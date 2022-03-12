Заявление Коалиции по запрету биологического оружия по факту обнаружения разработки и производства биологического оружия на Украине

В ходе наступления российских войск на Украине были обнаружены секретные документы об экстренной ликвидации следов реализуемой военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном США. Сотрудники украинских биолабораторий передали документы, предписывающие 24 февраля немедленно уничтожить особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы и других особо опасных заболеваний.

На сегодняшний момент на Украине выявлена сеть из уже более 30 американских биологических лабораторий, работавших в рамках военно-биологических программ Пентагона. Так, лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии. И это еще не полный перечень исследований, которые проводились на территории этой страны.

Эти документы были обнародованы на днях пресс-службой министерства обороны РФ в результате чего заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса 9 марта вынуждена была признать наличие неких «исследовательских объектов». По её словам, американцы делают сейчас всё, чтобы результаты их работы не оказались в чужих руках.

Но уже сейчас стали известны подробности программы исследования UP-4 с использованием мигрирующих перелетных птиц с целью использования их в качестве контейнеров по переносу модернизированных патогенов наиболее опасных заболеваний, в частности гриппа H-5 N-1, смертность от которого достигает 50%, на территорию России и Восточной Европы. Данный способ распространения биологического оружия является самым безрассудным и безответственным, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации.

Кроме этого, была обнаружена документация исследований P-781, где в качестве переносчика смертоносного биологического оружия рассматривались летучие мыши. Американские военные биологи проводили работу по изучению бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей к человеку. Это возбудители чумы, лептоспироза, бруцеллёза, а также коронавирусов и филовирусов.

При этом в аналогичных проектах участвовали грузинский Центр Лугара в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и геологической службой США. Они также активно изучали в рамках проекта UP-8 конго-крымскую лихорадку и ханто-вирусы на Украине, что наглядным образом опровергает утверждения США о том, что в биолабораториях Пентагона работают исключительно украинские учёные. Выясняется, что напротив, все важные исследования происходили под непосредственным надзором специалистов из США.

Работали американские военные и с насекомыми, а также со многими видами животных, а образцы патогенов переправлялись в страны ЕС и США. Так, только из лаборатории в Харькове были переданы за рубеж 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей – блохами и клещами. Примечательно, что подобная деятельность напоминает то, что делали японские милитаристы на оккупированной территории Китая в 40-е годы в отряде 741.

В то же время американские и немецкие военные биологи работали над генным материалом жителей Украины, относящимся к славянским этносам, что говорит о разработке ими биоагентов, действующих избирательно и способные поражать конкретные национальные группы.

Сейчас все наработки, документацию и патогены вывозятся американцами из Украины, а оставшееся оборудование и запасы биомассы спешно уничтожаются. Все это делается для того, чтобы скрыть от мировой общественности следы этой преступной деятельности и не допустить проведения полномасштабного расследования разработки, испытаний и производства новых видов биологического оружия.

Но уже эти обнародованные документы уличают в нарушении США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Поэтому Пентагон и заинтересован в полном уничтожении результатов секретных исследований и накопленных патогенов. Вскрытие масштаба подобной деятельности ставит вопрос о необходимости немедленной ликвидации всех подобных лабораторий и объектов агентства по уменьшению угроз DTRA при министерстве обороны США на постсоветском пространстве, а именно в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, да и во всём мире.

Подобные факты также поднимают тему необходимости привлечения к расследованию работы американских военных биологов всех заинтересованных стран с привлечением специалистов и медиков с целью сбора и анализа данных, а также для недопущения возможных утечек и использования патогенов различными праворадикальными группами в качестве оружия в их террористической деятельности.

В связи с этим Коалиция призывает:

— Требовать обнародования со стороны США всей документации о деятельности сотрудников агентства DTRA министерства обороны в данных 30-ти лабораториях на Украине.

— К проведению международного расследования деятельности американских военных биологов в более чем 30-ти лабораториях на территории Украины с привлечением представителей ООН и ВОЗ.

— Создания нового международного органа, способного осуществлять контроль над исполнением странами Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

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