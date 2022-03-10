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Московский листок

Миллиард человек на земле спрашивает - когда?

Опубликовано 10.03.2022 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #социалза #путин #александркраснов #украина #война

Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают тупик, в который зашла ситуация с конфликтом на Украине и экономической катастрофой в России. #АлександрКраснов, #Путин, #социалза, #АнатолийБаранов, #война, #Украина



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Всего комментариев к статье: 2
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Доходились в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен! -Г. Жеглов написал 10.03.2022 12:47
Ботоксную крысу нереально грохнуть, там все его близкое окружение с руками по локоть в крови.
Подавлюще-большая часть РФ полностью поддерживает действия Путлера, так что вообще непонять как от него избавиться. Уверен, что избавиться от Путлера нереально.
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(без названия)
стоик7989 написал 10.03.2022 12:27
жидоподобные во главе с Пугачихой валят в Сраль, а эти еще тут?
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