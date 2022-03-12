Военная операция против прав человека

Вообще правильно военную операцию на Украине запретили называть войной. Просто потому что Путин напал не на Украину, как тоже правильно заявил Лавров. Она не его цель, она по сути ему вообще не сдалась никак. Зачем она ему, что он будет делать с ней в случае победы? С 40 миллионами русофобов, в которых превратилось сто процентов граждан Украины.

Это нападение на нас с вами, и цель всей этой операции наши с вами гражданские права и свободы, а также базовые демократические принципы государства.

Все то, что там началось, началось для того, чтобы преодолеть внутренний политический кризис, когда внутренние социальные противоречия приняли угрожающий характер. И демократический принцип выборного представительство положенный в основание властной системы, стал не явно не выдерживать критику и совместно со всеми другими социальными предпосылками требовал какого-то изменения системы. Или в сторону демократизации или развала. И вот тут как решение, военная диктатура и уничтожение базовых демократических принципов.

Потому на встрече министров иностранных дел в качестве условий прекращения военных действий Лавров назвал признание независимости ДНР и ЛНР, а также внесение в Конституцию нормы запрещающий вступать в иностранный военный блок.

И причем тут тогда денацификация и демилитаризация, то есть то, что как основные цели всего этого было заявлено с самого начала. Да там сейчас супернационализация и супер русофобия. Спецоперацию умножила ее даже не в разы, а на неизвестное число порядков. Она просто взорвалась там. При чем русофобия не значит ненависть именно к русским, русские есть и граждане Украины и они также ненавидят Россию, за то, что она у них учинила. И ладно бы только там. По всему миру ненависть к себе испытывают русские диаспоры от местного населения.

Относительно демилитаризации тоже я уже высказывался. Никогда еще ранее не была настолько переполнена вооружением Украина. Как своим, так и западным, а также трофейным.

Потому это явно не могло быть истинными целями. Экономически мы катимся в пропасть, и как заявил Лавров на встрече министров, мы не хотим какой-то экономической зависимости от Запада. Только ведь это всего лишь обложка, а суть в том, что мы не хотим зависеть от западной правовой системы, в которой есть гарантии прав человека. Потому уже было заявлено о скором прекращении членства в Совете Европы и денонсации конвенции прав человека и основных свобод вместе с возможностью обращения людей в ЕСПЧ.

Ну и уже мы начинаем пожинать плоды военной диктатуры, которая нам постепенно водится по соусом –особенного русского пути враждебного Западу с его ценностями. Среди которых почему-то на первый план всегда выдвигаются однополые браки и гей парады, а не права человека, закрепленные той же Конвенцией.

Закрыли или заблокировали у нас в честь этого особенного пути где-то 90 СМИ. И ладно хоть пока интернет не отключен совсем вместе с оставшимся ютубом.