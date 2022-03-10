Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Любую старушку на обочине теперь можно застрелить https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В России составили перечень компаний-претендентов на национализацию 5 Бизнес предупредил о риске нехватки чековой ленты 6 ВТБ запустил вклад в юанях 7 Тысячи людей покинули Россию через Финляндию после начала спецоперации на Украине 8 В Госдуме заявили, что туризм может стать одним из драйверов российской экономики https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Цены на бензин на биржах рекордно рухнули, но вряд ли это почувствуют россияне 10 Под новые санкции ЕС попали главы Аэрофлота, VK, сенаторы и зять Лаврова



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