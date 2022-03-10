Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают тупик, в который зашла ситуация с конфликтом на Украине и экономической катастрофой в России. #АлександрКраснов, #Путин, #социалза, #АнатолийБаранов, #война, #Украина
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#анатолийбаранов #социалза #путин #александркраснов #украина #война
Миллиард человек на земле спрашивает - когда?
Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают тупик, в который зашла ситуация с конфликтом на Украине и экономической катастрофой в России. #АлександрКраснов, #Путин, #социалза, #АнатолийБаранов, #война, #Украина
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Кривоногих-Кабаев должен быть казнен! -Г. Жеглов написал 10.03.2022 12:47
Подавлюще-большая часть РФ полностью поддерживает действия Путлера, так что вообще непонять как от него избавиться. Уверен, что избавиться от Путлера нереально.
стоик7989 написал 10.03.2022 12:27