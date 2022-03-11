Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней"

Опубликовано 11.03.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #володин #макдональдс

Спикер Госдумы Володин проявил завидные познания в общественном питании и сформулировал мощную бизнес-идею на уровне "на троих в песочнице". Но неожиданно президент Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. И вот уже "российские сети общественного питания за год могут заместить закрывшиеся в Москве 250 ресторанов McDonald's", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. И выделил на распил 500 миллионов рублей...

#социалза, #Госдума, #Володин, #Макдональдс



Рейтинг:   4.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине
Минобороны признало присутствие срочников в операц...
10.03.2022
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней"
11.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней" (0)
Собянин заявил о выделении 500 миллионов рублей на создание замены McDonald's (12)
Мир должен учиться голодать (6)
Война и герои (3)
МГБ и СБУ - близнецы братья? (6)
Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине (0)
В Госдуме заявили, что туризм может стать одним из драйверов российской экономики (13)
Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине (7)
Ждать ли голодомора в 2022 году? (13)
Миллиард человек на земле спрашивает - когда? (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Декоммунизация отменяется
Дарья Митина Дарья Митина: Вечерний эфир на телеканале 360 - 3
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Чем закончилась встреча в Анталье: Итоги переговоров в Турции Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы
orphoprosecutor orphoprosecutor: Не утонула Бричкина-то... беда
Дарья Митина Дарья Митина: Экую гниду прижмурили
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss