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Московский листок

Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине

Опубликовано 10.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Любую старушку на обочине теперь можно застрелить https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В России составили перечень компаний-претендентов на национализацию

5 Бизнес предупредил о риске нехватки чековой ленты

6 ВТБ запустил вклад в юанях

7 Тысячи людей покинули Россию через Финляндию после начала спецоперации на Украине

8 В Госдуме заявили, что туризм может стать одним из драйверов российской экономики https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Цены на бензин на биржах рекордно рухнули, но вряд ли это почувствуют россияне

10 Под новые санкции ЕС попали главы Аэрофлота, VK, сенаторы и зять Лаврова



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Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине
Минобороны признало присутствие срочников в операц...
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