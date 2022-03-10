Ждать ли голодомора в 2022 году?

Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства Франции.

"В районе Средиземноморья расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины", — пояснил он.

По информации издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.

Доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы равна почти 30%. Также Украина является одним из крупнейших производителей кукурузы и подсолнечника.

Погодите, так мы треть мира кормим хлебом и прочим зерном?

Ну и если сейчас посевная сорвется, а на большей части Украины она срывается прямо сейчас, то голод? Причем не на Украине даже, а в южной Европе, северной Африке и передней Азии?

Так ведь и в России львиную долю посевного материала предоставляет компания "Монсанто", а она, если присоединится к санкциям, сразу спровоцирует катастрофу - заменить нечем.

Это не гворя о том, что даже выращенное зерно непросто будет кому-то продать.

И проблема в первую очередь не для России - она выращенным зерном прокормится, даже на гуманитерную помощь Украине останется, просто на продажу не останется.

А вот как Руанда, Египет и прочие африканские государства?

А.Б.