Некоторые тезисы к назревающему перелому

Уже и отец автора этих строк, и обычно сдержанный, завел разговор насчет украинских событий. Даже он, и с достаточным житейским опытом, не понимает, почему запад взбесился. В частности, почему тот же Крым не вызвал такого психоза, а Донбасс вызвал.

Да все просто. Во-первых, своеобразный обмен был ранее. Англосаксы получили Киев, а Россия Симферополь. Даже обмен в пользу первых. Но весь мир видит сейчас, что Москве все - а Вашингтону ничего. Это уже явные один-ноль, а отсюда и реакция.

А во-вторых, и главное, многие россияне не понимают, насколько культура пиара и риск-менеджмента въелась в кровь западного общества. И в принципе, правильно. Огромные репутационные риски для него вытекают из всего происходящего. А что такое доверие и репутация, или по-западному, кредит?!.. Это основа основ финансовой системы.

Украинская ситуация и оказалась серпом по причинному месту для западного авторитета; а еще точнее, для стратегической устойчивости его кредита. К примеру, и если гипотетически предположить, что Кремль пережует всю эту ситуацию, и перейдет от сырьевой модели к инвестиционной, - то мировые инвесторы и ринутся в российские бумаги с уходом из штатовских. Но коль США держатся еле-еле уже сейчас, то глубочайший кризис обеспечен. И вот почему западные воротилы понимают это прекрасно, и пытаются остановить вплоть до истерики – а наши наивные обыватели не очень.

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Так в том-то и смысл статьи – что только «гипотетически». В том-то и суть, что «не пережует». Но все же картина маслом.

Если единороссы не справятся с санкциями – это повлечет ПОЛИТИЧЕСКИЙ переворот. Кремль развалится не от непосредственной и большой войны, а от социально-экономического кризиса. Крах прошлого Союза был первой ласточкой, и тем более.

Поэтому и о политике. Своеобразная форма российской отсталости проявляется и в так называемом эволюционизме. Мол, ни-ни, никаких революций в России; а только эволюция, и которая убережет от анархии.

Но сии критики не понимают – что революция и анархия совершенно разные вещи. Не надо путать божий дар с яичницей. Другими словами, если операция по удалению гангрены не будет проведена вовремя, смерть гарантирована. Следовательно, революция и удаляет анархию.

Но все же подробнее, и вот распространенное возражение «эволюционистов»:

-- Сергей, ваш максимализм не позволяет увидеть всю нелепость ваших выводов. Народ России сыт по горло революциями. Натерпелся. Еще одна революция и Россия прекратит свое существование как государство, а русский народ как нация. Украина пример тому.

Любое ухудшение социально-экономическое положения страны к концу этого года не вызовет революционные настроения. Народу до чертиков надоели любые партии, поскольку у каждой партии одна задача – дорваться до власти и наслаждаться… Поэтому Социалистическая партия, да еще с лозунгом советской федерации российских республик, в народе будет проклятьем.

У России единственный путь развития — это эволюционный путь на основе неукоснительного соблюдения Конституции. У граждан есть право требовать от власти конституционных гарантий. Только так можно улучшить социально-экономическое положение страны. ---

Не обессудьте, но это какое-то моральное гниение, прикрытое словесами. К примеру, народ требует соблюдения Конституции уже тридцать лет в виде тех же честных выборов, и все без толку. Но, видите ли, надо биться лбом об стену и дальше; и теряя по миллиону человек в год. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/11/29/898151-umershih-antirekord И не стоило бы продолжать, и настолько все ясно. Но, возможно, часть населения зомбирована уже настолько, что за деревьями не видит леса.

Даже умные буржуазные экономисты наподобие Глазьева-Хазина-Делягина не понимают, что законы политэкономии не отменить. А может быть, и понимают… но сломались и примирились. А кто помнит и не сломался в духе российских социалистов, тот видит, что сам единороссовский режим ЗАИНТЕРЕСОВАН в слабом рубле.

И дело даже не только в наполнении бюджета и сохранении офшорных активов; сколько в том, что постоянный и крепкий рубль вызовет заметную безработицу подешевевшим импортом, и коль единороссовские предприятия не выдержат конкуренцию. А вскрытая безработица, да с мизерным МРОТ и пособием, разозлит народ моментально. Трудящиеся ненавидят власть уже сейчас; а скачок безработицы доведет до белого каления. Отсюда социальный протест и конец режима.

Поэтому, сколько бы Глазьев сотоварищи не удивлялись тупости председателей Центробанка, последние будут защищаться самой президентской администрацией. И по простой причине: сами единороссы нуждаются в слабом рубле. Потому что, к сожалению, инфляция не так революционизирует народ (слабый рубль) - как резкая безработица (крепкий рубль). Надо бы и первое наравне со вторым, но пока так.

Но тогда коренной выход только один. Это создание Советского Союза 2.0., и который введет реальное распределение по труду с нормальными общественными фондами потребления. То есть, похерит буржуазию с ее огромными доходами, и передаст трудящимся. Отсюда МРОТ и то же пособие по безработице будут на высоком уровне – и тогда можно осуществлять модернизацию оборудования на твердом социальном основании. Конечно же, нужны и пошлины, выравнивающие условия конкуренции; но это и входит в изменение налогов и расходов для поднятия МРОТ, и о чем подробнее ниже. Более того, и коль модернизация оборудования стабилизирует торговый баланс, крепкий рубль сделает низкую ставку кредитования и малорисковые облигации; и рубль начнет становиться мировым резервом с собственным печатным станком.

Еще раз, и когда оппоненты указывают на крах первого Союза, это не к автору. Оный, и в отличие от сонма фальшивых коммунистов а-ля зюгановщина, не боится говорить правду. То есть, историю не обмануть, и перепрыгнуть стадии зрелости невозможно. Та же царская империя была настолько дика, забита и неграмотна – что валовая уравниловка «военного коммунизма» была гигантским прогрессом все равно, поэтому и поддержанная народом на определенное время, и даже с энтузиазмом. Эту стадию надо было просто-напросто пройти. Но вот второй и современный Союз построит основы социализма непременно, и в связи с гигантским развитием производительных сил.

Представим, что у власти СССР. Акции с дивидендами исчезнут вообще в силу общенародной собственности; поэтому и резкие перетоки средств по платежному балансу невозможны! И пусть мировые инвесторы вкладываются только в облигации, и побольше. Вот это дело, да с умным хеджированием; и которое сделать в разы легче акционерной вакханалии. А то, что инвестиции под облигации будут эффективными в силу глубочайшего демократизма планирования на базе фабзавкомов и СТК, безусловно. Но автор не будет грузить подобными тонкостями; и это так, для понимания мощных инструментов. А вот главное, и что каждый читатель может усвоить на собственной шкуре – это полная перестройка бюджетной системы, и особенно фонда социального страхования.

Это абсурд, и когда социальные фонды стали так называемыми внебюджетными. Вот подкинуть пенсионерам в особом порядке надбавку по инфляции; это, видите ли, благодеяние президента. А то, что инфляция не индексируется по всем бюджетным окладам, и отсюда пенсия миллионов трудящихся набегает мизерной – это за скобками. Нет уж, и социальные фонды должны быть бюджетными; а постоянная индексация окладов, пенсий и пособий, проводимая СССР, обгонит «внебюджетные» подачки в разы.

Но более того, единороссовская коррупция являются страшной бедой не в целом и общем, а конкретно. Дело в том, что перераспределение половины налогов «вниз» вызывает гигантский положительный эффект в большинстве случаев. На местах видно в разы лучше, что, где и когда производить. А отсюда развитое мелкое (кооперативное) предпринимательство, и заказы для федеральной сборки с оптимальным планированием.

Но, бл.дь, просто иных слов нет, насколько все маразматически сейчас. Вот некий Анаксагор Худайдурдыев промелькнул на сайте, и дурак хуже врага. Оный заметил походя, что не дай бог спустить налоги вниз; и типа, разворуют. Но, подождите, это дебилизм наподобие «это не значит, сынок, что я буду меньше пить – а это значит, что ты будешь меньше кушать». То есть, если единороссы не могут искоренить коррупцию на местах - делается идиотский вывод, что надо оставить регионы нищими с перекачкой основных налогов «наверх», и чтобы воровать уже с офшорным размахом. Но отсюда еще большее бегство капитала с проблемами платежного баланса и устойчивости рубля, и инфляция и девальвация идут чередом.

И вот почему вопросы законности и правопорядка имеют гигантский экономический эффект. И именно СССР решит эти вопросы в разы лучше путинских балбесов. Ведь не секрет, и для сравнения, что нынешние силовики крышуют многие банки с соответствующим рейдерством. Но в условиях СССР это абсолютно невозможно. Да хотя бы просто-напросто потому, что предприятие общенародное. Стоит председателю фабзавкома позвонить в свое министерство, то любому силовику оторвут яйца тут же. Рыпаться на советское и общенародное предприятие – это рыпаться на саму власть.

Но даже допустим, речь идет о кооперативе или сети кооперативов. Но коль институт президента отсутствует в принципе, и никто не потакает обнаглевшим силовикам – всевластный Верховный Совет натравит суд и прокуратуру хоть на само правительство, а что уж говорить о шелупони пониже, и коррупционеру расстрел. И опять же, стоит председателю кооператива позвонить председателю фабзавкома, у которого на подряде, или местному депутату (с императивным мандатом, кстати), и та же демократия в действии. Так что коррупция сокращается при социализме не потому, что автору так хочется - а по объективным обстоятельствам устройства власти и собственности. Да уже в первом Союзе коррупция была игрушечной по сравнению с нынешним «размахом»; а уж в условиях реального социализма и подавно. Но тогда и офшоры исчезнут; и распределение налогов «вниз» даст гигантский эффект; и правильная бюджетная система несомненна.

Так что «эволюция» в нынешних условиях, почему и скобки – это агония и анархия. Это гниение гангрены. Деятели, сие предлагающие – убийцы и национальные предатели.

***

Но все же о Донбассе, хотя и в свете сказанного. Даже если Кремль выйдет из нынешней ситуации на волне военной победы, то и тогда слава будет недолгой. Не больше двух-трех месяцев. Потому что автор не видит абсолютно, какие меры единороссов остановят неизбежное и резкое ухудшение социально-экономического положения. То же поднятие ставки рефинансирования вызовет даже стагфляцию, когда и инвестиций не будет, и инфляция не прекратится хотя бы по причине импортируемой. А если не будет фиксации валютной позиции, то спекулянты раскачают рубль и дальше, и девальвация станет сумасшедшей.

А если Кремль увязнет уже месяцами, как это не парадоксально сейчас - то и говорить нечего, и настолько все очевидно. Социалисты должны, и когда все умы будут на распутье, провозгласить четкую перспективу реального СССР. Тогда народ увидит ее за километр, и поддержит непременно. Конечно, придется ковать, пока горячо, но все же дело техники.

Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Более того, и по мнению автора, ситуация вышла из-под контроля даже со стороны запада. Кризис покатится высокими ценами и дефицитными перекосами уже импульсивно и спонтанно. Но кто предупрежден – значит, вооружен. Готовиться и работать надо именно в духе революции, и смотря правде в глаза. И тезисы автора к назревающему перелому будут нелишними.