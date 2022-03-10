Миллиард человек на земле спрашивает - когда? #анатолийбаранов #социалза #путин #александркраснов #украина #война Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают тупик, в который зашла ситуация с конфликтом на Украине и экономической катастрофой в России. #АлександрКраснов, #Путин, #социалза, #АнатолийБаранов, #война, #Украина



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