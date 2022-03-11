Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Убивать русских в ФБ теперь можно. И не только в ФБ
2 Мир должен учиться голодать https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Из России запретили вывоз техники, медоборудования и транспорта
4 В Евросоюзе заявили о достижении предела в финансовых санкциях против России
5 Уран на мировых рынках резко подорожал https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Великобритания ввела санкции против Абрамовича https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Депутаты решили поменять правила выборов в России https://forum-msk.org/material/news/1...
8 ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20%
9 Украину согласились принять в Евросоюз
10 Собянин создаст за 500 миллионов рублей свой McDonald's https://forum-msk.org/material/news/1...
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