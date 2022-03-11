Мир должен учиться голодать

Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в ведомстве.

В последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы, и сейчас, по его словам, эти две страны сейчас отрезаны от мирового рынка.

Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока — крупнейшие импортеры зерна.

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Ну вот, а меня вчера еще поднимали на смех, когда я прогнозировал проблемы с питанием именно в тех регионах, о которых теперь пишут германские аналитики.

Ждать ли голодомора в 2022 году?

Ну и правительство РФ оперативно откликнулось, тем более, что работа запрещать и не пущать для него хорошо знакома и понятна.

А все дело в том, что международные санкции против РФ и Белоруссии имеют и некий "афтершок" для мировой экономики, несмотря на скромную долю РФ в 1,5-2 процента мирового ВВП. Вот и Байден в четверг связал рекордные за последние 40 лет темпы инфляции в стране с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.

Ведь ВВП считается в долларах, а вот едим мы не деньги, а натуральные продукты, и производство этих продуктов в РФ и Украине дает до 30% мирового рынка зерна.

Вообще план МВФ для экономики "прекрасной России будущего", разработанный еще для горбачевского СССР, предполагал, что для мирового разделения труда наша страна (тогда еще единая с Украиной) должна давать углеводородное сырье и сельтхозпродукцию, и больше ничего не надо.

Вот прошло где-то 35 лет, и международные санкции касаются всего-всего, кроме углеводородов и зерна. Но зерна в этом гогду станет намного меньше - и посевная сорвана идущими на Уекраине боевыми действиями, и поставки семенного материала срываются, да и платить не получается, межднародные платежные инструменты для нашей страны закрыты. То есть даже вырастив зерно, как его продать?

Миллиард человек на земле спрашивает - когда?

Экономика и правда уже совершенно глобальна, и засуха на юге Африки могла бы компенсироваться зерном из России или Украины, а не получится. И где брать другое, совершенно непонятно...

Хотя все очень просто: остановить войну до посевной и отменить санкции, по крайней мере те, что бьют по западу едва ли не сильней, чем по РФ. Но поскольку этого не будет, то надо учиться голодать.

Анатолий Баранов