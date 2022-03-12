Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху

Промедление, которое мы уже допустили — неприемлемо! Мы теряем драгоценное время.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин

Многое приемлемое 21 февраля абсолютно неприемлемо сейчас. Если правительство думает, что мы будем закрывать глаза на их действия — оно ошибается.

Мой коллега задал представителям Минфина вопрос: «А что делать, если в бюджете региона не хватит денег на то, чтобы выполнить новые социальные обязательства с учетом закона, который мы сейчас примем, Минфин добавит необходимые деньги или нет?». На что товарищи из Минфина дали ответ, который никто не понял. Можно растолковать так: «А как захотим, так и будет».

Остатки региональных бюджетов больше 2 трлн рублей, но насколько равномерно они распределены по стране?? Мы повышаем неравномерность между регионами, а про остатки бюджета тактично умалчиваем. Разве это позволительно???

У нас новая эпоха, и совершенствование старого порядка неприменимо. Нужно менять сами основы межбюджетной политики и всей социально-экономической политики в целом.