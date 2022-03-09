На Украине идет битва с богопротивными пидарасами

Патриарх Кирилл предложил свою версию причин "спецоперации" на Украине. В своей проповеди на сыропустную неделю он сказал буквально:

"Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти, некий пропуск в тот «счастливый» мир, мир избыточного потребления, мир видимой «свободы». А знаете, что это за тест? Тест очень простой и одновременно ужасный — это гей-парад. Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру; и мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования, то они не входят в тот мир, они становятся для него чужими".

Патриаршая проповедь в Неделю сыропустную после Литургии в Храме Христа Спасителя

Далее предстоятель уточнил: "Вокруг этой темы сегодня идет реальная война. Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе; восемь лет страданий, и весь мир молчит — что это означает? Но мы-то знаем, что наши братья и сестры реально страдают; более того, могут пострадать за свою верность Церкви".

Вот оказывается, в чем дело. Пидарасы одолели!.. Собирайся, православный люд, прикрывай попу ладошкой - и вперед, защищать ценности от всяких там извращенцев.

Кстати, а как там с собственными голубыми в РПЦ дела обстоят? Извели под корень или нет пока, ждем крестового похода?

А.Б.