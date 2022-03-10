YORUM. Музыка против капитализма и Эрдогана

23 февраля 2022 года в Москве прошёл концерт легендарной турецкой группы Yorum (Йорум). Чуть раньше прошла пресс-конференция и выступление на канале Pravda.ru

Напоминаем, турецкая группа Йорум (стиль — фолк-рок и марксизм-ленинизм) имеет миллионы поклонников, с успехом выступала в Германии, Австрии, Австралии, Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Великобритании, Греции, Сирии и на Донбассе. У себя в Турции, до запрета концертов, собирала на площадях и стадионах сотни тысяч человек, среди её певцов есть разыскиваемые полицией и политзаключённые. Двое музыкантов Йорума умерли на голодовке протеста.

Итак, об истории и взглядах группы подробнее.

«…Мы все — революционеры, мы все выступаем за угнетаемых. Мы — интернациональная группа и вот как говорил Че Гевара — Революционер тот, кто почувствует то, как по щеке ударили другого. Когда ты ощущаешь боль другого человека, когда воспринимаешь это близко к сердцу – то ты революционер…

…Мы создаём песни, как коллектив. Это не индивидуальное, это коллективное творчество и мы с самого основания вдохновлялись творчеством анатолийских народных певцов. Да, мы писали песни на стихи Назыма Хикмета и вместе с тем мы писали песни на слова наших друзей, наших ребят, которые вот сейчас находятся в заточении в Турции. Мы не живём отдельно от народа, мы живём вместе с народом. Что проживает народ, то проживаем мы. Мы вместе в горести и в радости и поэтому, что чувствует народ, то мы и поём», - говорят они о своем творчестве. — «Наша музыка — она понятна народам, потому что она про сопротивление, и все угнетаемые народы мира говорят — Проваливай, Америка! Потому что Америка – это главный угнетатель в нашем мире!»

Группа Йорум родилась в 1985 году. «В 1984 г. в турецких тюрьмах началась серия мокрых голодовок, люди доводили себя до смерти. Родственники людей, которые голодали, родственники людей, которые находились в тюрьмах, начали создавать вот эту политическую организацию. Да, мы музыкальная группа, но мы — революционная музыкальная группа. Мы одновременно музыканты и революционеры, мы не видим искусства отдельно от политики. Для нас — всё политика, в том числе, и искусство. Потому что в нашем обществе можно выделить две группы — это буржуазия и пролетариат. Те, которые угнетатели, и те, которых угнетают. Здесь нет серединного пути — либо ты занимаешься политикой, либо нет. Деятели искусства говорят, что наше искусство вне политики, но такого быть не может. Искусство невозможно отделить от политики на наш взгляд. Искусство является одним из самых активных, широко используемых элементов буржуазии. Угнетатели используют искусство в своих целях, чтобы оправдывать свои методы. Вот мы тоже (группа Йорум) используем искусство, чтобы говорить правду о пролетариях, об угнетаемых».

Естественно, музыкальная группы с подобными взглядами испытывала на себе давление с самого начала.

Группе помогала выстоять постоянная подготовка новых кадров. «Мы все ещё существуем, потому что мы представляем собой своеобразную школу. Новое поколение приходит в нашу группу и взрослеет согласно принципам нашей группы. Залогом нашего будущего является возможность воспитывать новые поколения в наших ячейках в нашей семье».

С 2015 года давление на группу резко усилилось.

«Мы смогли провести многочисленные концерты. В общей сложности их посетило полтора миллиона человек. И тогда турецкие власти подумали о том, что ни одна политическая партия не может собрать столько людей, сколько собирает группа Йорум, и они увидели, что если эти концерты будут продолжаться, то люди будут продолжать ходить, потому что люди хотят независимости, хотят свободы. Они поняли, что это очень опасно для них. И они запланировали новую атаку.

В первую очередь нам ввели ограничения на концерты. Больше мы не могли получать для выступлений стадионы. Тогда мы решили, что будем играть на площадях. Но нам запретили играть на площадях тоже».

Группа организовывала для выступлений небольшие сходки. Это тоже стало запрещено. Группа, сменив микрофоны на мегафоны, начала давать концерты на крышах домов, в кузовах грузовиков (попутно удирая от полицейского преследования).

С 2016 г. начались полицейские рейды на культурные центры. Полицейские ломали инструменты, компьютеры, музыкантов забирали в полицейские отделения. Пытали. Сажали в тюрьмы.

«Если вы находитесь в условиях, когда у вас фашистское правительство, зависимое от империализма, то вы будете испытывать на себе это давление», - рассказывают представители Йорум. — «Некоторых музыкантов и соратников группы они не могли найти в этих культурных центрах, тогда они начали включать их в официальные списки террористов, которые находятся в розыске. Часть музыкантов была вынуждена эмигрировать, часть ушла в подполье. В 17-18 годах несколько членов группы были арестованы и заключены в тюрьму».

Вынесение приговоров облегчал «институт анонимных свидетелей», существующий в турецкой (увы, и в нашей тоже правоохранительной системе). Результатом стала длительна голодовка политзаключённых музыкантов. Певица Хелин Бёлек скончалась 3 апреля 2020 г. (после 288 дней голодовки*). Ей в тот момент было 28 лет. Спустя месяц умер басист Ибрагим Гёкчек (на 323 день).

«Эти люди стали героями группы «Йорум», которые будут жить вечно в тех поступках, которые совершают члены группы и в их песнях!»

Естественно, в настоящее время «правоохранители» не успокоились.

«Давление на нашу группу идёт и сейчас. Власти продолжают нас атаковать и сажать в тюрьму наших друзей. Несколько дней назад состоялся суд над двумя нашими членами. Им присудили 10 лет и 7 месяцев тюрьмы. Мы, конечно же, протестуем. Мы везде на каждом нашем мероприятии, на каждом концерте будем говорить об этом. Об этих узниках и о том, какой срок им присудили. Наши концерты – это политические кампании. Мы были в Греции, мы были в Европе, и вот теперь мы в России!

И в итоге мы решили создать международный артистический фронт борьбы. До сих пор наши люди подвергаются репрессиям в Турции, и даже в Европе мы сталкиваемся со сложностями в организации концертов. Мы хотим объединить этот фронт борьбы с нашими друзьями и соратниками.

В ноябре 21-го года в Афинах в Греции мы учредили наш международный фронт, и в нём участвовали люди из 7 стран. Конечная цель – это борьба с империализмом, в том числе, с империалистической державой — Соединёнными Штатами Америки, и мы призываем всех журналистов, музыкантов присоединиться к нашему фронту и бороться вместе. Сейчас (февраль 2022 года) в нашем фронте состоят люди из 12 разных стран. Мы инициировали ряд политических кампаний. Первая кампания была за свободу испанского репера Пабло Аселя. Был организован митинг напротив испанского и турецкого посольств. Вторая кампания была посвящена борьбе с цензурой. В разных странах люди собирались в публичных местах и растягивали баннеры. Например, в Афинах наши члены, наши друзья провели акцию протеста напротив офиса Гугла.

Нам нужна по-настоящему международная интернациональная борьба. Чтобы озвучить наши требования, чтобы сделать публичными наши требования».