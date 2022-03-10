В Госдуме заявили, что туризм может стать одним из драйверов российской экономики

Индустрия туризма в сложившейся ситуации может стать одним из драйверов развития российской экономики. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
"Будем продолжать развивать внутренний туризм, открывать новые интересные направления в России. В сложившейся ситуации индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики, привести к дополнительному созданию рабочих мест", - сказал он.
Кривоносов отметил, что в последние годы существенно вырос интерес к отечественному туризму, с повышенной нагрузкой столкнулись летние, зимние и круглогодичные курорты России.
У страны большой туристический потенциал, причем как для коротких поездок, так и для длительных.
Я так понимаю, короткие поездки - это на Донбасс, а длительные - на Колыму? Очень большой потенциал...
А.Б.
|
|
Добрый совет написал 10.03.2022 14:07
России хорошо бы остановиться на развитии своей собственной страны, а не вести агрессивную, беспрецедентную по жестокости бойню на территориях вне своих государственных границ.
Ай Люлю написал 10.03.2022 13:44
О каком туризме он мечтает, чтобы на нас смотрели как на диких аборигенов с голыми ? На постояно растущие цены?
Сообразительный написал 10.03.2022 13:42
Под КАКУЮ "операционную" систему?
Под фашистскую "Putlers 2022" и триперзвуковые "процессоры" Ыльбрус, производимые в Тайване?
Кретин ты Кривоносный вместе со своими "программистами" из фашистского Кремля!
Как работает твоя "Putlers 2022" видно даже не вооруженным глазом.
Постоянные глюки, глюки, глюки и постоянное зависание!
А сейчас эта "операционная" система рушится!
Восстановить систему можно только ПОЛНЫМ СТИРАНИЕМ и ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕМ путлер-"диска" РашкоФашка2022!!!)