Военная спецоперация России как "точка невозврата" современной мировой политики

Все мы знаем, что 24 февраля 2022 года Россия начала «военную спецоперацию» в отношении Украины. Все мы знаем причины. Официальные: защита Донбасса, защита геополитических интересов России от расширения НАТО на восток. Реальные: очередная борьба за рынки сбыта – в данном случае за поставки газа в Европу, и геополитические озабоченности, но не России, а, как не странно, США.

В медийном поле идет та же война: простые люди вперемешку с пропагандистами готовы поубивать друг друга, судя по коментам в месседжерах и пабликах. Одни защищают Россию с пеной у рта, вспоминая 8 лет обстрелов ЛДНР, другие, так же с пеной у рта, защищают Украину, клеймя российский режим за что надо, и за что не надо. Пропаганда, навязавшая нам в сознание этот ложный дуализм, продолжает вбрасывать безумные фейки напополам со страшными картинками: сожженная техника, разорванные тела солдат, трупы мирных жителей, разрушенные дома. Все это льется даже на детей, выскакивая в Тик-Токе, как реклама. Оппозиция в России посходила с ума, дружно записавшись либо в ряды «поддержим Путина», либо в не менее мерзкие ряды либералов. И даже коммунисты не могут сохранить здравомыслие: те же слова поддержки «денацификации» Украины или же бездумные акции в стиле «#нетвойне», ни к чему не ведущие и ничего никому не объясняющие.

Общество поляризовано и расколото. Почти все мыслят эмоциями, почти никто не думает. А следует остановиться и спокойно подумать. Война не будет идти вечно, а жизнь продолжится. И то, что в ней произойдет – зависит от того, что мы поймем сегодня.

Почему началась «спецоперация».

Для начала следует подробно разобраться в причинах перехода конфликта в горячую фазу. Иначе мы не поймем, как нам следует относиться к происходящему.

Энергетические зависимости.

Когда в 2019 году Европа отказалась от угля и взяла курс на постепенный отказ от нефти и газа, как источников электроэнергии, это было сделано под предлогом заботы о природе. На самом деле это сделали для того, чтобы в рамках рыночной экономики стимулировать развитие производства электроэнергии на возобновляемых источниках. И здесь все просто: Европа не имеет своих нефти, угля и газа в достаточных количествах, но устала зависеть от экспортеров. Меж тем, без законодательного ограничения использования ископаемых энергоносителей, развиваться альтернативное электропроизводство не могло – мешали лоббисты нефтяного бизнеса.

Согласно плану, Европа должна полностью перейти на возобновляемые источники энергии уже к 2050 году. Однако до этого времени придется дожить, а, следовательно, придется жечь газ – как более экологичное топливо. И все бы хорошо, но тут Европа попала в сильную зависимость от экспортеров газа, основным из которых для неё являлась Россия. Сейчас газ из РФ поступает в Европу в основном по двум каналам:

«Северный поток» - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Это основной канал современных поставок.

Газовый транзит в ЕС через Украину. (Кстати, он до сих пор продолжается, даже сейчас, во время войны).

Но этого оказалось мало для обеспечения всех нужд Европы. Так был построен «Северный поток - 2» (СП-2) - магистральный газопровод (МГП) из России в Германию через Балтийское море по Северному коридору Единой системы газоснабжения (ЕСГ), является расширением МГП «Северный поток».

Новый газопровод уже в 2021 году был полностью готов к запуску, но начались проблемы с сертификацией. Причем претензии появились вовсе не к качеству строительства. Более всего этот газопровод нужен Германии, чуть меньше – Франции. Но США совершенно не устраивает такая ситуация, когда две крупные страны центральной Европы и фактическая основа блока НАТО оказываются в столь глубокой зависимости от российского «Газпрома». По словам Игоря Юшкова (ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ) в интервью «Вечерней Москве»: «Основная проблема — в сертификации компании-оператора. «Газпром» хочет, чтобы управляла газопроводом компания Nord Stream 2 AG, которая владеет этой «трубой». И там сложность в том, что это стопроцентная дочерняя структура Газпрома. В первом, можно сказать, пункте европейского антимонопольного законодательства сказано, что должны быть разделены сферы бизнеса: поставщик не должен управлять «трубой», — рассказал эксперт. … Немецкий регулятор недавно приостановил процесс сертификации, потребовав, чтобы Газпром перерегистрировал свою «дочку» Nord Stream 2 AG: она была зарегистрирована на территории Швейцарии — теперь ее нужно зарегистрировать на территории Германии». Ну а при чем тут США? А США заявили, что «наложат санкции на любую компанию, которая окажет «Северному потоку – 2» сертификационные услуги». Как видим – все просто.

И все действительно просто. Если отрезать Германию и остальные страны ЕС от российского газа, с учетом войны в Сирии и фактической блокировки из-за неё газовых поставок из Катара, основным экспортером газа для Европы становятся США и их СПГ (сжиженный природный газ).

Тем не менее, газ Европе нужен был все больше и больше, а американский СПГ – стоит больше российского газа по трубопроводу, ибо дорогая логистика, поэтому, несмотря на множество интриг международной политики, смену компаний-операторов и прочую маяту, Германия заявила о готовности окончательно сертифицировать СП-2 к 22 февраля 2022 года. Запомните эту дату!

Геополитический интерес США и РФ, и политические резоны Украины

Обратите внимание на дату - 22 февраля. Именно в этот день Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР. Запомним это. И вернемся немного назад. Вспомним, что эскалация конфликта России с Украиной длилась весь прошлый год. А началось все с того, что США пообещали Украине принять ее в состав НАТО. Пустое обещание, ибо для этого требуется согласие всех стран – участниц блока. Но военную базу можно разместить и на основании обещания. Важно понимать, что угроза вхождения Украины в НАТО была не только неприемлема для России по очевидным геополитическим причинам, но и создавала серьезные риски в осуществлении поставок газа в Европу по транзитному каналу.

Начались бесконечные и заведомо бесплодные переговоры России и НАТО и российских «стратегиях безопасности» и о «расширении НАТО на Восток». На фоне этих переговоров Россия начала наращивать военное присутствие у границ с Украиной, демонстрируя, что, в случае провала переговоров, способна силой не пустить НАТО в «незалежную». Но в США, как оказалось, того и добивались. Ибо тут же все подконтрольные Америке СМИ начинают трубить о намерениях России оккупировать Украину, даже «точные» даты вторжения называют. Следом подтягиваются английские СМИ, потом вся Европа дружно верит в неминуемую войну. И это создает повод для санкций в отношении России, для оспаривания сертификации и торможения запуска пресловутого СП-2.

Хочет ли правительство РФ в этот момент войны с Украиной? Нет и нет, ибо не за чем. Война – это дорого, это новые санкции и разрыв торговли с Европой. Империалистических амбиций в отношении Украины Россия также не питает, ибо там попросту нечем поживиться российскому бизнесу. Экономика Украины лежит в руинах после «успешной евроинтеграции», которая на практике оказалась просто приватизацией остатков госсектора и развалом производств в следствии разрыва традиционных промышленных связей с РФ. Так, для примера, сильные потери понес украинский авиапром, и даже легендарный «Антонов» - производитель АНов, оказался на грани банкротства. Металлургия тоже не процветала, ибо вместо дешевого донецкого угля - после 2014 года и потери контроля Украиной над ЛДНР – вынуждена была перейти на более дорогой «российский» уголь – тот же донецкий на самом деле, но продаваемый из России и по российским ценам. Да и куда металлургам Украины сбывать продукцию, когда внешние рынки заняты более сильными производителями, а на внутреннем потребитель исчезает, так как заводы в массе закрываются. Остаются шахты, но единый угледобывающий комплекс Донбасса распался, а на украинских остатках этого комплекса модернизация не проводилась со времен Кучмы (на ЛДНРовских шахтах, впрочем, тоже). Аварийность на шахтах зашкаливает, многие приходится просто выводить из эксплуатации из-за риска обрушения, из-за критического скопления метана и отсутствия средств даже на элементарные работы по ремонту и дегазификации. Зарплату шахтерам повсеместно задерживают, иногда по 8 месяцев. Из ископаемых ресурсов у Украины по большей части есть только уголь. Но в РФ своего угля много, и есть еще ЛДНР. Остается сельхозпроизводство. И оно даже не убогое. Украина – один из значимых мировых экспортёров зерновых. Но Россия – тоже. И этот рынок достаточно широк, чтобы не уничтожать конкурента путем войны. Остается дешевая рабочая сила в избытке, которая едет по всей Европе и даже на кабальные сезонные работы в Польше по сбору клубники охотно нанимается. Но такого добра и в РФ хватает, тоже с избытком. Так что, для империалистической агрессии Украина далеко не самый привлекательный объект. И единственное, что здесь действительно заботит правительство РФ – это НАТО, точнее обеспечить, чтоб НАТО в Украине не появилось.

Меж тем Украина активизируется в своей агрессии в отношении ЛДНР. Увеличивается число и интенсивность артобстрелов, стягиваются вооружения к линии разграничения, максимально публично игнорируются «минские договоренности» (при формальном их признании на уровне дипломатического общения со странами ЕС, в котором Украина, напротив, обвиняет Россию и ЛДНР в нарушении «Минска»).

Ну, казалось бы, Украине-то зачем создавать напряженность, ведь реального присоединения не только Крыма, но даже ЛДНР, руководство «незалежной» совсем не хочет. Попросту на это нет денег. Экономика страны, как мы разобрали выше, приведена в негодность и не покрывает даже минимальных бюджетных расходов. Страна и так живет в кредит от ЕС и США, ежегодно увеличивая внешний долг. А милитаризация, которая необходима на случай начала войны, и вовсе опустошила «государственную копилку», даже несмотря на постоянные спонсорские поставки вооружений от американцев, англичан, и всех, кому не лень. Куда уж тут присоединять ЛДНР. На одних только пенсиях и бюджетной сфере страна просто разорится. Потому и не было у украинской власти ни одной официально принятой «стратегии реинтеграции» Донбасса, не было никаких четко озвученных планов, как это сделать, только одни пустые разговоры. Зато уж в пропагандистской риторике Украина намеревалась вернуть себе не только ЛДНР, но и Крым, и постоянно вещала про угрозу от России.

Но и тут все нехитро. Украинская власть попала в ловушку. С одной стороны – экономика в состоянии банкротства, и население, которое все более не доверяет власти на фоне обнищания, безработицы и роста цен. Фактически имеет место политическое банкротство власти, дискредитация всего восьмилетнего курса на «евроинтеграцию». С другой стороны – полная зависимость от внешних кредитов. Удержать население от бунта становится возможно лишь созданием угрозы внешнего врага, благо РФ так удачно бряцает оружием у самой границы. И тут же американские партнеры навязчиво заставляют «признать риск военной угрозы» со стороны России, обещая помощь в предстоящем конфликте и шантажируя невыдачей новых кредитов. У Украины просто не остается выбора – приходится играть в «эскалацию». И жалкие попытки исправить положение со стороны европейских политиков, когда, к примеру, Э. Макрон (президент Франции) гастролирует между Москвой и Киевом в бесплодной попытке «всех помирить», ожидаемо обречены на провал, ибо Франция не может ни заменить Украине США, как инвестора, ни гарантировать России неразмещение баз НАТО в Украине.

Покажется странным, что такие титанические усилия - политические интриги, шантаж, поставки вооружений на огромные суммы, истерика в СМИ и прочее – понадобились США лишь за тем, чтобы отрезать ЕС от российского газа и увеличить продажи своего СПГ на европейском рынке. Действительно, цена вопроса для США была куда выше интересов газового бизнеса – речь шла о сохранении влияния на Европу, о сохранении блока НАТО.

Последние десятилетия блок НАТО действовал преимущественно по обслуживанию внешнеполитического интереса США. Ирак, Ливия – эти конфликты были нужны Америке, но не Европе. Между тем, оплачивать американскую империалистическую амбицию приходилось как раз европейским партнерам, да и контингенты вводить выпало тоже им. И это годами вызывало недовольство ведущих стран ЕС, ведь сами они реализовывали внешнее влияние не военным, а экономическим путем. А. Меркель (бывший канцлер ФРГ) еще в 2019 году высказывалась по поводу необходимости выхода Германии из НАТО. Нынешний канцлер О. Шольц был верным приемником данного курса.

Во Франции скоро выборы. На своем предвыборном митинге в Реймсе наиболее (согласно опросам) популярный кандидат в президенты Франции и председатель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала, что в случае ее победы она выведет Францию из состава НАТО. А 25 января 2022 года член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив призвал французское правительство выйти из НАТО. Он заявил, что: «Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом».

Причем, Франция, естественно, рассчитывает в этом случае на альянс с Германией, что неминуемо установило бы полный контроль данного тандема над всем ЕС, и вырвало бы Европу из сферы влияния США окончательно. Для США это было бы равнозначно потере статуса мирового лидера. А дальше – упадок экономики и деградация. Закат «великой империи».

Сплотить страны НАТО любой ценой, любыми средствами сохранить контроль над ЕС – так стояли задачи перед США. И война России против Украины, создание из России «агрессора, угрожающего Европе» - для США это был самый простой путь. Кроме того, не забываем про газ. Разорвать зависимость Европы от РФ, привязать Европу к себе и своим СПГ – это очень хорошо сочеталось с необходимостью держать ЕС «на коротком поводке».

Сегодня множество политологов, в том числе европейских, а не только МИД Китая, говорят о том, что войну России с Украиной начали США. И, как не абсурдно это звучит, но это правда.

Политическое банкротство Путина

Как мы разобрались раннее, амбицию РФ в отношении Украины трудно назвать империалистической. Во всяком случае в классическом понимании этого термина. Скорее «спецоперация» - это последствие проигрыша Россией в империалистическом противостоянии с США. Российским капиталам, тому же «Газпрому», эта ситуация ни то, что не выгодна – прямо вредит. В плане внешнего влияния – тоже один большой «минус». Даже в случае выигрыша в «спецоперации», Россия приобретает лишь сомнительную в плане выгод сферу влияния в виде Украины, но проигрывает куда больше. Потеря европейских рынков, серьезные ограничения внешней торговли, неготовность к самостоятельному импортозамещению ввиду отсутствия целых отраслей промышленности (радиоэлектроника, станкостроение и другие) – все это толкает РФ в жесткую зависимость от Китая, как импортера газа, как экспортера товаров, необходимых для функционирования производств, как единственного оставшегося влиятельного союзника.

Уже сейчас, когда США и, под давлением США, страны ЕС ввели жесткие санкции против РФ, когда акции «Газпрома» на Лондонской фондовой бирже потеряли 97%, обвалившись до $0,03, а «Новатэк» и «Роснефть» торгуются $0,6 и $0,9 за акцию (торги за 02.03.22), российская буржуазия уже высказывает крайнее недовольство, что пока выражается во все возрастающей волне медийного хейта в отношении «спецоперации», причем далеко не только со стороны «прозападных» СМИ. К этому вопросу мы еще вернемся.

Касательно же Донбасса – российской буржуазии было куда удобнее сохранять «статус кво» «непризнанных республик, нежели предпринимать практические шаги как к интеграции их в состав РФ, так и к признанию их суверенитетов. Вспомним, историю вопроса. В 2014м году, в следствии «майдана» и прихода в Украине к власти ультролиберального правительства с яркой националистической риторикой, русскоязычные регионы Юго-Востока Украины начали протестовать против новой власти. В Харькове, Одессе и Мариуполе это закончилось подавлением протестов, а в Донецке и Луганске – нет, поскольку туда, под видом «добровольцев» вошли тогда войска РФ. Так возникли самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР. Естественно, от изначального гражданского протестного движения почти ничего не осталось. Власть перешла фактически к российским военным комендатурам, а все инициативы «снизу» были пресечены: начавшие формироваться «Советы» разогнали, «красные батальоны» были уничтожены в «котлах», остатки низового, даже не левого, но просто самостоятельного движения, вроде бригады «Призрак» Мозгового, были ликвидированы, лидеры – убиты. С этого момента гражданская война жителей Юго-Востока Украины была окончена поражением граждан, но началось противостояние России и управляемой «Западом» Украины вокруг Донбасса. А что же местные жители? Большинство наивно полагало, что их регион войдет в состав РФ по аналогии с Крымом. Но этого не случилось, в 2015 году были заключены «минские соглашения», по которым Украина и ЛДНР не должны были решать конфликт военным путем. И эти соглашения были нарушены сразу же, причем с обоих сторон. Люди в ЛДНР жили под постоянными обстрелами артиллерии ВСУ 8 лет. Но это то, что было нужно российскому бизнесу. Отсутствие статуса независимых государств у ЛНР и ДНР создавало непреодолимое препятствие для установления каких-либо внешнеторговых связей и привязывало регион к РФ намного прочнее любой формальной интеграции. Кампании РФ также не вели торговлю с предприятиями республик напрямую, опасаясь адресных санкций со стороны США и ЕС. Но был создан универсальный обходной путь – множественные офшорные фирмы, принадлежащие преимущественно российскому олигарху Курченко, которые закупали донбасский уголь и продукцию металлургии по ценам, близким к себестоимости, и далее перепродавали уже российским кампаниям, как «свой» товар, по ценам, ниже рыночных, но сильно выше изначальных закупочных. Словом, обычная спекуляция. Далее донбасский уголь и металл мог поставляться даже на мировые рынки, в том числе в Украину, но как «российская» продукция и по соответствующим ценам. Таким образом благодаря низким закупочным ценам на уголь и металл, обогащались не только фирмы-«прокладки» и их владелец Курченко, но и российские металлургические компании. Жителей Донбасса попросту эксплуатировали, как дешевую рабочую силу. Естественно, что местная власть в республиках, до сих пор сохраняющая черты военной комендатуры, не имея опоры даже в виде бизнеса, полностью фактически принадлежащего кампаниям РФ, не имея собственных военных сил (например, вооружения), чтобы противостоять ВСУ, не могла претендовать на какую-либо самостоятельность. Фактически эта власть является колониальной администрацией, работающей в интересах РФ, и вся ее роль - функции жандарма в отношении местного населения. Прикрываясь «военным положением» (постоянные артиллерийские перестрелки с ВСУ), власть именовала «диверсией» и жёстко пресекала любую попытку борьбы рабочих за свои права, любую забастовку. Российскому бизнесу было очень удобно держать республики без суверенного статуса и в состоянии вечной войны, получая прибыли, но не беря на себя ответственность даже за элементарное обеспечение воспроизводства населения. Да и по силам ли российскому бюджету была бы такая ответственность? По информации издания «Агентство»: «В прошлом российское руководство отказывалось от слишком агрессивной политики под воздействием сценариев экономистов. Например, в марте 2014 года правительство просчитывало риски присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей к России, и тогда на этот шаг не пошли в том числе потому, что российская экономика, согласно расчетам, не была к этому готова, вспоминает бывший правительственный чиновник». Действительно, если мы вспомним, сколько средств пришлось затратить на интеграцию в РФ Крыма, мы поймем, что «второй Крым» бюджет РФ просто не вытягивает, особенно на фоне мирового экономического кризиса. Естественно, у российских ТНК денег на подобное хватило бы – если рассматривать их средства совокупно. Но, почему им это было не нужно, мы разобрали выше. На этом фоне «легенда» Кремля о «защите Донбасса», как одной из причин вторжения в Украину выглядит особенно лицемерно и попросту глупо. Нужно совершенно не владеть ситуацией, чтобы в это поверить.

Возникает естественный вопрос: каким же образом тогда Россия начала «военную спецоперацию», вопреки интересам российских капиталов? Неужто Путин и вправду надумал «выступить против олигархов, собрать заново Советский Союз» и вообще «построить социализм», как это говорят сегодня некоторые предельно наивные деятели из КПРФ и не только? Но предположить подобное можно лишь напрочь игнорируя как классовый характер общества и власти, так и очевидную реальность. Чтобы выступить против класса буржуазии, надо опираться, в той или иной форме, на класс пролетариев. А популистские, пропагандистские, но лишенные всякой экономической основы, заигрывания Президента с «народом» посчитать опорой в массах нельзя даже с очень большой натяжкой. Как бы не росла его сиюсекундная популярность на фоне «спецоперации» - это не та популярность. Эта популярность среди наиболее социально пассивной и наименее сознательной части общества не способна дать опору для коренного изменения общественной формации, поскольку для тотального большинства общества Путин лично ассоциирован как с российской олигархией, так и со всеми антинародными законами последних 20и лет, включая нашумевшую пенсионную реформу. Таким образом, даже если бы Президент вдруг сошел с ума и захотел «построить социализм и воссоздать СССР», он бы просто не смог сделать это без опоры на классовую организацию трудящихся, (ну или хотя-бы на абстрактную собственную популярность в народе, в сочетании с массовыми стихийными протестами против правящей олигархии, с опорой на силовые структуры – по примеру Уго Чавеса в Венесуэле). Для начала ему пришлось бы перестать быть Президентом и изобрести способ реабилитировать себя в глазах масс. Ну а без опоры на массы любая попытка Путина «пойти против олигархов» закончится тем, что, либо мы все увидим некролог и «будем скорбеть о внезапной кончине Национального Лидера», либо мы увидим «майдан» (благо поводов для социального недовольства – масса) и трансфер власти по примеру той же Украины. К этому вопросу мы так же еще вернемся. Пока же просто отметем предположение о «крестовом походе Путина против олигархии», как очевидно нелепое.

И все-таки, как же началась «военная спецоперация», вопреки интересам российской буржуазии? Мышление марксистов, живущих в странах полпериферии, нередко грешит провинциальностью анализа. Полпериферии, собственно, тем и характерна, что, являясь сферой влияния мировых капиталистических лидеров, сама также выступает в роли метрополии в отношении еще более слабых экономик своего региона. И вот, видя этот региональный империалистический потенциал буржуазии своей страны, марксисты нередко попадают в ловушку ложного анализа, забывая о наличии в региональных процессах интересов куда более сильных групп капиталов, нежели капиталисты «собственные». Так происходит и с анализом ситуации вокруг конфликта России и Украины. Даже то, как мы именуем этот конфликт – неверно. Это не конфликт «России с Украиной за влияние на Донбассе», это даже не конфликт «России и США/ЕС за влияние в Украине», это конфликт России (при пассивной поддержке Китая) и США за влияние на Германию и Францию, за монополию на рынке газовых поставок, за длительное геополитическое партнерство. А Украина здесь – лишь «разменная монета», а уж Донбасс – вообще только повод, типа «казус Белли». Выше мы достаточно подробно разобрали предпосылки для постулирования данного тезиса.

Так вот, как не странно это осознавать тем, кто привык считать «Газпром» и прочие «Роснефти» всесильными, но данный конфликт за Европу российская буржуазия банально проиграла. Когда Путин «бряцал оружием» возле украинской границы – это было в интересах российской буржуазии. Это был шантаж, но не для США, которым война была отчаянно нужна как раз, и не для Украины, которая ничего не решала. Это была игра на нервах Германии и Франции (их правительств и буржуазии). Именно их Путин надеялся запугать перспективами санкций и блокировки поставок российского газа. Прекрасно зная о антинатовских настроениях в правительствах этих стран, российская власть надеялась спровоцировать их на резкие шаги против НАТО и США, рассчитывая на прочность «газового поводка». Признание суверенитета ЛНР и ДНР не случайно с точностью до даты (22 февраля, помните?) совпадает с несостоявшейся окончательной сертификацией и запуском в эксплуатацию СП-2. Это был прямой вызов для Германии и Франции. Их поставили перед немедленным выбором: РФ или США, СП-2 или санкции. Это была предельная ставка со стороны РФ, игра «ва-банк». И РФ проиграла. И здесь следовало остановиться и, признав поражение, сохранить те остатки европейских рынков, которые еще можно было сохранять. С точки зрения интересов российской буржуазии правильно было поступить именно так.

Многие политологи сегодня гадают: что пошло не так. Можно предположить, что пожилой Президент «захотел остаться в истории», или же, что дальнейшие действия власти РФ были просто инерционны (от растерянности поступили по принципу «взялся за нож – бей»), или даже то, что лично Путин «перепутал» группы буржуазии, чьи интересы он должен воплощать и «продался Дяде Сэму за мелкий прайс». (Это ирония, конечно). Можно также предположить и более реальное: перевод конфликта в «горячую фазу» - это продолжение политики все того же шантажа, ибо санкции сегодня очень больно ударили по экономике Европы, и в Парламенте Германии уже слышны голоса сожаления и призывы «пересмотреть отношения с США и отношения с Россией» (вставить ссылку). Но этот шантаж уже имеет очень мало шансов на успех. Да и вообще имеет актуальность лишь пока «спецоперация» не завершена (одна из причин долгого отказа от взятия Киева). Но рано или поздно «украинский вопрос» будет решен, и в этот момент Европа будет проиграна для России окончательно.

Как РФ могла выиграть

Изначально эту тему рассматривать не предполагалось, ибо «после драки кулаками не машут», однако, учитывая, что споры в политически активной части общества идут на эту тему до сих пор, проговорим вкратце. Сразу оговоримся, что рассматривать ситуацию пока будем с точки зрения геополитических интересов России, то есть интересов российского бизнеса.

В самом начале эскалацию навязали США, они же и вели всю «партию», поэтому наращивание войск на границе было неизбежным ответным ходом. Однако дальше надо было попытаться перехватить влияние на Украину, пользуясь тем, что правительство Заленского сильно опасалось военного конфликта и даже пыталось жестко полемизировать на эту тему с США (бесконечное отрицание Зеленским «российской военной угрозы» и его конфликт с Байденом и Джонсоном на эту тему). Причина зависимости Украины от условного «Запада» – чисто финансовая. РФ, точнее крупные капиталы РФ, должны были предложить Украине альтернативу: массированные инвестиции в реальную экономику и посредничество в возврате Донбасса в Украину - в обмен на нейтральный статус: отказ от «евроинтеграции» и вхождения в ЕС и НАТО; признание Крыма российским; отказ от антироссийской риторики в пропаганде; адекватную стратегию реинтеграции Донбасса в Украину (права культурно-финансовой автономии, амнистия в отношении ополченцев и работников госаппарата и т.п.). Словом, Украину не нужно было завоевывать – ее можно было перекупить. Почему не сделали? Возможно, пожалели денег.

Хорошо, попытка перекупить Украину и «Запада» не сработала (по видимости и не предпринималась). Тогда следовало признать суверенитет ЛНР и ДНР, но не в границах областей, а в текущих границах, либо оставить этот вопрос открытым) и сразу ввести войска, но только до линии разграничения! Зачем? А чтобы не дать США заставить Зеленского начать войну. Ведь, в случае серьезного наступления ВСУ на ЛДНР у ополчения там не было шансов на успешное сопротивление. Учитывая, что Украина, под давлением США, наращивала присутствие войск и военной техники непосредственно рядом с линией разграничения с той же интенсивностью, что и Россия у украинских границ, сценарий «блицкрига» со стороны ВСУ представлялся весьма возможным. (Сейчас Генштаб ВС РФ говорит, что перехвачен даже план этой операции, назначенной якобы на 25 февраля. Но точно мы это утверждать не можем. Заявление ГШ может носить пропагандистский характер). В любом случае занятие территории ЛДНР силами ВСУ вынудило бы РФ к войне, иначе это полное политическое банкротство власти и даже не в обмен на выигрыш в виде снятия повода для санкций, ибо есть еще Крым. (Соображения гуманизма в отношении населения Донбасса, которое при оккупации ВСУ, подверглось бы тотальным репрессиям и дискриминации, мы намерено не рассматриваем. Так как соображения гуманизма никогда не являются резоном политики при капитализме. Они могут быть лишь оправданием политики, если тем, к кому применяется гуманизм, сильно повезет). Именно для купирования подобного сценария Путину и следовало вводить войска до линии разграничения.

Да, это тоже привело бы к санкциям, но умеренным. И эти санкции навязать Европе было бы куда сложнее, нежели сейчас. Здесь уместно вспомнить прецедент 2008 года, когда, в очень похожей обстановке, Россия, ввела войска на территорию Южной Осетии и Абхазии. Отбросив грузинское наступление, армия РФ встала у границ с Грузией и практически не продвинулась дальше. (В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооружёнными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии). НАТО, несмотря на обещания грузинскому правительству, в войну не вступил и, собственно, война не началась.

(Для тех, кто не помнит, о каком конфликте речь, приводим справку. Абхазия и Южная Осетия являются спорными территориями на Кавказе. Центральное правительство Грузии считает республики находящимися под военной оккупацией России. Обе республики отделялись от Грузии при поддержке ВС РФ, но это было еще в 90е. Оба они признаны независимыми в России, Венесуэле, Никарагуа, Науру и Сирии. Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии во время войны в Южной Осетии 1991–1992 годов 29 мая 1992 года, причем в ее Конституции упоминается «Республика Южная Осетия». Абхазия провозгласила свою независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. Ее Конституция была принята 26 ноября 1994 года.

Ухудшение отношений России и Грузии началось задолго до 2008 года. Так в сентябре 1999 года в одностороннем порядке российская сторона сняла запрет на пересечение абхазского участка российско-грузинской границы мужчинами призывного возраста, введенный совместным решением президентов СНГ от 19 января 1996 года.

Россия активно вмешивалась в политические процессы в республиках. Так, именно России приписывается серьезная роль в поражении Л.Чибирова на президентских выборах 2001 года в Южной Осетии. Проводилась и ускоренная паспортизация (выдача российских паспортов) населения Южной Осетии и Абхазии, было введение войск и строительство военной базы в Джаве, и даже диверсии.

К лету 2003 года внешний долг Грузии достиг 1,75 миллиарда долларов США, что фактически означало банкротство республики. Государственная власть была ослаблена системной коррупцией. Шеварднадзе продолжал «лавировать» между Россией и Западом, и такая внешняя политика вызывала все большее недовольство как властей России, так и правительств западных стран (последние были возмущены отсутствием политических и экономических реформ, высоким уровнем коррупции и др.). Заинтересованность в уходе Шеварднадзе с поста президента открыто проявили США (так, в канун президентских выборов посол США в Грузии Ричард Майлз заявил, что США хотели бы видеть в Грузии «более сильное и решительное руководство и более ощутимый прогресс» в проведении реформ). 23 ноября 2003 года, в Грузии произошла «революция роз» — серия мирных протестов, которые привели к отставке грузинского президента Эдуарда Шеварднадзе и прихода к власти реформаторов во главе с Михаилом Саакашвили.

Курс на углубление сотрудничества с США и НАТО полностью лишил Грузию самостоятельности во внешней политике и резко сузил возможности для манёвра правительства внутри страны. В 2005–2007 годах в Грузии был проведён ряд реформ, направленных на укрепление вертикали власти и борьбу с коррупцией. Тем не менее концентрация властных полномочий в руках президента Саакашвили не привела к долгосрочной стабилизации, только углубив раскол в грузинском обществе. Это особенно ярко продемонстрировали события осени 2007 года. 25 сентября 2007 года бывший министр обороны Грузии и соратник Саакашвили Ираклий Окруашвили обвинил его в коррупции, а также в намерении убить известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. 27 сентября Окруашвили был задержан грузинскими правоохранительными органами, а на следующий день арестован и обвинён прокуратурой в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями и служебной халатности. 8 октября экс-министр частично признал себя виновным и был освобождён под залог.

2 ноября 2007 года в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста, организованная оппозицией. Её участники потребовали отставки Саакашвили. 6 ноября Окруашвили, к этому времени покинувший страну, подтвердил все ранее выдвинутые им обвинения в отношении Саакашвили. 7 ноября полиция с применением силы разогнала очередной митинг оппозиции. В ночь на 8 ноября 2007 года в стране было введено чрезвычайное положение. В тот же день Саакашвили объявил о проведении 5 января 2008 года досрочных выборов президента. 16 ноября чрезвычайное положение было отменено. 24 ноября 2007 года Саакашвили объявил о своей отставке с поста президента Грузии. Исполняющим обязанности президента стала председатель парламента Бурджанадзе. 5 января 2008 года в Грузии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, Саакашвили выиграл президентские выборы уже в первом туре, набрав 53,47 % голосов избирателей. Одновременно с выборами прошёл референдум о вступлении Грузии в НАТО. Эту инициативу поддержали 72,5 % пришедших на выборы граждан.

12 марта 2008 года парламент Грузии утвердил проведение досрочных парламентских выборов 21 мая 2008 года. На них победу с большим отрывом одержал пропрезидентский блок «Единое национальное движение» (119 из 150 депутатских мандатов). Вместо Нино Бурджанадзе, отказавшейся участвовать в выборах, лидером парламентского большинства стал бывший министр иностранных дел Давид Бакрадзе, занявший пост председателя парламента.

В ночь на 8 августа 2008 года по приказу президента Саакашвили началась военная операция «Чистое поле», направленная против Южной Осетии. Обстрел Цхинвала и ряда осетинских сел из тяжёлых орудий и реактивных систем залпового огня привёл к значительным жертвам среди мирного населения. Оперативная реакция России на такое развитие ситуации привела к вытеснению грузинских вооружённых сил с территории Южной Осетии и быстрому прекращению военных действий. В результате проведённой Россией операции по принуждению к миру Грузия потерпела крупное военное и политическое поражение, которое привело к потере всяких надежд на получение контроля над Абхазией и Южной Осетией и резко ухудшило репутацию республики как демократического и миролюбивого государства. 26 августа 2008 года Россия официально признала в качестве независимых государств Абхазию и Южную Осетию; с ними были установлены дипломатические отношения.

В Грузии усугубился затяжной экономический кризис, вырос и без того значительный внешний долг (почти 2,5 миллиарда долларов). Международные агентства «Фитч» (Fitch) и «Эс энд Пи» (S & P) понизили суверенные рейтинги Грузии. В результате пятидневной войны был подорван военный потенциал Грузии, страна понесла серьёзные людские и материальные потери, тяжёлый удар был нанесён по морально-психологическому состоянию вооружённых сил республики и её населению.

При подготовки справки были использованы материалы: http://www.hyno.ru/tom1/589.html ; https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/210899/ ; https://www.gazeta.ru/politics/2018/11/23_a_12069313.shtml?updated )

Как видим, ситуация очень похожая: «цветная революция», Грузия – страна-марионетка США с убитой экономикой, нужно отвлечь население от внутренних проблем на угрозу «внешнего врага», и все это на фоне мирового экономического кризиса 2007-2008 годов (кризис перепроизводства, усугубленный финансовым кризисом в США и падением биржи) и, как следствие кризиса, на фоне передела внешних рынков сбыта. Кстати, заметим, что левым силам России никогда в голову не приходило оспаривать право Южной Осетии и Абхазии на самоопределение. Для ЛДНР же почему-то многие делают исключение, отказывая республикам в таком праве.

Мы отвлеклись, и так много времени уделили конфликту 2008 года, лишь чтоб наглядно показать, как в таких ситуациях можно снять эскалацию и избежать начала большой войны. Но, как мы разбирали выше, правительство РФ предпочитало «повышать ставки» даже тогда, когда это стало критически опасно.

Конечно, ввод войск на территорию ЛДНР до линии разграничения не решил бы вопрос сам по себе. Он лишь «заморозил» бы процесс начала горячего конфликта. А дальше можно было выжидать. Подождать выборов во Франции, ухудшения экономической обстановки в Украине. Дальше начинается веер уже вариантов, которые можно было обыгрывать так или иначе. Но рассматривать это более нет смысла, ибо все это уже не случилось. История не знает сослагательного наклонения. Мы просто старались ответить на вопрос: можно ли было не доводить конфликт до горячей фазы? Да, как видим, это было возможно.

Вероятные последствия «военной спецоперации». Анализ тактики для рабочего движения

BBC недавно описали пять возможных сценариев развития конфликта: быстрая победа Путина, сопровождаемая убийством или бегством Зеленского; затяжная война (второй Афганистан); перерастание в общеевропейскую войну; решение через мирные переговоры; свержение Путина. Как видим, они просто перебрали все возможные варианты. Но, как сказал один левый политик, ирония в том, что все эти варианты действительно возможны, причем не в режиме «или-или», а в комбинированном в том числе.

В России

Предположим, что РФ так или иначе одержала победу в «спецоперации» (неважно, взяли ли Киев, или же вынудили Зеленского к принятию условий РФ на переговорах, что – завуалированная капитуляция). Для экономики РФ это, как мы уже рассмотрели выше, почти сокрушительный удар, ибо санкции в этом случае снять не получится. Нет, если бы в РФ начался процесс реального импортозамещения, то, со временем, эти санкции обернулись бы даже на пользу, ибо стали бы стимулом для восстановления собственной промышленности и её целостной отраслевой структуры. Но для этого, помимо помощи Китая, потребовались бы беспрецедентные меры госрегулирования в экономике, вплоть до тотальной национализации крупной промышленности, торговых сетей и банковского сектора. Естественно, российской буржуазии это не нужно. Но единственный путь вновь сесть за стол переговоров с «Западом» - это смена внешнеполитического курса РФ и отказ РФ от претензий на серьезное влияние в Европе, для чего нужна ритуальная смена правительства РФ – пресловутое «Путин должен уйти». И мы уже можем видеть, как политически почти мертвое после ареста Навального, либеральное движение в РФ получает «вторую жизнь» под лозунгом «Нет войне!» вместо «Честные выборы!» 2012 года. И не будем наивными, предполагая, что многотысячные митинги по всем крупным областным центрам РФ, даже при наличии на них реального социального запроса, можно организовать «на коленке» и спонтанно. Всплывающие окна навязчивой рекламы акции «нетвойне» появились в считанные дни не только на «ю-тубе», но даже в «тик-токе». А даже это стоит денег. И опять-таки, не будем наивными настолько, чтобы объяснять все это «происками агентов Госдепа», ибо ФСБ все-таки работать умеет, когда хочет. Так что «агенты Госдепа» в современной атмосфере тотальной шпиономании имеют мало шансов преуспеть. Зато такие шансы есть у отечественной буржуазии, ибо уж в наличии у них рычагов влияния, как на либеральную оппозицию, так и на силовые структуры РФ, и на СМИ РФ, сомневаться не приходится.

Процитируем опять независимое издание “Агентство”. Ссылаясь на «источники в правительстве и администрации президента», оно пишет, что: «Многие высокопоставленные чиновники — члены кабинета министров и главы крупных госкомпаний — не были готовы к решению Владимира Путина о начале войны на Украине. Из слов одного из высокопоставленных чиновников следует, что он «не знал» о том, что это будет полномасштабное вторжение. … Как рассказывает собеседник, близкий к правительству, кабинет готовился к санкциям в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР, но не был в курсе решения о большой войне. ...Оказалось, что правительство не готовилось к тому уровню санкционного давления, который весь мир начал оказывать на Россию в ответ на агрессию. Все последнее время российским чиновникам самой страшной мерой казалось отключение от SWIFT, говорит собеседник в руководстве одной из госкомпаний. К такому сценарию они готовились — с начала года в правительстве проходило несколько совещаний по теме возможных санкций, а в крупных компаниях проводили так называемые стресс-тесты на случай отключения России от SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов. Однако эффект от самых страшных санкций — например, в отношении российских резервов, — а также от ухода с российского рынка едва ли не всех западных компаний — никто не просчитывал, следует из слов наших собеседников».

Дальше – больше. 03.03.2022 марта пресслужба крупнейшей частной нефтяной компании России - ЛУКОЙЛа сообщила, что Совет директоров ЛУКОЙЛа выступил за «скорейшее прекращение вооруженного конфликта». А «Газпром» вообще попал в абсурдную ситуации угрозы банкротства. Мы уже упоминали торги на Лондонской бирже от 02.03.2022г., где акции нефтегазового гиганта упали до $0,03 за акцию, то есть на 97%. Но это не все проблемы. «Газпром» находится в процессе погашения долга в размере 1,3 млрд долларов, срок уплаты которого 7 марта. Однако, из-за ответных санкций РФ и вытекающего из них запрета для российского бизнеса на прямые валютные операции с зарубежными партнерами, долг этот выплатить «Газпрому» стало чрезвычайно сложно. Но при неоплате долга, кредиторы подадут на компанию в суд и попытаются арестовать её имущество. Учитывая, какое колличество имущества находится у «Газпрома» зарубежом – это катастрофа для компании.

Так почему же «Газпром» сейчас закрывает «Эхо Москвы» и запрещает НТВ критиковать власть, вместо того чтобы выступать против Путина? Тут все очевидно: свержение президентов – дело долгое, а вот шансы, что Германия и Франция, также страдающие от санкций, продавят их смягчение прямо сейчас – еще не вполне потеряны. За неделю «спецоперации» цены на газ в Европе взлетели вдвое и продолжают расти. Ряд кампаний, такие как «Лексус» и «Тойота», изначально разорвав отношения с РФ, уже ощутили огромные убытки и говорят о готовности вернуться на российский рынок. Раскол между Европой и США усугубляется с каждым днем, так что, изначально выглядевший безумным, план В. Путина по давлению на ЕС в ходе «спецоперации», может-таки завершиться успехом. Особенно, если дать к этому формальный повод в виде «решения конфликта путем переговоров». Потому и ведутся переговоры дипломатов РФ и практически побежденной уже Украиной. В ответ на недовольство Европы, США уже анонсировали готовность «дать обратный ход». Как заявил зампомощника Госсекретаря США Кристофер Робинсон: «США готовы рассмотреть форматы возможных новых переговоров с Россией о международной безопасности, но при условии, что Москва продемонстрирует приверженность дипломатии в ситуации с Украиной».

Таким образом, пока «спецоперация» не завершена – шансы на отмену, либо смягчение санкций не потеряны. И до этих пор «Газпрому» и прочим «Нефтогазам» не выгодно убирать Путина. А вот бизнес помельче, вроде «Лукойла» - уже занервничал и предпринял шаги по решительному отмежеванию от Кремля. Но, и более мелкий, и крупный бизнес РФ осознает, что чуда может не произойти. Ибо США не хотят «чуда» и могут просто заставить Украину сорвать переговоры. И тогда «спецоперацию» придется завершать установлением контроля над Украиной. И санкции станут лишь ещё жёстче. И вот на этот случай нужно успеть подготовить трансфер власти и улицу, на случай если Путина не удастся заставить уйти самому. А, так как улицу готовить нужно заранее, вкладываться в это имеет смысл уже сегодня. Потому «Газпром» и прочие прекрасно могут «одной рукой» закрывать «Эхо Москвы» - ибо еще не время, а «второй рукой» проплачивать рекламу «нетвойне» в интернете.

Не стоит также забывать еще одного важного внешнеполитического интересанта – Китай. «Поднебесной» как раз все происходящее выгодно, ибо, в условиях санкций для России, Китай становится единственным серьезным импортером в РФ буквально всего: от микрочипов до смартфонов, и почти единственным покупателем нефти и газа. А монополия позволяет, как известно, диктовать цены. Это - не говоря уж о геополитических интересах и о том, что, имея РФ в качестве полностью зависимого младшего партнера, именно Китай автоматически становится региональным лидером во всей Евразии. И, безусловно, в игру «поменяй власть в РФ» он включится со своим интересом. И, скорее всего, этот интерес буде противоположным, нежели интерес буржуазии, желающей восстановить диалог с «Западом». И, скорее всего, российская буржуазия в итоге не сохранит единства, но будет расколота и консолидирована вокруг двух мощных «центров силы» - Катай и «Запад» (США). (Впрочем, возможен и вариант компромиссного решения между Пекином и Вашингтоном). Конкретные действия Пекина пока предсказать настолько сложно, что не станем даже пытаться. В любом случае это всего лишь усилит одну из сторон грядущего внутриполитического конфликта российских «элит».

Смогут ли левые силы вместе с рабочим движением в России «перехватить» протест? Шансы есть, но очень небольшие. «Внесистемные левые» (все, кто не КПРФ), даже если не принимать во внимание их раздробленность, разногласия и неадекватные – от проимперских до пролиберальных – уклоны большинства, даже если предположить, что они способны образовать стоящий на классово верных позициях альянс – слишком малочисленны, а их влияние в рабочей среде и в обществе слишком ничтожно. Единственно, на что они сейчас способны – стать охвостьем массового и полностью управляемого либеральными силами протеста «нетвойне». Рабочие России плохо консолидированы через независимые профсоюзы, и лишь немногим лучше через ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России, общая численность около 20 млн. человек). А в российской политике единственной общественно значимой левой партией является КРПФ. Несмотря на то, что руководство как КПРФ, так и ФНПР, естественным образом занимает сейчас позиции поддержки действий власти, и там и там на уровне, как рядового состава, так и бюрократии среднего звена, есть неприятие данной позиции. Причем, зачастую неприятие это (среди бюрократии), продиктовано даже не убеждениями, а простым инстинктом самосохранения – поскольку шаткое положение власти в РФ становится все более очевидным каждому, кто пытается анализировать ситуацию. Единственный шанс внесистемных левых и рабочего движения России на субъектное участие в предстоящих политических баталиях – создав собственную коалицию и максимально опираясь на ту связь с трудовыми коллективами, которая, хоть и в ничтожном количестве, но имеется, заставить колеблющиеся элементы КПРФ и ФНПР отмежеваться от своих уже бесперспективных «центров» и консолидироваться, создав свое, альтернативное либералам, движение против власти и оппозиционной буржуазии одновременно. Это не значит, что нужно будет воевать с маршами «нетвойне». Это лишь значит, что, вместо маршей, нужно будет бастовать хотя бы на таком уровне консолидации, как можно наблюдать это сегодня в Казахстане. И, бастуя, надо выдвигать свою повестку, свои требования – например, национализации крупной промышленности, торговых сетей и банков, госрегулирования цен, полной выборности органов исполнительной власти и так далее. В самом лучшем случае это не приведет сейчас рабочих к политической власти, но позволит им хотя бы начать участвовать в политике, как самостоятельная сторона. И именно достижению этой цели должна быть сейчас подчинена вся тактика, вся агитация и пропаганда левых сил России.

Подведем итог:

Если в ближайшее время ситуация с санкциями не разрешится (а это возможно лишь при успешных мирных переговорах с Украиной и в случае отказа РФ от части своих требований, либо, что уже почти невероятно, в случае резкой смены курса со стороны Германии и Франции), Путин и вся его команда, включая «Единую Россию» (ЕР), не долго продержатся у власти. Конечно, российской буржуазии придется теперь умерить амбиции в отношении европейских рынков, но это лучше, чем потерять вообще все. Китай также попытается влиять на российскую буржуазию и на процесс смены власти в РФ. Российская буржуазия, так или иначе, будет расколота на противоборствующие лагеря, но выяснять отношения эти лагеря будут силами управляемых уличных протестов. У рабочего движения РФ есть небольшой шанс заявить свою субъектность, но для этого надо заставить две крупнейшие российские рабочие организации – ФНПР и КПРФ – возглавить это движение (причем заставить бюрократию ФНПР и КПРФ сделать это – невозможно, можно рассчитывать лишь на более-менее крупные отколы адекватных частей обоих организаций).

В Украине.

Вне зависимости от того, чем кончится «спецоперация» - переговорами или военным поражением Украины, власть в Украине окажется в положении политического банкрота сразу.

Даже добившись каких-то существенных успехов в переговорах, отыграв себе какой-то компромисс с ультиматумом Кремля (что само по себе представить уже сложно), правительство Зеленского будет восприниматься значительной частью населения, как капитулянты. И единственный шанс у такого правительства удержаться – это сразу по выводу войск РФ отказаться от всех договоренностей и опереться на США, но на этот раз уже более прямо получить военную помощь – в виде создания внушительной базы НАТО на территории Украины, как минимум.

Если же правительство Зеленского этого не делает – оно получает мощнейшую оппозицию внутри страны. Основой будут загнанные в полуподполье националисты, опирающиеся на реваншистские настроения и чувство национального унижения, которые неизбежно появятся у части украинцев. Но будет и более серьезный стимул: тотальная нищета населения, винить в которой люди справедливо будут Россию и правительство «капитулянтов». Экономика Украины, которая и так была банкротом, останется без внешней поддержки из США и ЕС, а Россия, задавленная санкциями и со своими внутренними проблемами, помощи точно не окажет. Добавим сюда разрушенную «спецоперацией» инфраструктуру городов, уничтоженные мосты и дороги. Все это, при поддержке западных СМИ и минимальных капиталовложениях в оппозицию, даст мощнейший социальный протест, по сравнению с которым «майдан» 2014 года покажется детской игрой. И та новая власть, которая возникнет в результате нового «майдана», будет не просто «евроориентированной», она будет жёстко антироссийской. И, к сожалению, совсем не народной. Ведь левые силы Украины, ввиду логики противостояния с правительством ультролибералов, проводящих «декомунизацию», по большей части были все эти годы пророссийски ориентированными, а, значит, сейчас они окажутся полностью дискредитированы в глазах населения. Остаются, правда, профсоюзы. Но профсоюзы Украины, хоть и довольно сильны, являются сегодня поной «калькой» с профсоюзов США и совершенно на данный момент не готовы к формированию политической повестки. А, значит, им уготована в предстоящих событиях роль наблюдателя или, в лучшем случае, уличной массовки.

И, наконец, если мирные переговоры будут сорваны/не придут к конструктивному результату, и Зеленский погибнет, как герой/сбежит из страны, а на «Майдане незалежности» (центральная площадь Киева) взовьется российский флаг, все будет, как описано в предыдущем абзаце, только еще хуже. Новое правительство «гауляйтеров Кремля» вызовет лишь еще большую ненависть населения, ибо коллаборационисты хуже «капитулянтов». (Кто это будет? «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), скорее всего. Но это не важно).

Популярный сегодня среди политологов сценарий с «разделом Украины», при котором «Западная Украина» отходит, через Польшу и Венгрию, под влияние Европы, а «Восточная Украина» под влияние РФ, мы подробно не рассматриваем. Но не потому, что это невозможно. Напротив, это становится все более вероятным, учитывая заявления Кремля и сроках проведения «спецоперации» в течении месяца, и данные о прибытие в Украину иностранных «добровольческих» контингентов для борьбы с армией РФ. Однако этот сценарий – лишь частный случай предыдущих, ибо тогда «майдан» будет разворачиваться в «российской» части Украины.

И единственный вариант, при котором Украину не ждет новый «майдан» - это если раньше РФ избавится от Путина. Но процессы дестабилизации в РФ, даже при условии тотальной консолидации в них российской буржуазии, «западных агентов влияния», либеральной и части левой оппозиции РФ, все же развиваются обычно довольно медленно – у системы власти на местах велик запас прочности, силовики, даже при частичной коррумпированности, в массе будут защищать Путина, большая часть населения еще не скатилась за черту бедности, балансируя на грани. Процессы же в Украине будут развиваться реактивно, по причине нерешенности ни одной из общественно значимых проблем. Так что шансы, что «майдан» в РФ опередит «майдан» в Украине – ничтожны.

А жаль. Жаль, что у украинских рабочих не хватило самоорганизации, чтобы стать субъектом политики. А ведь сейчас у них был исторический шанс. Когда в Киеве раздавали оружие всем желающим, стоило трудящимся быть чуть более консолидированными и иметь свою политическую повестку, они могли бы положить конец, как войне, так и колониальной зависимости своей страны. Придя к власти прямо во время горячего конфликта, заявив нейтралитет в отношениях России и НАТО, они обезоружили бы РФ политически. Ведь декларированные цели «спецоперации» – «денацификация» и борьба за «нейтральный статус» Украины – были бы достигнуты. Но такое правительство обезоружило бы и США: нет конфликта – нет и санкций. Лавируя между большими империалистическими хищниками - РФ и США, такое правительство трудового народа могло бы выжить, получить для Украины относительную суверенность за счет нейтральности и даже восстановить частично экономику страны. Оно даже могло бы рассчитывать на некоторые инвестиции от ЕС – в пику РФ и США. И главное: такое правительство было бы абсолютно легитимно в глазах народа, ибо оно своё, а не «оккупантов», ибо украинцы за 8 лет оценили по достоинству «евроинтеграцию» и пустой трёп националистов (этот политический курс еще лишился доверия масс уже давно) – так что их бы просто не стали слушать, ибо, наконец, это правительство принесло бы мир. Увы, всего этого не случилось…

Будет ли шанс у левых и у рабочего движения в предстоящем «майдане»? Скорее всего – нет. Слишком сильны будут националисты и слишком дискредитированы левые идеи. Но пробовать, конечно, стоит. Стоит путаться выдвигать свою повестку. Стоит пытаться политизировать профсоюзы, поскольку это – единственные массовые рабочие организации в стране. Даже, когда рассчитывать на победу не приходится, это не повод отказаться от борьбы. Но самая разумная тактика для украинских левых сейчас – тактика периода реакции, когда агитация идет не в расчете на поддержку широкими массами, а на перспективу, в расчете на создание малых групп влияния в трудовых коллективах. Попытка же перехватить национально-освободительное движение приведет сейчас к провалу, и, в лучшем случае, левым придется согласиться на роль охвостья националистов (как во время «майдана» 2014 года, только шансов еще меньше), либо они будут уничтожены. Попытка также пристроиться к пророссийской политике приведет к полному уничтожению в ходе национально-освободительного ультролиберального госпереворота.

Подведем итог:

С очень высокой вероятностью Украину, по окончании «спецоперации», ожидает скорый госпереворот, причем к власти придут те же ультролибералы и националисты, но более радикально антироссийские. И, скорее всего, на этот раз НАТО зайдет в страну уже физически. И да, вопрос о Донбассе и Крыме будет поставлен снова. Левым следует рассчитывать тактику в расчете на период политической реакции.

На Донбассе.

И снова Донбасс. Ну здесь можно совсем коротко. В долгосрочной, наверное, даже в среднесрочной перспективе, данный регион не ждет ничего хорошего. В ситуации смены власти в РФ на более «евроориентированную» (договороспособную в глазах США и ЕС) – ЛДНР попадут в состав Украины, причем националистически заряженной Украины, где население Донбасса ждет дискриминация и тотальные репрессии (теперь уж точно, ибо украинцы будут мстить за «спецоперацию» РФ). В ситуации «майдана» в Украине – Донбасс опять окажется непосредственным театром противостояния Украины с РФ.

Но вот в краткосрочной перспективе жизнь населения Донбасса может улучшится. В случае установления лояльного к РФ правительства в Украине, на то время, пока это правительство, равно как и действующее правительство в РФ, не утратили власть, на Донбассе наступит мир. Санкции в отношении российского бизнеса будут предельными и так, поэтому возникнет целесообразность экономить хотя бы на закупках донбасского угля и металла – а это приведет к ликвидации фирм-«прокладок». Естественно, российский бизнес постарается сохранить закупочные цены на имеющемся уровне. Но вот это уже зависит от активности рабочих ЛДНР. То же касаемо политических прав и свобод в ЛДНР. Их, как мы уже обозначили выше, не было до сих пор под предлогом «военного положения». Однако предлог исчезнет. Естественно, власть постарается сохранить режимы диктатур, однако, если рабочие организованно потребуют смягчения политического климата – они получат желаемое и здесь. Казалось бы, куда проще заткнуть населению рот привычными для региона репрессиями, но нет. Находясь в незавидном положении конфликта с мировой и отечественной буржуазией одновременно, стремительно теряя легитимность в глазах населения (а нынешняя дешёвая популярность Путина закончится тогда, когда российский обыватель увидит новые, санкционные, ценники в магазине и услышит о массовых сокращениях на рабочем месте), власть в РФ станет использовать Донбасс, как витрину, как оправдание всех текущих проблем. И, если в этот момент, рабочие Донбасса – вчерашние ополченцы, которых при всем желании нельзя выдать за «недобитых укронацистов» - выйдут на организованный протест, то подавление такого протеста будет равносильно полному и немедленному политическому банкротству Кремля. Поэтому будут переговоры. И вот то, чего удастся добиться в этих переговорах – полностью будет зависеть от рабочих Донбасса. Естественно, они не получат сейчас власть таким образом. Но могут получить условия для легального развития рабочего движения и просто для относительно нормальной жизни.

Если же рабочие Донбасса не заявят своих требований сразу же по объявлении мира, диктатуры в ЛНР и ДНР, напротив, усилятся. Ибо отпадет даже минимальная необходимость опоры на население, которая 8 лет была обусловлена длящимся конфликтом с Украиной и угрозой перехода ополчения на сторону ВСУ.

Подведем итог:

В краткосрочной перспективе судьба жителей Донбасса напрямую зависит от их готовности к организованной борьбе за свои права. Поэтому низовые структуры самоорганизации трудящихся необходимо создавать уже сейчас: несмотря на риски, теми методами, какими возможно.

В долгосрочной (возможно, в среднесрочной) перспективе от жителей Донбасса зависит уже очень мало. Судьба региона будет решена в зависимости от процессов в России и в Украине. Однако, если за это время в ЛДНР возникнет структурированное и политически осознанное рабочее движение, оно сможет влиять на события как в РФ, так и в Украине, как часть регионального рабочего движения.

Заключение

Происходящие события застали врасплох не только большинство обывателей, но и большинство политических организаций. И, хотя все происходящие просто логически вытекает из обстоятельств глобального кризиса капитализма, все мы были почему-то не готовы реагировать оперативно и адекватно. Некоторая растерянность первых дней начала горячего конфликта – понятна и даже, наверное, оправдана. Но сейчас пора собраться. Времени на то, чтобы принять субъектное участие в текущем политическом процессе у пролетариата остается все меньше. Метаться между двумя лагерями буржуазии, одинаково чуждыми рабочему классу – преступно для коммуниста. Отсидеться – тоже преступление. Многие политические активисты левых взглядов характеризуют современные российские условия, как реакцию. Это рассуждение, основанное на отсутствии видимого массового рабочего движения и на наблюдаемых репрессиях власти – поверхностны. Реакция наступает на что-то, как правило – это следствие поражения рабочего движения как раз. (Ситуация в Украине несколько особая, но и там реакция наступит, как ответ на сегодняшний реванш пророссийских сил). Действовать сегодня исходя из тактики периода реакции – это осознанно отказаться от борьбы и признать поражение, даже не вступив в бой. Это капитулянство.

В условиях России мы наблюдаем рост политической активизации рабочих, это можно назвать «предпдъёмом» рабочего движения. Но времени на настоящий подъем может уже не хватить, и тогда рабочее движение в неструктурированном виде станет лишь частью уличной толпы, манипулируемой буржуазными лидерами. Приложить все усилия к максимально возможному структурированию рабочего движения и выдвижению им классовой политической повестки – первостепенная задача российских коммунистов.