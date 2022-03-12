Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Военная операция против прав человека

Опубликовано 12.03.2022 автором Алексей Златкин в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Военная операция против прав человека

Вообще правильно военную операцию на Украине запретили называть войной. Просто потому что Путин напал не на Украину, как тоже правильно заявил Лавров. Она не его цель, она по сути ему вообще не сдалась никак. Зачем она ему, что он будет делать с ней в случае победы? С 40 миллионами русофобов, в которых превратилось сто процентов граждан Украины.

Это нападение на нас с вами, и цель всей этой операции наши с вами гражданские права и свободы, а также базовые демократические принципы государства.

Все то, что там началось, началось для того, чтобы преодолеть внутренний политический кризис, когда внутренние социальные противоречия приняли угрожающий характер. И демократический принцип выборного представительство положенный в основание властной системы, стал не явно не выдерживать критику и совместно со всеми другими социальными предпосылками требовал какого-то изменения системы. Или в сторону демократизации или развала. И вот тут как решение, военная диктатура и уничтожение базовых демократических принципов.

Потому на встрече министров иностранных дел в качестве условий прекращения военных действий Лавров назвал признание независимости ДНР и ЛНР, а также внесение в Конституцию нормы запрещающий вступать в иностранный военный блок.

И причем тут тогда денацификация и демилитаризация, то есть то, что как основные цели всего этого было заявлено с самого начала. Да там сейчас супернационализация и супер русофобия. Спецоперацию умножила ее даже не в разы, а на неизвестное число порядков. Она просто взорвалась там. При чем русофобия не значит ненависть именно к русским, русские есть и граждане Украины и они также ненавидят Россию, за то, что она у них учинила. И ладно бы только там. По всему миру ненависть к себе испытывают русские диаспоры от местного населения.

Относительно демилитаризации тоже я уже высказывался. Никогда еще ранее не была настолько переполнена вооружением Украина. Как своим, так и западным, а также трофейным.

Потому это явно не могло быть истинными целями. Экономически мы катимся в пропасть, и как заявил Лавров на встрече министров, мы не хотим какой-то экономической зависимости от Запада. Только ведь это всего лишь обложка, а суть в том, что мы не хотим зависеть от западной правовой системы, в которой есть гарантии прав человека. Потому уже было заявлено о скором прекращении членства в Совете Европы и денонсации конвенции прав человека и основных свобод вместе с возможностью обращения людей в ЕСПЧ.

Ну и уже мы начинаем пожинать плоды военной диктатуры, которая нам постепенно водится по соусом –особенного русского пути враждебного Западу с его ценностями. Среди которых почему-то на первый план всегда выдвигаются однополые браки и гей парады, а не права человека, закрепленные той же Конвенцией.

Закрыли или заблокировали у нас в честь этого особенного пути где-то 90 СМИ. И ладно хоть пока интернет не отключен совсем вместе с оставшимся ютубом.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Имперские планы...
Мимо Проходящий... написал 12.03.2022 03:06
~,,~ Privet`ik ~,,~
ЯКМ-таки "права человека" В рф-ii,
когда надо создавать "Империю"...
```````````````````````````````
-> vizitnLo.ru/imperiya-nachaLa-
vozrozhdatcya/ ~~ От 12-3-22.
-> СТатья:Империя начала возрождаться.
-----
Ничего ни к кому личного.Благодарю.
= ====
С уважением - Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 11-3-22.
Ответить
Доходились в тайгу парою педерасты старые!
"Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!" - Жеглов. написал 12.03.2022 02:25
Рашка-путиняшка недавно тестировала отключение от зарубежного интернета - это достоверно известно. Раз тестировала, то значит отключение для подавляющего российского быдла они сделают.
Для себя и своих детишек зарубежный интернет шобла Ботоксной крысы, естественно, оставит.
Выход в создавшемся положении - только третья мировая война, по другому Ботоксную крысу с его шестерками не завалить, но этот вопрос уже к Джо Байдену - насколько он будет еще ждать и терпеть.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мир должен учиться голодать
Мир должен учиться голодать
11.03.2022
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней"
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней"
11.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
British American Tobacco решила уйти из России (1)
Новая атака на Стаханов: ремонтно-механический завод (0)
Военная операция против прав человека (2)
По законам специального времени (1)
Мир должен учиться голодать (0)
Великобритания ввела санкции против Абрамовича (17)
Депутаты решили поменять правила выборов в России (7)
Уран сильно дорожает, как порох перед войной (4)
Закон о накопительной святости частной собственности (2)
Володин о захвате МакДональдсов "Дядей Ваней" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "С почином вас, Глеб Георгиевич!" (с)
Дарья Митина Дарья Митина: Купи еды в последний раз
Михаил Делягин Михаил Делягин: Телеграм-канал
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кто игнорирует 1998-й год, очень скоро окажется в 1993-м
Михаил Делягин Михаил Делягин: Под прикрытием беженцев с Украины бюрократия продолжит политику этнического замещения
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss