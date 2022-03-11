Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Великобритания ввела санкции против Абрамовича

Опубликовано 11.03.2022 в разделе комментариев 2

абрамович британия
Великобритания ввела санкции против Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович и еще шесть предпринимателей из РФ подпали под санкции Великобритании. Об этом свидетельствует документ, обнародованный британским Министерством иностранных дел.

В санкционный список вместе с Абрамовичем попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.

В качестве санкций Абрамовичу и Дерипаске теперь запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, бизнесмены теперь не могут владеть морскими и воздушными транспортными средствами.

В документе ведомства говорится, что вышеперечисленные лица являются самыми богатыми и влиятельными олигархами России.

А ведь Абрамович так старался быть лояльным западу, и особенно Британии, приобрел 23 % акций Truphone – крупного оператора связи в Англии. Это была вторая крупная покупка Абрамовича, наиболее значимая после покупки клуба «Челси». Продав акции, менеджеры Truphone смогли активизировать модернизацию компании и увеличить штат британского представительства на 500 человек. Полтысячи новых рабочих мест - неплохо ведь!

Но когда есть перспектива пограбить ближнего, какая разница, как он себя ведет?

Пока ни Абрамович, ни Россия ничего плохого собственно Англии не сделали. Наоборот, за счет денег, скажем мягко, "заработанных" в России и выведенных за рубеж, стремились стать образцовыми европейцами, войти в местную элиту. Но какая разница?

Пока туземец возит в метрополию награбленное в колонии, ему можно улыбаться и делать вид, что он ну совсем настоящий англичанин. А потом при удобном случае можно все отобрать, а самого повесить.

Интересно, разве Абрамович этого не знал? Или знал, но думал, что станет исключением?

Но обидно, что российские деньги Абрамовича станут британскими, а в Россию не вернутся... 

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Михаил Л.++-+ написал 11.03.2022 13:03
Радостно, что англичане проучили этого мерзавца.
Ответить
(без названия)
3,14... написал 11.03.2022 12:22
Рома, Чукотка тебя ждет. Пока. Необязательно в качестве губера. Покайся и ... возвращайся. Пешком, самолеты не летают. Отработаешь потерянные деньги.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине
Минобороны признало присутствие срочников в операц...
10.03.2022
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней"
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней"
11.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Великобритания ввела санкции против Абрамовича (2)
Депутаты решили поменять правила выборов в России (2)
Уран сильно дорожает, как порох перед войной (0)
Закон о накопительной святости частной собственности (0)
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней" (0)
Собянин заявил о выделении 500 миллионов рублей на создание замены McDonald's (13)
Мир должен учиться голодать (6)
Война и герои (5)
МГБ и СБУ - близнецы братья? (6)
Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Узкие места спецоперации и что нужно срочно исправлять
Дарья Митина Дарья Митина: Когда проснулся, а тут вона чо
Дарья Митина Дарья Митина: Немножко отвлечься от театров военных действий - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Декоммунизация отменяется
Дарья Митина Дарья Митина: Вечерний эфир на телеканале 360 - 3
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss