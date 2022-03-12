В обычном понимании, страна - это народ. Но так не везде. Бывает, что это территория с экономикой. А в самых экзотических случаях - ЗВР. Даже ВР, если брать во внимание РФ. Что касаемо "З", то шансы на реализацию нашего благородного металла совсем невысокие. И как только ВР начнет истощаться (140-170 млрд), включится "режим жесткой экономии". (Мы его наблюдали в 90-х.) А это уже окончательно обострит противоречия между регионами-донорами и т.н. "реципиентами".

Настроения против доильного аппарата под гордым именем "Москва" зреют давно. И деньги попросят оставлять там, где они зарабатываются. Там где газ, апатиты и т.п.. Возникнут резкие разногласия, которые хорошим редко заканчиваются. И это все на фоне "стремительного обнищания". Есть ли шанс сохранения нашей эконмики? - Думаю, нет. (Могу ошибаться. но с чего бы это?)

Причина, при всех кошмарных прочих, все же в качестве управленческих решений. Точнее, в его отсутствии. В 90-х еще консультировал разные региональные власти по вопросам инвестиций. Но в начале "нулевых" бросил. Уже было некого. Главная проблема там, кстати, не в тотальном воровстве, а в том что идиоты. Ущерб, наносимый совершенно бескорыстно, чудовищен.

И все же давайте попробуем праздно потеоретизировать о том, что можно было бы сделать по законам специального времени.

1. Национализация банков.

На сегодня лучший банкинг - "перебить в крипту" все, до чего дотягиваешься, включать "форсы" и делать ноги. Особенно, касается Сбера, по сути, контролируемого группой иностранных акционеров. А "главный по Сберу" - член нехорошо известного Бильдербергского клуба. Банки наши уже зарабатывают не на кредитовании, а на дикой стрижке "с операций". - Чистые паразиты! Национализированные банки должны быть переориентированы прежде всего на форфейтинг и факторинг

2. Национализация крупных сельхозпроизводителей. Если не национализировать господ Ткачевых-Кисловых, то "недостаток продовольствия" - четко видимая реальность. Работать на внутренний рынок им внутренне невыгодно.

3. Передача всего крупного опта госпредприятиям (их пока нет, но это несложно).

Зарабатывает в РФ не производитель и даже не столько розница, а перекупщик. (Факт.) Хваленые ритейлы для страны вещь нехорошая. Рассказывать долго, но любой производитель может поделиться - "что они творят!"

Дальше довольно сложно. Речь об использовании главных ресурсов государства - информационного, организационного и гарантийного. Полная автаркия РФ не грозит - покупатели на ресурсы будут. Но население столкнется с шоковыми безработицей, инфляцией и товарным дефицитом. Вырулить-то можно.. но нужны экономисты государственники, спецы по реальным инвестициям и реальным репрессиям.

4.1 Продуктовые талоны для половины населения. - Рассуждающие о "через два-три года" не в курсе, что у большей части населения нет сбережений. Зато кредитный навес больше 20 трлн. руб. Любые (в т.ч. самые разумные) реформы могут быть смыты социальной турбулентностью в течение ближайших месяцев.

4.2 Создание системы потребительской кооперации по скандинавской модели. Работа "закупочных центров", создаваемых государственным оптом и ресурсами потребкооперации. На темпы роста цен эта механика влияет очень значительно.

4.3 Создание "инвестиционных магазинов". Смысл многократно замыленнного "инвестиционного климата" никем тут не понимается. А в базе - информационные и консалтинговые фирмы. Без этого большинство мелких инвесторов будут "угорать" еще на старте. Государство должно взять на себя информационно-консалтинговые услуги и организацию "оболочковых фирм" с передачей их предпринимателям. И с соответствующими гарантиями по кредитам (под залог хозяйственных результатов), Без запуска большой массы мелкого и среднего бизнеса "вырулить" нереально.

5. Сложно рассказать вкратце, но прорывы японской и китайское экономик во-многом обеспечены работой спецслужб. Китайцы учились у японцев, а те скопировали в СССР, где научно-техническая разведка была на самом высоком уровне. Очень хорошие японские разведчики запросто приходила в частные фирмы и спрашивали "Хитачи-сан, что для вас украсть?" (Факт.) Можно ли у нас возродить это направление? - Не знаю.

На эти темы несложно развиваться еще долго ("кто на что учился.."). И даже в условиях автаркии (ее не будет) РФ способна выжить не хуже Ирана. Теоретически! Проблема в людском ресурсе. Вот нет же реальных экономистов. Звездами считаются придурки вроде Сонина с Гуриевым. Суть их взглядов сводится к тому, что русские - это те же шведы. Только с Правительством им не повезло. А надо провести честные выборы и будет полный Стокгольм. Честных избирателей для этого не нужно - хватит Сонина с Гуриевым, таких хороших специалистов по американским учебникам. Правда, описанной там экономики в природе вообще-то не встречается.

А эталонная по эффективности американская экономика - бред, слегка просевший на 30 трлн. долларов. Которые как бы не придется отдавать (но дядя Си думает по-другому).

Четверть века назад мы с одним экспертом Мирового банка хотели написать учебник "Рашен Бизнес". Например, в этой экономике конкурируют за счет повышения цен. Исключение было в мобильной связи, но недолго. Лучшая модель - загнать цены до предела и закрыться в связи с нерентабельностью, что демонстрировали целые отрасли. И т.д...

Тут странно-важную роль играет отсутствие социальной критики. Население должно знать о себе правду.. для коррекции хотя бы! Мразь, которая обсчитывает на кассе, варит поддельные лекарства, наливает молоко из под крана, "дает тепло", служит в медиа и т.д-т.п...

Даже в нашей охлократии, ведь все же не власть, да?

Привычно повторяемая глупость - "природа не терпит пустоты". Это при космических запасах вакуума? А природа не терпит лишнего и оно закономерно исчезает. Вот о чем стоит подумать..