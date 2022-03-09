Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - указывает ЦБ.
Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу.
Банки временно не будут продавать наличную валюту гражданам, обменять валюту на рубли можно будет в любое время.
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Это называется "Здравствуй, 1998 год!"
Вернется "черный рынок" валюты, потому что "рыночный курс" Центробанка станет мистическим образом заметно ниже "спекулятивного".
Учитывая рост полицейщины по сравнению с 1990-ми, валютный обмен сделается более опасным, но, как следствие, еще более выгодным.
Поддержит эта мера курс рубля? Сомневаюсь, в прошлые времена как-то не поддержала...
А.Б.
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бугага написал 09.03.2022 01:36
Мимо проходил написал 09.03.2022 01:17
А также пшеницы,урана,минералов и другого.
А зтем начинать возрождать свою промышленность,порушенну отечественными либерастами с подачи Запада.
Пора возвращать уважение к рублю!
По аналогии хотя бы с царской Россией.
бугага написал 09.03.2022 01:04