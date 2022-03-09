Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - указывает ЦБ.

Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу.

Банки временно не будут продавать наличную валюту гражданам, обменять валюту на рубли можно будет в любое время.

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Это называется "Здравствуй, 1998 год!"

МакДонпальдс ушел в прошлое

Вернется "черный рынок" валюты, потому что "рыночный курс" Центробанка станет мистическим образом заметно ниже "спекулятивного".

Учитывая рост полицейщины по сравнению с 1990-ми, валютный обмен сделается более опасным, но, как следствие, еще более выгодным.

Поддержит эта мера курс рубля? Сомневаюсь, в прошлые времена как-то не поддержала...

А.Б.