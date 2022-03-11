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Московский листок

Уран сильно дорожает, как порох перед войной

Опубликовано 11.03.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Уран сильно дорожает, как порох перед войной

Евросоюзе заявили о достижении предела в финансовых санкциях против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела финансовых санкций против России. "Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали все, что могли", — сказал он в интервью Franceinfo.

По словам Борреля, в первую очередь речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов.

"Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", — добавил глава европейской дипломатии.

По его мнению, достаточно болезненным для Москвы стал, например, запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.

Боррель не знал, что президент США Джо Байден в пятницу предложит отменить статус "постоянных нормальных торговых отношений" для, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией - это позволит Штатам повышать тарифы на российский импорт.

Давить будут до конца, пока не доведут до открытой войны. Теперь я уже не так скептически отношусь к перспективе Третьей мировой. Разумеется, ядерной.

 

Уран на мировых рынках резко подорожал

Спотовая стоимость U3O8 (закись-окись урана) в четверг, 10 марта, достигла $59,75 за фунт, то есть показала рост порядка 40 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Данная отметка является наиболее высокой с момента аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. После нее цены резко упали.

Страх, что Запад, особенно США и Евросоюз, будет отрезан от поставок ядерного топлива из России, подтолкнул покупателей прийти на рынок, не исключен дальнейший рост цен из-за «перспективы новых ограничений на импорт обогащенного урана из России».

Заготовленного большинством АЭС топлива хватит для бесперебойной работы в течение года, что дальше - не известно.

Главный производитель урана в мире — казахский «Казатомпром» с долей 23% в мировой добыче. «Росатом» занимал второе место по объемам добычи — около 15% мирового рынка.

Украина входит в первую 10-ку стран мира по запасам урана и способна полностью удовлетворить свои потребности в этом сырье. Но сейчас производство обогащенного урана в стране невелико. 70 процентов ядерного топлива страна получает извне. Шахтная добыча урана, ранее осуществлялвшаяся на Украине на 9 месторождениях, считается нерентабельной.

А.Б.



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