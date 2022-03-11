Великобритания ввела санкции против Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович и еще шесть предпринимателей из РФ подпали под санкции Великобритании. Об этом свидетельствует документ, обнародованный британским Министерством иностранных дел.

В санкционный список вместе с Абрамовичем попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.

В качестве санкций Абрамовичу и Дерипаске теперь запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, бизнесмены теперь не могут владеть морскими и воздушными транспортными средствами.

В документе ведомства говорится, что вышеперечисленные лица являются самыми богатыми и влиятельными олигархами России.

А ведь Абрамович так старался быть лояльным западу, и особенно Британии, приобрел 23 % акций Truphone – крупного оператора связи в Англии. Это была вторая крупная покупка Абрамовича, наиболее значимая после покупки клуба «Челси». Продав акции, менеджеры Truphone смогли активизировать модернизацию компании и увеличить штат британского представительства на 500 человек. Полтысячи новых рабочих мест - неплохо ведь!

Но когда есть перспектива пограбить ближнего, какая разница, как он себя ведет?

Пока ни Абрамович, ни Россия ничего плохого собственно Англии не сделали. Наоборот, за счет денег, скажем мягко, "заработанных" в России и выведенных за рубеж, стремились стать образцовыми европейцами, войти в местную элиту. Но какая разница?

Пока туземец возит в метрополию награбленное в колонии, ему можно улыбаться и делать вид, что он ну совсем настоящий англичанин. А потом при удобном случае можно все отобрать, а самого повесить.

Интересно, разве Абрамович этого не знал? Или знал, но думал, что станет исключением?

Но обидно, что российские деньги Абрамовича станут британскими, а в Россию не вернутся...

А.Б.