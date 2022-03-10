Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Любую старушку на обочине теперь можно застрелить https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В России составили перечень компаний-претендентов на национализацию
5 Бизнес предупредил о риске нехватки чековой ленты
6 ВТБ запустил вклад в юанях
7 Тысячи людей покинули Россию через Финляндию после начала спецоперации на Украине
8 В Госдуме заявили, что туризм может стать одним из драйверов российской экономики https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Цены на бензин на биржах рекордно рухнули, но вряд ли это почувствуют россияне
10 Под новые санкции ЕС попали главы Аэрофлота, VK, сенаторы и зять Лаврова
|
|