Теперь украинцы - дичь для озверевших охотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие против российских военных. Разрешение на использование огнестрельного оружия будет действовать во время военного положения.

25 февраля Владимир Зеленский подписал указ «О всеобщей мобилизации», которая проводится по всей стране в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

«В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины <...> могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», - говорится в указе.

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Красиво, патриотично... Вот только теперь все без исключения украинцы - это комбатанты, на которых не распространяются нормы женевской конвенции.

Любую старушку на обочине можно застрелить - она точно что-нибудь злоумышляла. Мужика, отошедшего за угол по нужде.

А.Б.