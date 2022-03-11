Собянин заявил о выделении 500 миллионов рублей на создание замены McDonald's

Российские сети общественного питания за год могут заместить закрывшиеся в Москве 250 ресторанов McDonald's, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99 процентов российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность", — заключил он.

Он добавил, что для замещения ниши, "которую иностранные коллеги освобождают", власти столицы приняли решение о выделении 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

"В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald's, конечно, это неприятно: многие привыкли ходить в McDonald's. Но надо иметь ввиду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания — они разные, по разным направлениям работающие, — но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-семь-восемь лет, и это сеть мирового уровня", — сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

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Интересно, а будет объявлен тендер на эти 500 миллионов или, ввиду форс-мажора, без тендера будет поручено кому-то из своих? Ведь за год предстоит сделать то, к чему американская компания шла 80 лет... В первую очередь - воспитать клиента, а у клиента - воспитать привычку. Ведь вкусовые стереотипы - самые прочные. Вместе с топонимикой.

Кстати, чтоб совместить, дарю название - "Мосбургер"!

У Лужкова не получилось, хотя проект "Русское бистро", неплохой, кстати, стремительно вошел в столичное простанство волей "мэра в кепке" - и также стремительно исчез после смены "хозяина".

Может, за полмиллиарда у Собянина что и получится... Хотя денег в ближайшее время будет мало, очень мало.

Анатолий Баранов