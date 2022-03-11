МГБ и СБУ - близнецы братья?

Сейчас, когда «из каждого утюга» нам твердят о «преступлениях нацистов на Украине», и действительно приводят примеры неоспоримых преступлений СБУ и нацбатов, у неискушенного в политике обывателя может сложиться впечатление, будто РФ – светоч демократии, а режимы в ДНР и ЛНР – и правда народная власть. Увы, это наивное представление сегодня может стоить вам свободы и даже жизни. Спецслужбы – везде спецслужбы. А уж методы МГБ ДНР от методов «работы» СБУ и вовсе ничем не отличаются. (МГБ ЛНР, по опыту, не лучше. Но сейчас речь не о них). Такое ощущение, что работать их учили одни и те же «братки». Рассмотрим лишь два совсем недавних эпизода.

МГБ ДНР

6 марта в Донецке был задержан сотрудниками МГБ корреспондент газеты «Да здравствует Рабочая Демократия» (РД) Артем Бородин. Он и его жена Екатерина Савельева, также корреспондент «РД», находились в ДНР еще до начала «спецоперации», выполняя поручение редакции. Когда начало «спецоперации» не позволило журналистам выехать из ДНР они, оставшись в фактической зоне боевых действий, приняли решение взаимодействовать с донецкими коммунистами и рабочими активистами. Местным активом была составлена листовка для рабочих, содержание которой в двух словах: о необходимости создания профсоюзов и борьбы за свои права после окончания «спецоперации». Текст листовки не противоречит ни российскому законодательству, ни законам ДНР. В качестве контактных данных был указан кьюаркод-ссылка на телеграмм-канал с аналитикой, также вполне легального содержания. Тем не менее, Артема Бородина утром 06 марта вызвали на «беседу» в МГБ и связи с ним нет до сих пор. Его жену в тот же день увезли на «допрос»: не представились, не предъявили обвинений и объяснений вообще, не предоставили адвоката, продержали до поздней ночи с завязанными глазами, оскорбляли и угрожали. До сих пор, уже 4 дня, сотрудники МГБ отказываются прояснить причины задержания Артема, как жене, так и матери. Никто не знает, где находится журналист и что стоит за зловещими словами людей из МГБ: «с ним ведется работа».

СБУ Украины

То же 6 марта. В Киеве схвачены СБУ братья-коммунисты Кононовичи. Михаил Кононович является первым секретарем Ленинского коммунистического союза молодёжи (ЛКСМ) Украины. Его родной брат Александр, тоже комсомольский активист. Официальной (!) причиной для ареста стали «пророссийские и пробелорусские» взгляды братьев. И только лишь на этом основании СБУ сделала далеко идущие выводы о том, что молодые люди «шпионы российских и белорусских спецслужб»! Таким образам власть Украины публично продемонстрировала, что в современной Украине людей арестовывают даже не за конкретные действия или высказывания, а за убеждения.

Сравнение

Артем Бородин, ДНР – нет ни только доказательств незаконной деятельности, нет даже обвинения! Есть, по факту, похищение иностранного журналиста и запугивание его жены. Есть также не отрицаемые журналистом коммунистические убеждения.

Братья Кононовичи, Украина – нет доказательств незаконной деятельности. По факту это - незаконное лишение свободы. Братья Кононовы также не скрывают коммунистических убеждений.

Много вопросов

Ну ладно, с СБУ, предположим, все ясно. На Украине даже закон о «декоммунизации» есть. Это как раз та дикость, которую им, в числе прочего, ставит в вину российская пропаганда. А в ДНР что происходит? Тоже «декоммунизация». А «дерусификации» там не происходит случайно? А то может Z и V не туда воюют?

Нет, если серьезно, в МГБ ДНР не понимают, как это выглядит? Не понимают, что сейчас не самое подходящее время похищать российских журналистов или преследовать коммунистов? Ну, положим, не понимают. А Правительство ДНР и лично Д. Пушилин понимают, что выглядят сейчас не лучше Киева совсем? Или они это специально, чтобы напрочь дискредитировать все то, что говорит Кремль о целях «спецоперации»? Вот на месте людей из российского руководства любой бы задумался: а на кого работают «эти парни»? Или истинное лицо «народной» власти ДНР столь безобразно, что даже глобальные геополитические резоны не могут заставить режим вести себя в рамках демократии? Так это – то будущее, которое готовит Россия для Украины? Ради этого «спецоперация»?

Интересно, хватит ли хоть у российских властей ума обратить внимание на безобразие на Донбассе и прекратить этот позор.