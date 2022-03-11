Закон о накопительной святости частной собственности

НЕМНОЖКО О ДЕКОМУНИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

Часто, когда пишешь про проблемы жильцов общежитий получаешь комментарии - вот халявщики, люди себе квартиры покупают, а они хотели за бесплатно. Отметим, что по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», а также другим законам и решениям Верховного суда РФ, жильцы бывших общежития имеют на свои комнаты точно такие же права, как и все остальные люди, получившие квартиры при Советском союзе, или унаследовавшие от родственников подобное жилье.

Впрочем, возможно и это квартиры считается, с точки зрения власть имущих, не допустимой халявой и тоталитарным пережитком социализма, подлежащим декоммунизации. Не зря же периодически в прессе появляются статьи, как хорошо и правильно живут на западе люди, не имеющие своего жилья и снимающие квартиры. Впрочем, поскольку число людей, оставшихся после СССР с квартирой, намного больше числа людей, оставшихся после СССР с комнатой в общежитии, так прямо, как жильцов общежитий, их (квартировладельцев) зачищать все-таки не рискуют, подходят к вопросу несколько иначе.

Для этого уже приняты законы с добрыми оптимистическими названиями «О реновации», а сейчас еще и об «эвакуации».

ЭКЗЕКУЦИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

Каким образом эта экзекуция или эвакуации проводится мы и поговорим.

Мы уже многократно говорили о доме по адресу Кривошлыковский 4. 10 лет трещина в этом доме беспокоила только жильцов. 10 лет они писали жалобы во все инстанции. Год за годом инстанции игнорировали обращения. Наконец, когда гора обращений доросла до размеров «Войны и мира», дом наконец поставили в очередь на капремонт. Но капремонт не состоялся, просто на территорию нашелся застройщик и трещина мгновенно вытянулась до угрожающих жизни размеров.

В соответствии с вышеупомянутым законом об эвакуации 31 января 2022 года людям объявили, что они должны немедленно переселяться в связи с угрозой обрушения здания. Пригрозили административной ответственностью в случае отказа.

Отметим, что эвакуироваться людям предлагали на Улановский, 15. Здание (в отличии Кривошлыковского, 4) максимально удаленное от центра города, максимально близкое к канализационному коллектору (зловоние все месяцы с температурой выше нуля прилагается) и максимально богатое тараканами и мышами. Особо отметим, что людям, предлагалось размещаться исходя из расчета комната на семью. Люди, категорически отказались эвакуироваться, увешали здание плакатами, поставили заградительный пост (не дали отрезать от дома газ), а также обратились в прессу и к депутатам (Их проблемой занялись депутаты от КПРФ Евгений Бессонов, Госдума, и Наталья Оськина, Гордума Ростова). Скандал получился мегагромкий. В итоге власти даже сдали назад.

3 февраля на Круглом столе (прошёл в администрации Пролетарского района с участием городской администрации) жильцам, наконец, было пояснено, что у них (жильцов) есть право на переселение или получение выкупа за прежнее жилье (видимо, пока чиновники надеялись, что смогут выкинуть жильцов быстро и тихо, они подзабыли про это право).

Жильцам бы порадоваться, но. Хотя теоретически права за ними и признали, но они до сих пор не смогли получить от главы администрации Пролетарского района Егора Долматова ответов на следующие вопросы:

- Хотят узнать на какое время будет расселение в маневренный фонд?

- Каким образом будет производиться расчёт и выплата компенсаций?

- В какие сроки — это будет происходить?

- Будет ли предоставляться адекватное жильё по квадратуре двухкомнатная на двухкомнатную, трёхкомнатная на трёхкомнатную?

- Возможно ли произвести ремонт, стяжку и укрепление данного дома по Кривошлыковскому 4? (Отметим, что согласно экспертизе, имеющейся у жильцов и представленной ими в ходе судебного разбирательства – возможно). И самый главный вопрос. Почему в течение 10 лет данная трещина не интересовала администрацию Пролетарского района, а в данный момент очень сильно заинтересовала? В связи с чем такое внезапное внимание? Ответа до сих пор нет.

В настоящий момент жителям было объявлена выкупная цена (90 тысяч рублей на квадратный метр).

В принципе цена соответствовала цене на жилье в данном районе, но только до всем известной денацификации. Сейчас же цены на жилье резко подскочили. И встает два вопроса:

Первый. Учтут ли произошедшее чиновники или попытаются выгнать людей с такой компенсацией, по которой что-то купить практически невозможно?

Второй (Он же ответ на первый). Как мы уже писали, оценка производилась очень интересным образом. Обычно выкупные платежи в таких случаях назначаются исходя из площади квартиры и цены жилья такого класса в данном районе. Все это устанавливается по документам. Тут же оценщики стремились лично посетить каждое жилье (отметим, что квартиры тех жильцов, которые оценщиков не пустили, вполне нормально оценили по документам). Мы уже отмечали, что подобная тщательность вызывает некую настороженность и вопросы (https://zen.yandex.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/novyi-chrezvychainyi-zakon-jalueshsia-na-vyselenie--prokuratura-zaimetsia-toboi-620695ae42e3893f52a20a9c) зачем чиновники сознательно тянут время? Возможно ответ на этот вопрос сейчас получен. В конце концов ростовские власти не могли не знать о намеченном на ближайшее время (как минимум росте напряженности), на что рынок жилья должен отреагировать достаточно понятным образом.

ОБЫЧНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ, НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Впрочем, эта история, далеко не первая история жульничества с компенсациями в Ростове. Как мы уже писали, 21 августа 2017 года в Ростове прошла спец операция по деквартиризации нескольких кварталов Театрального спуска. Официально спецоперация была названа пожаром, однако остались открытыми следующие вопросы:

Почему вспыхнули именно те кварталы, которые мешали власти и бизнесу произвести масштабную застройку? Почему пожарные не ехали два часа, а приехав еще столько же подключали воду? Почему, поджог изначально бывший первой версией следствия (https://www.interfax.ru/russia/575993) превратился в несчастный случай?

Примерно половина собственников уничтоженных квартир получила компенсации, остальным отказали под самыми странными предлогами. В качестве причины отказа высказывалась извечная для жилищных чиновников отмазка: у вас ещё есть собственность. За оную собственность сходила и бытовка на садовом участке, и комната с печным отоплением (одна на всю семью).

Пяти лет людям пришлось вести борьбу. Наконец летом этого года им начали выплачивать компенсации причем не то что бы достаточные. К примеру, за погибшую в огне двухкомнатную квартиру - сумму достаточную для покупки квартиры однокомнатной, да еще и без отделки.

ЕСЛИ ВЗЯЛ ИПОТЕКУ НЕ В ТОМ БАНКЕ

Теперь посмотрим, что периодически происходит с людьми, купившими жилье.

Калабина Татьяна Николаевна и Малиевский Игорь Васильевич приобрели квартиру, взяв ипотеку от банка КБ «Центр-Инвест». Платили исправно, более того, вносили больше, чем с них требовалось по договору, желая погасить ипотеку досрочно. И вдруг неожиданно выяснили, что на них уже лежит иск в суде.

А именно, банк задним числом, вообще не известив их, поднял ставку по процентам. И вот, они, (несмотря на внесение большего количества денег, чем с них требовалось по договору, даже по-новому) оказались должны банку. К моменту судебного заседания долг (в размере 24 тысяч рублей) был уже погашен, о чем предоставлены справки в суд. Судья Кировского районный суд г. Ростова-на-Дону, Пастушенко Светлана Николаевна взглянула на эти справки, сказала замечательную вещь: «некогда мне с вами разбираться, у меня таких много. С банком теперь договариваетесь» и удовлетворила требования банка о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру.

Тут автор статьи хотел бы обратить внимание на слово МНОГО. Естественно, происходящее это не личный заговор против Калабиной и Малиевского – это конвейер по изъятию и денег и собственности у широкой группы клиентов.

В любом случае Калабина и Малиевский обратились к банку, договорились (как им казалось), получили новый график погашения задолженности. И к апрелю 2021 г. весь долг, более трех миллионов денежных средств (1 860 000 рублей ипотечный кредит, остальное проценты банка) был погашен. Пока Калабина и Малиевский собирали деньги, банк тоже не терял времени даром.

Как узнали Калабина и Малиевский в мае 2021 г. квартиру более трех раз выставляли на продажу (не ставя их в известность), а затем ПАО КБ «Центр-Инвест» «продал» эту квартиру некой ИП Самохиной А. За 1 500 000 рублей. Отметим, что Самохина., скупщиком предметов залога у ПАО КБ «Центр-Инвест», ее благоверный супруг Самохин С. ранее работал в данном банке.

Оный Сергей Самохин приступил к освобождению «своего» имущества. И применялись самые разнообразные меры (напоминающие о 90х, которые якобы кончились), а именно: избиение; наезд на автомобиле и скрытие с места ДТП; угроза жизни; оскорбления. 01.10.2021 г. Самохин взломал входную дверь и заселился в квартиру. Прожил там более 10 дней, за это время полностью уничтожив все имущество семьи.

Отметим, что по данному поводу (уничтожение всего имущества) уголовное дело все-таки было возбуждено, но на «неопределенный круг лиц». Это несмотря на то, что присутствие Самохина в квартире не только было зафиксировано полицией, но и не отрицается им самим.

Поскольку вандализм не принес желаемого результата для зачистки квартиры был применен поджог (22.02). Пожар удалось потушить, но жилое помещение стало наполовину нежилым. Правоохранительные органы пока никого не нашли. Возможно не собираются. Как никак местная, и не только местная, бизнес традиция.

И наконец, судебные приставы активизировались, требуя от семьи покинуть жилплощадь. Такие дела.

И маленький штрих, возможно дающий понять зачем все это было устроено - благодаря изменению цен на недвижимость в данном районе, стоимость данной квартиры резко возросла (с 2 до 15 миллионов рублей). Неплохая мотивация для запуска жульнического конвейера? Не находите?

ЧЕМ ПАХНЕТ СВЯТОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ?

Что тут еще можно сказать? Нам говорили, что при капитализме частная собственность свята. Но вот про законы, которыми эта святость управляется не говорили. А знание оных законов очень важно.

Первый закон - это закон возрастания святости частной собственность. А именно, чем частной собственности в твоих руках больше, тем больше ее святость. Соответственно человек с частной собственностью большей святости может с частной собственностью меньшего количества святости делать что захочет, например, отнять и присоединить с своей.

Второй закон, это закон обязательности присоединения. А именно, присоединять чужую частную собственность - это не только его право, но и священная обязанность. Ведь присоединяя чужую собственность к своей, собственник увеличивает количество святости, имеющейся в его распоряжении.

Теперь предлагаю подумать, чем на самом деле пахнет святой дух частной собственности, работающий по таким законам, и не пора ли этот дух куда-либо изгонять. Благо технологии известны. А в нашей стране даже опробованы!