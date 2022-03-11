Война и герои

И ещё один момент Росийско-украинской войны спецоперации, о котором никто не пишет.

Любая война спецоперация не может вестись без героев – без их прославления. От этого зависит моральная стойкость войск в войне. Если о героях молчать, если их не прославлять, то тогда войска будут считать себя жертвами, а не слугами народа, будут понимать, что те, кто послал их на войну, считают их не людьми, а всего лишь быдлом – «пушечным мясом». И в вооружённых силах не многие даже за деньги с этим статусом согласятся.

Я могу припомнить только одну войну без прославления героев – это войну фашистов Ельцина с демократической властью России – с Верховным Советом в октябре 1993 года. Тогда фашисткой сволочи, расстреливавшей из танков москвичей и депутатов в Доме Советов даже фамилии поменяли, чтобы народ не знал, кто были эти твари.

Вот, к примеру, сведения о герое 1993 года: «Отряд «Витязь» под командованием подполковника С.И. Лысюка 3 октября 1993 года открыл огонь по находившимися у телецентра «Останкино» москвичам, в результате чего не менее 46 человек было убито и не менее 124 ранено», - а Ельцин уже 7 октября сделал Лысюка Героем России. Но гражданам России даже этот фашист стал известен много лет спустя. Вот эта «красава» сегодня https://www.youtube.com/watch?v=oayqBZEs21I.

А в обычных, не позорных войнах героев прославляют обязательно и немедленно!

Героев прославляли в своих газетах и «красные» и «белые» в Гражданской войне 1918-1920 годов. Вот, к примеру, статья из газеты «Коммунист» №106 от 26 июня 1919 года:

«В Москве в лазарете, по Серебряному переулку, находится сейчас на излечении красноармейский пулемётчик товарищ Антон Васильевич Близнюк, получивший в боях с белыми 26 ран, и своей исключительной отвагой и преданностью революции заслуживший любовь и уважение товарищей и почётное звание доблестного красного героя. Иногда он появляется на улицах Москвы с повязкой на правом глазе, привлекая внимание своим колоссальным ростом…

В бою между станциями «Курсака» и «Новинка», Владикавказской ж. д., тов. Близнюк сбил одним выстрелом шестидюймовки белогвардейский паровоз, а когда увидал в подзорную трубу приближение других белогвардейских бронированных поездов, то один на мотоциклете пробрался к ним в тыл, пероксилиновыми шашками взорвал железнодорожный путь и, преследуемый белогвардейской кавалерией, успел вернуться к свои. Наши немедленно пошли в наступление и, благодаря подвигу тов. Близнюка, взяли два бронированных поезда, с 9 орудиями, 17 миномётами, 20 бомбомётами, 102 пулемётами, большим количеством винтовок, снарядов и другого военного имущества, а также захватили в плен 180 белых офицеров и 60 казаков.

2 июня тов. А. Близнюк прибыл в Москву для операции. Возбуждено ходатайство о награждении его орденом «Красного Знамени»».

И с первых же дней начала Великой Отечественной войны ежедневные сводки Совинформбюро (Советское информационное бюро) были немыслимы без фамилий отличившихся в боях солдат и командиров: «Сообщения Совинформбюро строились по определенной схеме. Сначала подводились итоги боев по направлениям, затем назывались цифры уничтоженной техники и живой силы противника, затем потери советских войск (но не всегда). С первого же дня стали приводиться описания боевых эпизодов и подвигов красноармейцев. Всего за годы войны в сводках названо 14470 фамилий отличившихся воинов».

А тут идёт полномасштабная война и практически две недели не было ни слова о её героях со стороны Вооружённых Сил России!

Интересно, что на Украине украинцев-героев этой войны постоянно показывают и называют их имена – не стесняются прославлять ни рядовых, ни генералов. А на сегодня в Ютубе достаточно роликов, из которых видно, к примеру, что во многих случаях российские лётчики не успевают катапультироваться из сбитых самолётов и вертолётов – и ни слова даже них! А ведь в Сирии за подобный подвиг лётчик стал Героем России уже на следующий день, а тут гробовое молчание всех СМИ России. Кто эти герои, сгоревшие в своих самолётах и вертолётах за денацификацию Украины?

Вот, к примеру, на момент, когда я пишу эту заметку, уже несколько дней, как сообщили, что 1 марта героические объединённые силы российской армии и армии ДНР взяли город Волноваху и теперь страдают от украинских снайперов, которые на улицах этого города наносят по победителям точечные удары https://rusnext.ru/news/1646424493437349. Тем не менее, 9 марта победители даже флаг ДНР в Волновахе водрузили! https://rusnext.ru/news/1646840020439673

Сообщают, что кроме Волновахи эти объединённые силы пытаются взять и Мариуполь, и вот-вот его возьмут.

Но, повторю, две недели не в специальной прессе, а в СМИ не было ни слова о героях этих боёв! Ни слова до 9 марта, когда я уже написал эту статью и впервые наткнулся на сообщение в «Российской газете», что 8 воинам российской армии присвоено звание Героя России https://rg.ru/2022/03/09/8-voennyh-rf-udostoeny-zvaniia-geroj-rossii-za-osvobozhdenie-ukrainy-ot-nacistov.html. И знаете, не сами подвиги (нет сомнений в том, что указанные лица герои), а обстоятельства подвигов, приводят, мягко скажем, в недоумение.

Вот давайте рассмотрим все эти подвиги, но только я, старший лейтенант танковых войск в отставке, понимающий, что означают детали таковых боёв, скажем, эвакуация раненых танкистов или обязанности командира танковой роты, опишу эти подвиги так, как я их вижу, а вы можете прочесть описание из указанного источника – как видят их авторы сообщений.

1. Командир танка, старший сержант Юрий Нимченко. Удерживая дамбу Северо-Крымского канала двое суток отражал яростные атаки украинских войск, экипаж его танка уничтожил 6 танков 3 БТР.

2. Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов. Прикрывая мотострелков от яростных ударов украинской авиации, сбил украинский Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар». На следующий день уничтожил еще два вражеских «Байрактара». Правда, по другим источникам, он уничтожил всего два беспилотника. Но уничтожил! https://www.youtube.com/watch?v=XnwJjqRkCls

3. Лётчик, майор Виктор Дудин сбил украинский истребитель Су-27 лично, два Су-27 в паре и уничтожил зенитный ракетный комплексы «Бук-М1», подлетев к нему на предельно малой высоте.

4. Командир танковой роты капитан Алексей Левкин. В районе украинского села Чугинки у российской границы, ведя роту маршем без разведки и охранения завёл её в засаду украинцев. Как я понимаю, все 10 танков роты и часть личного состава сгорели, сам капитан уцелел, вывел остатки личного состава и раненых, и потом ночью корректировал огонь российской артиллерии по противнику. Доложил об уничтожении ротой восьми танков и трёх БМП противника.

5. Десантник, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов. Следуя 24 февраля в колонне без охранения и разведки попал вместе со всеми в украинскую засаду, был ранен, брошен подчинёнными и командованием (или они тоже были убиты) и, окружённый украинцами, отстреливался до последнего патрона и подорвал себя гранатой. Есть и другая версия, она примерно такая же, но только его типа десантировали во вражеский тыл и там уже бросили, и он отстреливался и подорвал себя. Стал Героем посмертно.

6. Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин в ходе удержания дамбы Северо-Крымского канала утром 25 февраля отбивал яростную атаку танкового батальона противника. И экипаж танка Старостина уничтожил восемь БТР и десятки солдат противника. По танку Старостина ударила американская ракета комплекса «Джавелин», Антон получил контузию, но из боя не вышел, и его танк сжег еще два атакующих украинских танка. Что сумела сделать вверенная ему рота, не сказано.

7. Командир отдельного батальона войск ДНР «Спарта», Владимир Жога, погиб, прикрывая собой эвакуацию женщин и детей. Как он это делал – как собой прикрывал, - я не понял, поэтому пояснить его подвиг не могу.

Прервусь. Герои должны воодушевить в первую очередь войска, а не обывателя или блогеров, а в этих подвигах войскам России сообщается, что украинцы яростно атакуют российские войска на земле и в небе, а российские военачальники водят войска из засады в засаду. Подвиги описаны так, что половину этих подвигов вполне может использовать военная пропаганда Украины.

Ведь что удивляет - сегодня даже рыболовы-любители имеют квадракоптеры с видеокамерами и передатчиками, ну так как в вооружённых силах сегодня можно не обнаружить засаду из танков и БТР с воздуха? Даже не посылая обязательные головную походную заставу и боковое походное охранение? Спрятать танк от наблюдения с земли – это уже задача, а уж от воздушного!

Да, дураки от такого описания подвигов придут в восторг, но на то они и дураки. Они придут в восторг от какого угодно описания. А такое описание подвига – это страшнейшая дискредитация Армии России причём, самым страшным образом – в глазах самих военнослужащих.

И без описания подвигов – плохо, и с таким описанием – не лучше. Ведь это только в понимании штатских дураков командир герой потому, что лично кого-то уничтожил, а в армии понимают, что из танка пушкой никого лично не уничтожишь (уничтожает экипаж), да и назначение командира не в этом.

Вот из семи Героев только два собственно бойца – Нимченко и Дудин, остальные – командиры. И ни слова о том, какой был эффект от их командования. Точнее, только один офицер-герой удостоен этого звания как командир. А именно:

8. Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, полковник Алексей Бернгард, 1 марта взял разрушенный артиллерией и авиацией город Волноваха, сейчас воюет в уже практически разрушенном артиллерией и авиацией городе Мариуполе. Кстати, президент Украины Зеленский присвоил городам Мариуполь и Волноваха звание городов-героев Украины, и возможно благодаря этому мы узнали имя командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Всё-таки взял (или берёт) не какие-попало города, а города-герои!

А вот документ о том же, но почти 80-летней давности:

«ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генералу армии Малиновскому

Генерал-полковнику Толбухину

Войска Юго-Западного фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 10 сентября, овладели городом Барвенково, городом и важнейшим железнодорожным узлом Чаплино. Сегодня же войска Южного фронта стремительным ударом овладели важнейшим узлом железных дорог в Приазовье – городом Волноваха и, наступая вдоль побережья Азовского моря, освободили от немецких захватчиков крупный центр металлургической промышленности юга – город и порт Мариуполь.

Этот новый успех достигнут нашими войсками на юге в результате смелого маневра конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл немецких войск.

В боях за города Мариуполь, Барвенково, Волноваха и Чаплино отличились донские казаки-кавалеристы генерал-майора Селиванова, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Пушкина и генерал-лейтенанта Руссиянова, войска генерал-лейтенанта Чуйкова, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-лейтенанта Хоменко, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец, генерал-лейтенанта авиации Хрюкина, генерал-майора авиации Туликова, моряки контр-адмирала Горшкова, высадившего десант западнее Мариуполя.

Особенно отличились:

11-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия полковника Сланова, 130-я Таганрогская стрелковая дивизия полковника Сычева, 221-я стрелковая дивизия полковника Блажевича, 3-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Цаликова, 39-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Лещинина, 9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия полковника Дзусова, 5-я гвардейская механизированная бригада полковника Сафронова, 6-я гвардейская механизированная бригада полковника Артеменко, 12-я мотострелковая бригада подполковника Жарова, 3-я танковая бригада подполковника Девятко, 39-я танковая бригада подполковника Беспалова, 31-я Гвардейская отдельная танковая бригада генерал-майора танковых войск Бурдова, 65-я танковая бригада полковника Шевченко, 1890-й отдельный самоходный легкий артиллерийский полк подполковника Турина, 517-й отдельный танковый батальон капитана Нестерова.

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за освобождение городов Мариуполь, Волноваха, Чаплино, Барвенково соединениям и частям присвоить наименования:

«Мариупольских» –

221-й стрелковой дивизии,

9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии;

«Волновахских» –

11-й гвардейской Донской кавалерийской дивизии,

3-й гвардейской стрелковой дивизии,

5-й гвардейской механизированной бригаде,

6-й гвардейской механизированной бригаде,

12-й мотострелковой бригаде,

65-й танковой бригаде;

«Чаплинских» –

3-й танковой бригаде,

39-й танковой бригаде;

«Барвенковских» –

39-й гвардейской стрелковой дивизии,

31-й гвардейской отдельной танковой бригаде,

1890-му отдельному самоходному легкому артиллерийскому полку,

517-му отдельному танковому батальону.

Впредь эти соединения и части именовать:

221-я Мариупольская стрелковая дивизия,

9-я гвардейская Мариупольская истребительная авиационная дивизия,

11-я гвардейская Волновахская Донская кавалерийская дивизия,

3-я гвардейская Волновахская стрелковая дивизия,

5-я гвардейская Волновахская механизированная бригада,

6-я гвардейская Волновахская механизированная бригада,

12-я Волновахская мотострелковая бригада,

65-я Волновахская танковая бригада,

3-я Чаплинская танковая бригада,

39-я Чаплинская танковая бригада,

39-я гвардейская Барвенковская стрелковая дивизия,

31-я гвардейская Барвенковская отдельная танковая бригада,

1890-й Барвенковский отдельный самоходный легкий артиллерийский полк,

517-й Барвенковский отдельный танковый батальон.

130-ю Таганрогскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.

Сегодня, 10 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Мариуполь, Волноваха, Чаплино и Барвенково, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, Волноваху, Чаплино и Барвенково.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 10 сентября 1943 года, № 11».

Кто командует вошедшими на Украину войсками? Украинцы всех российских командиров знают пофамильно, поскольку берут пленных и перехватывают радио и телефонные разговоры. Почему мы не знаем?

В Великую Отечественную войну воевали не стыдясь, не скрывая фамилии, а сейчас? Воюют и как бы стыдятся, хотя понятно, что у российских властей и понятия нет о том, что такое стыд!

С другой стороны, Вооружённые Силы обязаны быть силой, и если эта сила согласна быть безымянным пушечным мясом – то что тут можно поделать? Что тут поделать, если сама сила предпочитает, чтобы никто не знал, кто именно сделал то, что она сделала?