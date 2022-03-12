Очень злая неприятная правда украина война киев

Источник: https://ros-sea-ru.livejournal.com/2002579.html Это ответ на вопрос что произошло на Украине с поддержкой операции освобождения со стороны «пророссийских сил», где она и куда она делась. Я немного у курсе дела. Был политический расчёт что достаточно освободить территорию — и там воспрянут пророссийские силы, те самые которые были в 2014 году (а они вполне уверенно себя показали, причем без особой поддержки Москвы, а в большинстве случае и вообще без поддержки, что бы там не верещали по этому поводу в Киеве). Такой расчёт был, я это знаю достоверно. Так докладывали начальству и затем брали у него деньги на их «поддержку пророссиских».



Похоже что эти деньги своровали. Совсем, все.



Я бы написал иной доклад о перспективах поддержки населением, с ровно противоположными тезисами, но меня на этот раз не спросили (в 2014 спрашивали, кстати, но только до Минска-один, когда я выступил резко против, настолько резко что побывал в тюрьме из-за этого, о чем НЕ жалею).



Этот расчёт на пророссийские силы не оправдался. Они есть и сейчас, но :



1) Они забиты и в массе боятся нациков — иногда своих же соседей, и бояться вполне обоснованно. Нацики в силе, их гораздо больше чем в 2014 году, они готовы на любое насилие чтобы остаться доминирующей силой общества, они повязаны кровью и ветеранством в АТО, причём поголовно. Это уже сотни тысяч мотивированных боевиков готовых на насилие, а не десятки тысяч, как было десятилетие назад. Это принципиально иная ситуация.



2) Все видели воочию как Россия предала все поддержавшие её проросийские силы на Украине, бросила их в на растерзание нацистам признав новый режим и новые незаконные выборы, а затем предала и Донбасс в ходе минского процесса пытаясь продать его назад на Украину в обмен на лояльность запада по Крыму. Люди на Украине НЕ верят России, и правильно делают, между прочим.



3) Люди помнят также как Россия стала выдавать тех кто воевал в 2014 году за Новороссию на расправу вукраину – это было, и это уже никогда не вычеркнуть из истории. Некоторые выданные были убиты некоторые сидят в тюрьмах до сих пор. Начиная операцию Россия перед ними даже не извинилась. Освобождение этих людей из тюрем также нигде не обозначено как цель операции. В ходе операции освобождены большие города но ни в одном из них пророссиские активисты не освобождены из тюрем - сидят при российском режиме так же как при режиме «фашистов». И когда их выпустят и выпустят ли их вообще никто не сообщает. Надеюсь, это ни для кого не секрет



4) Россия ко всему прочему несколько раз повторила что «не собирается оккупировать Украину» то есть прямо и открыто заявила что уйдёт оттуда. То же самое не раз повторили на идущих сейчас переговорах в Беловежской пуще После таких заявления «национального лидера» и делегации на «мирных переговорах» только сумасшедший будут махать открыто флагом России. Даже если он был насквозь пророссийкий и прорусский .



5) Люди знают и видят что России полностью безучастно восемь лет наблюдала как граждан России сотнями заключают в тюрьмы ДНР и ЛНР, по поводу и без повода. без какой либо правовой помощи и поддержки от «своей страны». Не все из них невиновны, но все поражены в праве на защиту и справедливый суд, и все преданы своей Родиной. В последние месяцы гос. органы РФ не только не помогали, а даже перестали отвечать на запросы граждан и родственников об их судьбе (мне не ответили по двум запросам подряд совсем ничего, даже отпиской). Ни забыть ни простить этого нельзя. Люди не слепые - они всё помнят и видят. И не хотят такой судьбы себе и свои семьям – зная что если они вступятся за Россию и получат проблемы с украинским законом Россия их кинет и предаст в вероятностью близкой к ста процентам.



Вот это всё руководство не учло. Считая себе непогрешимым и святым, и в упор не видя и не признавая своих старых политических ошибок. А затем ещё в добавок наделало диких и глупых новых, особенно в ходе «мирных переговоров», полностью лишив операцию на Украине шансов на какую-либо поддержку местного населения – во всяком случае пока война не завершена и не получены полные гарантии и полная уверенность что Россия тут навсегда.



Руководство страны действовали исходя из своих иллюзий про Украину образца 2014 года забыв что они сами тогда предали и кинули своих сторонников, сами способствовали уничтожению партии поддержки России в украинском обществе.



Украина давно стала другой, но то что она стала другой им не доложили.



Сейчас всё придётся исправлять на живую нитку. Исправят ли, я не знаю.



Ну, друзья мои? Еще есть вопросы почему я развернулся на 180 градусов? Да потому что впереди Цусима!

Сейчас нам как никогда нужен здравый трезвый и суровый политический расчет с полной ответственностью и перед теми кто сражается там и перед народом - здесь. Где мы ошиблись, что можно поправить, а что уже нельзя. И как дальше. В одном я не сомневаюсь - на живую нитку не поправить. Нации не создаются ни за дни ни за месяцы.

Любителям попенять опытом Чечни - а вас устроит вариант при котором в Киеве будет только украинский, ветераны АТО козыряющие кто сколько русских танков подбил будут в Госдуме заседать и Москву осваивать, а мы будем туда валом валить на восстановление? А? Не слышу ответа!?



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