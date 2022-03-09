Атака на Стахановский завод ферросплавов

Позавчера, 6 марта, Стахановский завод ферросплавов подвергся обстрелу со стороны артиллерии ВСУ. Жертв не было, ибо все заблаговременно скрылись в убежище. Однако, по данным репортажа с места обстрела, повреждения завод получил серьёзные, что привело к остановке производственного процесса, а восстановление может занять месяц.

Почему этот завод может считаться лакомой целью для ВСУ? Его важность для ЛНР была подчёркнута представителем ЛНР в трёхсторонней контактной группе Родионом Мирошником в интервью телеграм-каналу “Донбасс решает” от 1 января: так, подводя итоги прошедшего года, он назвал два самых значимых события – это запуск производства на Алчевском металлургическом комбинате и на Стахановском заводе ферросплавов (Филиалы №1 и №7 корпорации ЮГМК).

Дело в том, что ферросплавы (ферросилиций, ферросиликомарганец и ферромарганец) являются необходимыми компонентами для производства различных марок легированных сталей. Кремний и марганец повышают прочность на разрыв, твёрдость, устойчивость к истиранию, упругость, к электрическое сопротивление. Также они используются и в раскислении сталей (снижении содержания в них кислорода).

До запуска Стахановского завода ферросплавы для металлургии Донбасса поставлялись из Украины; теперь же это предприятие может позволить всей донбасской промышленности расширить ассортимент выпускаемой продукции. Без ферросплавов можно выпускать чугун и углеродистую сталь, а большую часть легированных уже никак. Конечно, есть информация, что на АМК заходят раскислители и из России, но стабильность работы всей корпорации ЮГМК может гарантировать только слаженная работа нескольких предприятий, и от Стахановского завода зависит очень многое.

Помимо этого, завод является крупным работодателем для жителей Стаханова и его остановка может привести к весьма негативным социальным последствиям.

А значит, попытки разрушить этот завод – это попытки дестабилизировать социальную сферу в ЛНР.

Помимо Стахановского завода, недавние обстрелы также перебили линию электропередач, ведущую к Алчевскому металлургическому комбинату, но сроки ремонта ожидаются куда меньше, несколько дней.

Я ни разу не военный, однако могу сказать, что раз уж изначальная декларируемая цель российской спецоперации – это защита населения ДНР и ЛНР, то ключевой задачей должно быть подавление огневых точек, угрожающих этим республикам. В частности, если они расположены в чистом поле, то их нужно долбить авиацией и артиллерией; если же ВСУ работают из населённых пунктов, как это за ними водится, то тут, похоже, не обойтись без спецподразделений во избежание жертв среди мирного населения. А тут – то ферросплавный раздолбают, то АМК обесточат, то по нефтебазе в Луганске “Точка-У” прилетит. Хотелось бы, чтобы уже ничего не угрожало ни населению республик, ни промышленной инфраструктуре!