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Московский листок

США запретили импорт российской нефти, но не урана

Опубликовано 09.03.2022 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
США запретили импорт российской нефти, но не урана

Президент США Байден заявил о запрете импорта энергоносителей из России. По его словам, при этом американская сторона понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

По словам президент США, власти призывают частный сектор не взвинчивать цены и будут бороться со спекулянтами.

Байден также заявил, что США совместно с союзниками продолжают поставки оружия на Украину, наращивают гуманитарную помощь. Он отметил, что страна разделит ответственность за заботу об украинских беженцах.

Хм! И много украинских беженцев приехало в США? У кого нет миллиарда, тот идет по известному адресу?

Очень хорошо отказываться от российской нефти, когда своей навалом, и трубопровод под дном океана пока не провели.

Я вот тоже легко откажусь от Бигмаков и гамбургеров, потому как не ем их и в мирное время.

А вот от импорта урана из России США не отказываются. Ну так и я от кофе из Макдональдса не отказывался, кофе там хороший.

Но кофе мне тоже прикрыли, в комплекте. А вот уран Америке - нет. Кто ж это такой умный? Америка поставляет и будет поставлять оружие, которым прямо сейчас будут убивать русских солдат, а Россия будет поставлять уран Америке, чтобы у той всегда хватало ресурса для перезагрузки боеголовок, как известно, направленных на Россию.

И я тут не про Америку, я про наших "торговцев смертью". Может мы и на Украину чего поставляем - патроны там, орудийные стволы, запчасти бля БТРов? Солярку для танков?

Я ничего не утверждаю, просто интересуюсь. На чем ездят украинские танки, на чем летают тамошние истребители, если в стране не добывают ни капли нефти? И почему поставки топлива на Украину из соседних стран не были прекращены силами наступающей армии?

Скажем, флот и авиация союзников топили мирные транспорты, поставлявшие стратегические материалы в Германию во время войны.

Ах, да, мы ж и вероятному противнику уран поставляем...

А.Б.



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