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Московский листок

Депутаты решили поменять правила выборов в России

Опубликовано 11.03.2022 в разделе комментариев 0

путин выборы бюджет
Депутаты решили поменять правила выборов в России

Государственная дума в ускоренном темпе готовится принять поправки, меняющие правила проведения выборов в стране.

О поправках стало известно накануне, они были подготовлены ко второму чтению законопроекта, регулирующего правила дистанционного электронного голосования. Новые положения касаются не только ДЭГ, но и других аспектов проведения выборов.

Так, одной из важных новаций станет упразднение членов избиркомов с правом совещательного голоса в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Сейчас такие члены могут участвовать в работе избиркомов, присутствовать на заседаниях, получать документы. После принятия поправок члены с ПСГ останутся только в Центризбиркоме и областных избиркомах. То есть на главные места фальсификаций не попадут - получат на руки только их результаты.

Другое принципиальное изменение — это укрупнение избирательных участков в больших городах. Сейчас к одному участку может быть приписано не больше 3 тысяч человек. Депутаты предлагают дать возможность выходить за эти рамки. По их мнению, увеличение числа избирателей будет компенсировано трехдневным голосованием.

Также вводится запрет на участие в выборах граждан, которые осуждены за экстремистские преступления, не считающиеся тяжкими. Они не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение пяти лет после погашения судимости.

Что ж, менять правила игры во время игры - старинная наша забава.

А может, ну их вообще, эти избиркомы? Объявлять итоги выборов по телевизору, и дело с концом. Сейчас вот Венедиктов без работы - вот он бы и мог объявлять...

А.Б.



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