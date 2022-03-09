Война без ультиматума

Во всём военном и антивоенном шуме, сопровождающем Российско-украинскую войну спецоперацию, есть вещи, которые обязаны быть, но которых нет, однако на отсутствии которые никто не акцентирует внимание. Вот, к примеру, Андрей Трибунский безуспешно пытается обратить внимание на то, что этой войне спецоперации не предшествовал обычный для войн ультиматум.

А что это такое - ультиматум?

Если смотреть на войну действительно русскими глазами, то война – это не забава рыцарей или витязей, это всеобщее горе. И, между прочим, так на войну смотрели и тогда, когда и на Руси было достаточно своих витязей. Даже в те времена цари понимали, что начинать войну следует только в случае невозможности предотвратить реальную опасность вражеского вторжения в Россию или хотя бы обосновать начало войны такой невозможностью. У царей, например, Ивана IV Грозного, было в обычае начинать указ о начале войны длинной преамбулой с объяснениями, как много усилий предпринял Иван IV, чтобы избежать войны! Но не получилось.

В связи с Российско-украинской войной некоторые умники начинают приводить исторические примеры и сравнивать сегодняшнюю «военную спецоперацию» с действиями реально русского правительства, скажем, приводят в пример присоединение к СССР западных областей Украины и Белоруссии в 1939 году. Вот типа тогда на бедную Польшу напал злобный СССР тоже без объявления войны!

На самом деле Сталин делал всё, чтобы Польша могла устоять в предстоящей войне с немцами, начавшейся 1 сентября 1939 года, и даже при заключении с немцами договора о ненападении СССР оговорил свою зону интересов в Польше, в которую немцы не имели права вводить свои войска в ходе войны, а накануне начала войны отвёл войска Красной Армии от польских границ, чтобы поляки могли свои дивизии с восточных границ перебросить навстречу немцам.

Все правительства мира, включая немцев, были уверены, что поляки будут сражаться, и немцы не смогут их победить быстро, если вообще победить, но польская армия через три дня начала удирать от немцев. Е. Климковский, адъютанта польского генерала Владислава Андерса, вспоминает сентябрь 1939 года:

«8 сентября мы через Модлин прибыли в Отвоцк. …состояние бригады было плачевным. Фактически она перестала существовать и числилась лишь на бумаге да в воспоминаниях. 1 сентября она вступила в бой в составе четырех кавалерийских полков, дивизиона конной артиллерии (четыре батареи), бронетанковой роты, зенитной батареи, разведывательного эскадрона и эскадрона связи. Это была крупная, хорошо вооруженная и оснащенная боевая единица.

Но уже после двух дней не очень тяжелых боев и после нескольких дней марша без сражений и даже без соприкосновения с противником от нашего замечательного боевого соединения …почти ничего не осталось. Бригада буквально развалилась и рассыпалась. Я особо подчеркиваю при этом — без каких-либо боев с немцами! Даже самолеты нам не очень-то досаждали. Только один раз — около Скерневиц — мы стали объектом небольшого налета, причем мы не понесли никаких потерь».

Что важно, первыми начали удирать от немцев главнокомандующий польской армии и правительство Польши. Для правительств всех стран, включая Гитлера, этот драп польской государственной элиты от немцев был настолько неожиданным, что только 9 сентября СССР опомнился и объявил мобилизацию, создавая в Киевском и Белорусском военных округах воинские объединения для похода в Польшу. Соответственно, утром 17 сентября, накануне ввода соединений Красной Армии в Польшу, послу Польши в Москве Гржибовскому была вручена нота для передачи польскому правительству следующего сообщения:

«Господин посол, Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.

Народный комиссар иностранных дел СССР В. Молотов».

Если вы вдумаетесь в написанное, то увидите, что СССР объявил, что вводит войска в свою сферу влияния в Польше с целью защитить и единокровных граждан Польши, и собственно поляков от наступающей немецкой армии! Немцы это поняли, оскорбились и уже на следующий день СССР вынужден был подписать с немцами коммюнике:

«(ТАСС) Во избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом Польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования».

А вы не помните, передавал ли министр иностранных дел России К. Лавров ноту послу Украины и сообщил ли в ней всему миру о том, что ансамбль путиных в Кремле не может терпеть того, как какие-то нацисты издеваются над единокровными братьями путиных на Украине, и поэтому Кремль решил бомбить Киев и областные города Украины?? Сообщал ли, что Кремль собрался решать проблемы Украины ввиду отсутствия на Украине законной власти Украины? Власть Украины покидала Украину? Я что-то о таком не слышал…

Далее, государство, подвергающееся агрессии, организовывает сопротивление агрессии, но польское правительство даже не подумало хоть как-то воспрепятствовать вводу советских войск. Главнокомандующий армии любого государства при вторжении на территорию этого государства войск агрессора дает команду своим войскам отразить эту агрессию. А Главнокомандующий польской армии маршал Рыдз-Смиглы 17 сентября дал такой приказ:

«Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию. Верховный Главнокомандующий Маршал Польши Э. Рыдз-Смиглы».

Так что, парламентарии, правительство и главнокомандующий армии Украины решили не оказывать сопротивление Вооружённым Силам России или продолжают оказывать сопротивление? В чём тот поход Красной Армии похож на нынешнюю Российско-украинскую войну?

Что касается последовавшей и уже реальной войне с Финляндией, то надо понимать, что защита Ленинграда от нападения с моря тогда была возможна только постановкой минных полей поперёк Финского залива, но эти поля вражеский флот мог снять – и это была неразрешимая проблема. И когда весь мир сдал союзника СССР, Чехословакию, немцам, когда немцы начали движение к границам СССР, исполняя планы Гитлера, изложенным им в его книге «Майн кампф», то для СССР настал момент истины. И с октября 1938 года СССР начал просить финнов продать, обменять на в десять раз большую территорию или арендовать клочок финской земли на своём берегу в устье Финского залива для постройки военной базы с целью защиты будущих минных позиций, защищающих Ленинград.

Но финны, сами имея целью захватить у СССР территорию до Белого моря для постройки Великой Финляндии, отказывали в этой очевидной просьбе, и сами начали войну с СССР в 1939 году. Это сегодня кажется невероятным, а на самом деле это было так. Я описал те события и в уже старой книге «Крестовый поход на Восток. «Жертвы» Второй мировой» https://www.litmir.me/br/?b=20236&p=39 и кратко в статье «К годовщине начала финской войны. Инцидент в Майниле» http://www.ymuhin.ru/node/837/k-godovshchine-nachala-finskoi-voiny-intsident-v-mainile.

Но дело не в самой войне, а в том, что целый год СССР просил финнов не покушаться на защищённость Советского Союза и помочь в этом вопросе. В марте 1939 года Германия полностью оккупировала Чехословакию, и в этих условиях руководители Советского Союза сформулировали окончательные предложения Финляндии: сдать СССР в аренду на 30 лет участок земли на мысе Ханко (у входа в Финский залив) и обменять с выгодой финскую территорию Карельского перешейка (до финской оборонительной «линии Маннергейма») на значительно большую территорию СССР. Причем, именно мыс Ханко оставался главной просьбой. И это видно по переговорам.

Когда финны вроде бы согласились передвинуть границу на Карельском перешейке не на просимые 20-70 км., а лишь на 10 и обменять эту территорию на советскую, в ответ получили: «предложение не приемлемо, но подлежит повторному рассмотрению», — а на языке дипломатов, не решивших главный вопрос, такой ответ является согласием. Но в вопросе о военной базе на мысе Ханко советская сторона, по понятным причинам, была принципиальна и искала мыслимые и немыслимые варианты. Характерно, что если даже с Германией переговоры вел Молотов, то с финской делегацией переговаривал лично Сталин. Чего он только ни предлагал! Не будем говорить об экономической стороне, о размерах компенсаций, о ценах во взаимной торговле. Когда финны заявили, что не могут терпеть иностранную базу на своей территории, Сталин предложил выкопать поперек мыса Ханко канал и сделать базу островом, предлагал купить на этом мысе кусок земли и этим сделать территорию советской, а получив отказ и прервав переговоры, казалось бы, полностью, через несколько дней снова вернулся к ним и предложил финнам купить несколько мелких необитаемых островов у мыса Ханко, о которых финская делегация, не очень сильная в географии, даже не слышала.

В журнале «Родина» за декабрь 1995 года дана карта последних территориальных предложений СССР Финляндии. По несуразной малости просимой у финнов территории и по огромности советской территории, предлагаемой взамен, уже видно, насколько важен был для СССР этот проклятый мыс Ханко.

А вы хоть что-то слышали о том, чтобы Лавров или кукловоды ансамбля путиных пытались мирно достичь на Украине те цели, которые они поставили себе достичь в ходе войны?

Кстати, а какие цели они хотят достичь?

Я уже писал о полном бездействии в течении 8 лет министерства иностранных дел России в том, чтобы заставить Украину через ООН исполнять Минские договорённости, и в том, чтобы организовать общемировую гуманитарную помощь Донбассу. Я писал о невнятном бормотании Лаврова про денацификацию Украины – денацификацию государства, в котором практически и президент, и вся элита – евреи.

Но вот в пятницу, 4 марта, дежурный путин заявил в телефонном разговоре канцлеру Германии Олафу Шольцу, что цели Кремля на Украине:

- уничтожить формирования неонационалистов, которые ведут войну прячась за мирных граждан;

- заставить Украину принять нейтральный и безъядерный статус;

- демилитаризовать страну;

- денацифицировать страну;

- признать российскую принадлежность Крыма;

- признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей.

У меня вопрос, почему эти пункты не были оформлены в виде ультиматума Украине с требованием исполнить их в 10 дней, с предупреждением, что в противном случае Россия сама их исполнит вооружённой рукой? Почему не было даже попытки решить эти вопросы мирным путём?

Ведь первый пункт – это вообще не вопрос: не напади Кремль на Украину, никто бы не прятался за мирных граждан. Но даже и при мирном решении вопроса все эти подразделения националистов Украина могла включить отдельными батальонами в состав соединений ВСУ, как батальоны добровольцев, и вопрос о нацбатах исчерпывался бы без войны.

Что касается второго вопроса, то он тоже вполне мог быть решен без войны, если бы об этом требовании заговорили до войны. Уже в ночь на 25 февраля Зеленский заявил о готовности «говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус». Так зачем война для решения вопроса нейтралитета Украины? Что касается безъядерного статуса, то он у Украины и так безъядерный, кроме того, при нейтральном статусе он вообще не имеет значения.

При нейтральном статусе и третий вопрос о вооружённых силах Украины не имеет значения, тем не менее, в связи с войной он требует от Кремля разъяснения, что именно Кремль имеет в виду под демилитаризацией? Кремль что – собрался вообще лишить Украину хоть каких-то вооружённых сил?

Четвёртый вопрос и до начала войны требовал пояснения, а после начала войны втройне требует безусловного пояснения от Кремля, а именно, как Кремль собирается провести эту денацификацию? После своей победы над Украиной отправить в газовые камеры всех евреев, или всех граждан, считающих себя украинцами? Как практически Кремль собирается достичь этой цели? То есть в ходе переговоров по исполнению ультиматума Кремль этот вопрос снял бы сам, поскольку денацификация на практике - это заведомо не имеющее смысла бла-бла-бла.

В признании Крыма Украиной нет ни малейшей необходимости, поскольку все проблемы Крыма от непризнания его остальными странами. А они его никогда не признают в составе России, если Украина сделает это под угрозой войны. Это Кремлю остальные страны объяснили бы на стадии ожидания решения по ультиматуму.

Последний вопрос – это территориальные претензии, и этот вопрос хоть как-то похож в своей конкретности на причину войны. В любом случае Украине было бы из чего выбирать – мир или война. Эта претензия хотя и была претензией сугубо агрессивной войны, но осмысленной и честной.

А начав войну без ультиматума, Кремль лишил и Украину, и народ России выбора – воевать или не воевать. Лишил выбора, потому что Кремлю нужна была именно война! С победой или без победы, но война!

И обратите внимание – вся эта болтовня о цели войны и близко не касается пресловутого «русского мира» - прав русскоговорящих граждан Украины. Кремлю изначально было наплевать на русских!

На самом деле ультиматум Украине должен был бы состоять из трёх пунктов:

- придать русским на Украине статус коренного народа;

- сделать русский язык вторым государственным;

- решить вопрос с присоединением или не присоединением Донбасса к Украине.

Эти пункты и были бы защитой русских на Украине. И тогда украинские националисты вели бы войну (если бы она всё же состоялась) не за независимость Украины, как они ведут её сейчас, считая всех русских сограждан «пятой колонной» предателей, а вели бы войну за то, чтобы не дать русским говорить на русском языке. А это превратило бы украинских наци из реальных патриотов в реальных злобных идиотов, а на такой статус не много граждан Украины согласилось бы.

А сейчас положение как российских войск, так и русских на Украине ужасно. К примеру, Запорожье – абсолютно русский город, я там бывал множество раз до 2014 года, и вот смотрите, сколько русских хотят получить оружие для защиты города от русских https://www.youtube.com/watch?v=uDnkhfeZqcc&t=4s.

И ещё раз. Не пытаясь рассмотреть цели войны, невозможно понять, кто является её заказчиком – кому эта война выгодна и в чём её цель? Начиная со времён древности, поиск преступника вели с рассмотрения вопроса Cui prodest? (лат.) — «Кому выгодно?». Война с Украиной, с точки зрения народа России, – преступление. Да и Кремлю эта война и даром не была нужна – 8 лет он не реагировал на сложившуюся на Украине ситуацию, а тут вдруг сам по себе засуетился??

Власти Кремля исполняют волю, условно скажем, Запада и посылают на смерть армию России исключительно для достижения целей Запада – затушевать окончание аферы коронавируса и навечно рассорить два племени одного народа – украинцев с русским Мне скажут, что не может русская власть иметь такие цели! И у меня встречный вопрос – а власть в Кремле русская? Вы в этом уверены?

Как иначе понять, почему Кремль даже не пробовал решить цели войны (если это бла-бла-бла можно считать целями) мирным путём? Почему не предъявил Украине ультиматум?

Хоть какой-нибудь!