

Я не об этом, мне плевать на МакДональдс, есть за последнее время лишения куда чувствительней.

Но это явление - знаковое. Первый МакДональдс появился в России 31 января 1990-го года, в Кремле еще сидел Горбачев, а страна называлась СССР. Это была одна из первых весточек открытия страны остальному миру. Ну и предвестник "закрытия" страны - Советский союз прекратит существование через полтора года.

Первый Мак на Пушкинской площади в Москве открылся на месте культового бара "Лира", Лирбара. Сейчас про него и не вспоминают, хотя вспомнить есть о чем. Но теперь уже только историкам.

Но теперь закрывается самый посещаемый в мире МакДональдс! Его за 30 лет посетило 140 миллионов человек, вся страна, можно сказать. И тут уходит не просто эпоха - мы всей страной уходим из эпохи назад, туда, где жопу вытирают газетой "Известия", а "Адидас" - это признак принадлежности к "сливкам общества".

Хочется ли вернуться в конец 80-х? Конечно! Когда я молодой и полный надежд, когда страна меняется и все очень интересно, когда любимая ждет на углу улицы Горького, а не на кладбище... А вот возвращаться обратно с грузом протухших надежд - нет, не хочется. Да уж мне пережитого за эти 30 лет и не выдержать...

И даже в Лирбар не хочется, потому что говно был этот бар...