В Госдуме заявили, что туризм может стать одним из драйверов российской экономики

Индустрия туризма в сложившейся ситуации может стать одним из драйверов развития российской экономики. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

"Будем продолжать развивать внутренний туризм, открывать новые интересные направления в России. В сложившейся ситуации индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики, привести к дополнительному созданию рабочих мест", - сказал он.

Кривоносов отметил, что в последние годы существенно вырос интерес к отечественному туризму, с повышенной нагрузкой столкнулись летние, зимние и круглогодичные курорты России.

У страны большой туристический потенциал, причем как для коротких поездок, так и для длительных.

Я так понимаю, короткие поездки - это на Донбасс, а длительные - на Колыму? Очень большой потенциал...

А.Б.