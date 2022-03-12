Новая атака на Стаханов: ремонтно-механический завод

По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в Стаханове в результате артобстрела был повреждён ремонтно-механический завод.

По данным с мест, снаряды прилетали из района Попасной. Это при том, что ещё восьмого числа Пасечник рапортовал о том, что в этот город вошла Народная милиция ЛНР и были организованы работы по разминированию и остальные работы экстренных служб.

Вот я опять позанудствую и обращу ваше внимание на профиль деятельности завода с официального сайта: «Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем, запасных частей к ним; ремонт насосов и компрессоров; производство и ремонт горно-шахтного оборудования; литьё стали и чугуна; специализированный ремонт машин для добывающей промышленности и строительства; производство строительных металлических конструкций и частей конструкций».

Как это на простой понятный язык перевести? Вот полетит где-нибудь на шахте система водоотлива, понадобится ремонт. Одно дело из Стаханова насос подвезти, а другое – из России заказывать. Есть разница, тридцать километров везти или триста? Есть разница, за день решить проблему или за два-три? Есть, и может быть очень большая! А проблемы с насосами могут возникнуть по принципу «на охоту идти – кобеля кормить», «как впрягать – так лягать», и так далее, много поговорок на эту тему.

Короче, остатки ВСУшников лупили не просто по тому месту, до которого могли дострелить, а по рембазе Республики. На контрнаступление у них нет наличных сил, поэтому они решают задачи дестабилизации социальной сферы через разрушение инфраструктуры. И в очередной раз стоит напомнить, что декларированной целью спецоперации была защита населения ЛНР и ДНР, а значит, такие прилёты из «уже занятых Народной милицией ЛНР населённых пунктов» повторяться более не должны, как и вообще какие-либо прилёты снарядов в республики!