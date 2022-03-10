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Московский листок

Теперь украинцы - дичь для озверевших охотников

Опубликовано 10.03.2022 в разделе комментариев 3

украина война киев зеленский
Теперь украинцы - дичь для озверевших охотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие против российских военных. Разрешение на использование огнестрельного оружия будет действовать во время военного положения.

25 февраля Владимир Зеленский подписал указ «О всеобщей мобилизации», которая проводится по всей стране в течение 90 суток со дня вступления указа в силу. 

«В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины <...> могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», - говорится в указе. 

***

Красиво, патриотично... Вот только теперь все без исключения украинцы - это комбатанты, на которых не распространяются нормы женевской конвенции.

Любую старушку на обочине можно застрелить - она точно что-нибудь злоумышляла. Мужика, отошедшего за угол по нужде. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
знакомец виртуально написал 10.03.2022 03:06
Анатолий Борисович!Смелее раньше писали и пространнее.Что,щас, сестра талантов вас настигла? Или боитесь чего? Жизнь почти прожита,можно и шашки наголо или как? Понимаю. Изо дня в день писать об одном и том же.Как у Рабочего-монотонный труд утомляет.Изо дня в день, ежели доносить и не лениться? Тяжко.А вдруг случайно случайный человек зайдет к вам,дак и старая мысль для него новой будет?Как вы считаете?
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 10.03.2022 03:03
Любую старушку на обочине можно застрелить - она точно что-нибудь злоумышляла. Мужика, отошедшего за угол по нужде.
А.Б.
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Если бы
Не скажу! написал 10.03.2022 02:57
аналогичная мера была принята в России, я бы первым делом пристрелил пару-тройку бывших комсомыльцев-коммуняк-пенисионэров-функционэров из числа соседей, как ВРАГОВ НАРОДА!
Браво, гражданин Зеленский!
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