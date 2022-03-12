Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху

Опубликовано 12.03.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Промедление, которое мы уже допустили — неприемлемо! Мы теряем драгоценное время.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин

Многое приемлемое 21 февраля абсолютно неприемлемо сейчас. Если правительство думает, что мы будем закрывать глаза на их действия — оно ошибается.

Мой коллега задал представителям Минфина вопрос: «А что делать, если в бюджете региона не хватит денег на то, чтобы выполнить новые социальные обязательства с учетом закона, который мы сейчас примем, Минфин добавит необходимые деньги или нет?». На что товарищи из Минфина дали ответ, который никто не понял. Можно растолковать так: «А как захотим, так и будет».

Остатки региональных бюджетов больше 2 трлн рублей, но насколько равномерно они распределены по стране?? Мы повышаем неравномерность между регионами, а про остатки бюджета тактично умалчиваем. Разве это позволительно???

У нас новая эпоха, и совершенствование старого порядка неприменимо. Нужно менять сами основы межбюджетной политики и всей социально-экономической политики в целом.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мир должен учиться голодать
Мир должен учиться голодать
11.03.2022
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху
12.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Очень злая неприятная правда (0)
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху (0)
British American Tobacco решила уйти из России (11)
Новая атака на Стаханов: ремонтно-механический завод (1)
Военная операция против прав человека (10)
По законам специального времени (14)
Мир должен учиться голодать (0)
Великобритания ввела санкции против Абрамовича (19)
Депутаты решили поменять правила выборов в России (7)
Уран сильно дорожает, как порох перед войной (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Михаил Делягин: Чтобы цены на бензин снижались, руководство ЦБ должно пойти под суд?
Дарья Митина Дарья Митина: "С почином вас, Глеб Георгиевич!" (с)
Дарья Митина Дарья Митина: Купи еды в последний раз
Михаил Делягин Михаил Делягин: Телеграм-канал
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кто игнорирует 1998-й год, очень скоро окажется в 1993-м
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss