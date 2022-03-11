Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней" #госдума #социалза #володин #макдональдс Спикер Госдумы Володин проявил завидные познания в общественном питании и сформулировал мощную бизнес-идею на уровне "на троих в песочнице". Но неожиданно президент Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. И вот уже "российские сети общественного питания за год могут заместить закрывшиеся в Москве 250 ресторанов McDonald's", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. И выделил на распил 500 миллионов рублей... #социалза, #Госдума, #Володин, #Макдональдс



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