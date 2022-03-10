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Московский листок

Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине

Опубликовано 10.03.2022 в разделе комментариев 3

украина война
Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине

Минобороны России сообщило, что военнослужащие срочной службы присутствуют в частях российских вооруженных сил, участвующих в военной операции на Украине. Некоторые из них попали в плен после «нападения диверсионной группы нацбатальона».

Минобороны заявило, что выводит срочников из зоны боевых действий.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России»,— сказал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

От факта присутствия солдат срочной службы в зоне боевых действий на Украине не стали отпирать и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, до начала специальной военной операции Путин дал указание "категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины".

"Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - уточнил Песков. Но, как это часто в Кремле случается, коварные бояре обманули царя.

А что еще было доложено Путину, но не выполнено?

Что ВСУ будут сдаваться целыми частями?

Что население станет встречать российскую армию цветами?

Что Киев будет взят за 3 дня, а ко 2 марта все будет завершено?

То-то великий разведчик Нарышкин так заикался на Совете безопасности...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Матери написал 10.03.2022 13:38
Вставайте защищать своих детей от проигранной уже "Мясорубки" кремлевского Крысеныша!
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(без названия)
Фитиль написал 10.03.2022 13:37
По данным ВСУ среди пленных( более 300 чел.) 50 % - срочники! "Современная.Оснащенная" Армия Шойгу тоже оказалась "Фейком", как все на Путинщине!Воровство и убиство -суть Путинизма!
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(без названия)
Иришка написал 10.03.2022 13:24
Да, признали. Можно подумать не знали. Жалко детей. Своих то наверняка спрятали
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