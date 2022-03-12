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Московский листок

British American Tobacco решила уйти из России

Опубликовано 12.03.2022 в разделе комментариев 1

политика сигареты табак
British American Tobacco решила уйти из России

Концерн выпускает сигареты Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans.

Компания уже начала процесс передачи бизнеса в России «в полном соответствии с международным и местным законодательством». В пресс-службе BAT отметили, что после завершения процесса компания больше не будет присутствовать в России.

Решение о приостановке деятельности в России ранее приняла табачная компания Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», электронный испаритель myblu).

***

Я уже старый и помню табачный кризис августа 1990-го, участвовал в комиссии по ликвидации табачного кризиса, которую возглавлял тогдашний первый зампред Моссовета Сергей Станкевич. Все уже забыли, что государство буквально висело на волоске, причем без всяких войн, интервенций и госпереворотов.

Табак - слабый наркотик, легалдьный, массового потребления. И вот несколько миллионов человек разом его лишились. И взять его было неоткуда.

В Москве было две табачных фабрики, "Ява" и "Дукат". Обычно летом ставилась на профилактику одна, а вторая продолжала работать в усиленном режиме.. К тому же поступал в продажу специальный запас, в основном из болгарских сигарет.

Но в 1990-м году почему-то запас пустили в продажу еще весной и к лету он исчерпался полностью. И неожиданно встали на профилактику сразу обе табачных фабрики. В городе просто не стало табака. Курящий народ взбунтовался, горели табачные ларьки, люди собирались толпами и чего-то требовали. Собственно, ясно чего - курева. А курева не было от слова "совсем".

Кризис с трудом рассосался. В итоге столичные табачные фабрики поделили между собой "Филип Моррис" и "Бритиш-Америкен тобакко", и очень скоро весь табачный бизнес оказался в руках транснациональных корпораций. Проследним держался "Донской табак" Саввиди, но и он сдался.

Сегодня весь табачный бизнес в России не российский.

А теперь вопрос на засыпку: что будет, если международные санкции затронут и табачную отрасль? Как я понимаю, ВАТ уже уходит, "Филип Моррис" уже предпринимает некие шаги в этом же направлении. 

Для ВАТ потеря существенная, но переносимая - российский сегмент бизнеса дает где-то 3 процента прибыли для компании. ФМ номер один в мире, там процент еще ниже. Они не хотят уходить, но на них давят, в первую очередь правительство США.

Сколько продержится Кремль без табака? Причем курева не будет и у армии, и у полиции, и даже у ФСБ. 

В 1990-м как-то удалось купировать кризис, но такое впечатление, что у его организаторов не было задачи все сносить - только показать уровень возможностей и добиться кое каких преференций. Я уже говорил, что приватизировали табачные фабрики, плюс при централизованном ценообразовании разрешили поднять цены на табачные изделия примерно в 3 раза - иностранный бизнес сразу стал очень рентабельным.

Ну а сегодня речь не о доходах корпораций. Ставки выше.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
фсб+ написал 12.03.2022 03:04
ниче покурят самосад
главное чтобы костюмчик сидел
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