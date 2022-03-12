Раз есть генералиссимус, где-то должна быть и победа...

Сегодняшняя война спецоперация на Украине - преступна. Это, в общем, не обсуждается, всем понятно, даже тем, кто клеит на лобовое стекло букву Z - если б с обоснованием войны было все в порядке, то зачем клеить?

Но дело, конечно, не в международном праве, которое одновременно признает и нерушимость границ, и право народов на самоопределение, и не в том, что "нехорошо убивать братский народ". А не-братский хорошо, что ли?

Вообще политика государств несколько отличается от поведения соседей по дачному кооперативу. Хотя рядовой гражданин, конечно, экстраполирует свой личный опыт на поведение государства. Это естественно, другого опыта у него нет. И если сосед Вася вторгнется на мой дачный участок, я встречу его с вилами и буду прав (хотя не уверен).

У государства другая мотивация и вообще нет морали. Вообще! Когда государство начинает говорить о морали, значит, оно что-то хочет скрыть, и не более того.

У государств бывают только интересы. Органов, отвечающих за мораль, у него просто нет. А вот за интересы - есть, и довольно много разных.

Присмотримся к тезису "преступно нападать на братский народ". Про нелепость слова "братский" в этой фразе уже сказано выше. Да государство и не на народ, в общем, нападет. Это в бронзовом веке каждая война была геноцидом. Уже в раннем средневековье нападение одной империи на другую имело одну цель - расширить налогооблагаемую базу. Так кто ж в здравом уме станет уничтожать число данников, то есть подданных от слова "дань". Воевать, воевать, чтобы получить выжженную землю, с которой копейки не получишь?

И бывает, что побежденный народ получет от поражения больше выгод, чем от возможной победы. Смотрим итоги Второй мировой войны и положение в мире побежденных Германии и Японии. Сравним с победившей Польшей или даже Китаем. Даже по сравнению с победившими Францией и Великобританией положение Германии оказалось лучше.

Оккупированный советской армией Афганистан жил неизмеримо лучше, чем сейчас, освобожденный талибами. И так далее...

Да вот, Крым и Севастополь, по международным оценкам "оккупированные" Россией - ну неизмеримо же лучше живут, чем во времена украинской администрации.

С Донбассом, правда, все выглядит несколько хуже...

Скажу больше - мерзкая шутка в адрес ветерана войны "если б не ты, сейчас бы баварское пили", тоже имеет основание. Скажем, захваченные без единого выстрела Австрия и Чехия под оккупацией оказались в куда лучшем положении, чем, скажем, сражавшаяся Белоруссия, потерявшая четверть населения.

Но действия народов далеко не всегда подчиняются "шкурной" логике, и в этом просчете уже вина руководства России и лиц, непосредственно планировавших "спецоперацию" без учета этого фактора. Это именно та самая ошибка, которая куда хуже осознанного преступления.

Как в старом кино с Вин Дизелем.

- Не хотим быть некромонгерами!

- А что так? Некромонгеры живут вечно и не болеют никогда почти...

- А вот не хотим!

Здесь украинцы, русские и белорусы действительно братские народы. Еще Наполеон удивлялся, что освобождаемые им от крепостного рабства крестьяне "не по правилам" выходят с рогатинами против армии "освободителей". И агитация не сработала - крестьяне-то были неграмотные...

И идеологи Третьего Рейха не могли взять в толк, чего страдающие от "колхозного рабства" русские идут в партизаны. И почему замученные большевиками русские рабочие бросаются на амбразуры дотов и кидаются под танки со связками гранат.

Или вот действительно лучший знаток России в американской администрации Майкл Макфол создает такой текст.

Ну прямо "рус, сдавайсь, германский командований дасть тебе много хлеба, водка и девочка"... Может, выпивши был?

Но много ли выпили российские аналитики, передлагавшие "сдавайсь" украинцам?

***

Но я о моральных оценках государств.

Есть у нас бесспорная святыня, которая, правда, усилиями партии и правительства, сейчас девальвируется - это Великая Отечественная война.

Но наша отечественная война шла в рамках Второй мировой, которая по значению тоже никак не оспаривается - ведь по ее итогам именно державы-победительницы установили тот мировой порядок, который соблюдался свято полвека, пока великий Горбачев не стал передавать ГДР в ФРГ, а наш Варшавский блок в ЕС и НАТО.

Кстати, вопрос на засыпку: почему воссоединение Германии - это хорошо, а воссоединение Украины с Россией - плохо?

Так вот в рамках Второй мировой прошла и война с Финляндией, в которой СССР на финнов конкретно напал, чтобы отжать у них территории Южной Карелии, это сейчас от Петербурга до Выборга. Постому что граница совсем не дружественной Финляндии на тот момент проходила по нынешним северным окраинам Петербурга.

Являлось ли это грубым вмешательством? Еше как! Но последовавшая за этим Великая Отечественная и блокада Ленинграда показали - вмешательство было не просто оправдано, а жизненно необходимо.

И, кстати, по поводу "братского народа" - финны на тот момент были самостоятельны всего 22 года, меньше, чем украинцы. И тоже получили первую в своей истории независимость от рук Советов, а до того именно в составе Российской империи из забитого "медвежьего угла" Швеции превратились в европейскую нацию со своей конституцией, интеллигенцией (правда, единственного своего крупного писателя Майю Лассилу они расстреляли в ходе гражданской войны) и вообще серьезным национальным самосознанием.

Или возьмем такой непопулярный эпизод Великой Отечественной воны, как вторжение в Иран. Шла начальная часть войны, государство было на волосок от гибели, с Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии соскребались последние части. И в это время у СССР нашлись силы (47-я армия, Каспийская флотилия и т.д.), чтобы совместо с Великобританией (спецоперация так и называлась "Согласие") разгромить войска персидского шаха, сместить его и поставить своего. И стояли там войска до 1946 года, то есть всю Отечественную войну. И даже создали на севере Ирана непризнанные государственные образования — Мехабадскую Республику и Южный Азербайджан.

В чем причина? Да в том, что шах Ирана имел партнерские и дружеские отношения с Германией. Это всем привет от "права государств выстраивать партнерские отношения с кем хотят". И ведь ладно бы Сталин, но ведь в союзных отношениях с британцами, а также Австралией.

Думаю, в Тегеране и союзном ему Берлине тоже говорили об "агрессии", праве народов на самоопределение и прочей белиберде.

Было присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Называлось "освободительный поход Красной армии", и правда, там встречали цветами. Потому что немцев не хотели куда сильней, чем нас. Мы были "братским народом", хотя Львов никогда не входил в состав России, был большую часть своей истории австрийским городом... Но вот хотели евреи, армяне и поляки (украинцев тогда там не жило), проживавшие тогда в Лембреге, почему-то власти "кровавого Сталина", а не интеллигентного венского художника Шикльгрубера.

Позже, в ходе Волынской резни (в Киеве ее называют "украинско-польской войной"), этих армян и поляков вырезали без помощи немцев и русских (евреев убили немцы чуть ранее). Поляки, кстати, были совсем "братским народом" - в составе империи находились чуть более 20 лет до того, вместе с русскими и украинцами. Со времен Екатерины. С кратким перерывом на наполеоновские войны. Все знали русский. Офицеры постарше служили еще в императорской армии.

Ну и последний штрих по святому - война с Японией. Которая не нападала на СССР всю войну, соблюдая все договоры. Но "верные союзническому долгу" войска СССР "перешли границу у реки". Нет, не самураи, как в песне - наши... И "отжали" по итогам Южный Сахалин, Курильские острова, в том числе и те, что сейчас Япония называет своими "исконными территориями".

Будем возвращать или как? Ну типа как с соседом по даче - не там забор поставил, извините...

***

Ну а теперь про отношение к Украине.

К государству Украина можно относиться по-разному. К народу Украины тоже по-разному, но культурные люди стараются относиться хорошо.

А к государству Россия? И к народу России особенно?

Так какого же рожна ты вешаешь себе аватарку с флагом чужих цветов, где практически официально говорят "гарный москаль, повесим последним"?

Можно (и даже правильно) относиться к этой войне спецопрации отрицательно. Потому что эта война убивает гражданское общество в нашей стране, превращает наше государство в совсем не наше, враждебное интересам народа (они и раньше было не слишком дружественным).

Но одно дело не любить и даже бороться с таким государством, и другое - вставать на сторону чужого государства, откровенно недружественного, враждебного - и не только государству РФ, но и нашему народу. Радоваться тому, сколько солдат и офицеров нашей армии там убили или покалечили.

Война началась уже, плохо спланированная, нелепая, чудовищная по ее будущим последствиям. Но в этой войне одна из сторон, к сожалению, наша.

Справедливости на войне искать не нужно, особенно на этой.

Я не пацифист, где-то даже наоборот. Но считаю, что в войны можно встревать только в выигрываемые. Не стоит начинать проигранных войн.

***

И теперь о хорошем.

Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны во вторник. По информации источника СМИ, Зеленского и его советников предложение Беннета не устроило.

"Беннет фактически предлагает нам сдаться, а мы не собираемся этого делать", — сказал чиновник.

А кто сказал, что это значит сдаться? В принципе, Украина победила - в той степени, в какой она могла победить, то есть не проиграла. Большего достичь ей навряд ли удастся.

Путин вынужден вести переговоры с Зеленским, и не с привезенным обозе назначенцем.

Предложения Путина более, чем приемлемы.

Признание российского Крыма и независимых ДНР и ЛНР. А представьте себе катастрофу, если бы кто-то предложил Украине вернуть все это обратно? Со 100-процентно недоружественным населением и необходимостью вкладывать в эти территории деньги, которых у Украины нет и никогда не будет?

До известных событий сбросить этот "чемодан без ручки" Зеленский не мог чисто политически - его бы схарчили на раз. Но сейчас он - герой! И герой даже дважды - он осуществил извечную мечту украинского обывателя о членстве в Евросоюзе! Без вступления в НАТО.

Понятно, что без населения ЛДНР и Крыма это вступление будет легче и быстрей?

А дальше, как японцы, можно долго и счастливо мечтать о возврате "северных территорий". Или, как немцы, через десятилетия даже воссоединиться и потом долго думать, что делать с таким счастьем.

Демилитаризация? Да запросто, там уже особенно и демилитаризировать уже нечего.

Денацификация? Так Евросоюз вам в помщь.

Что там еще по мелочи?.. А, статус русского языка. Ну так это ж из предвыборной программы Зеленского.

Дурак будет, если откажется, потому что "войны до победного конца" явно не получается.

Это у Путина будут проблемы - как выдать вот это вот за "победу". Наверно, можно присвоить Шойгу и Герасимову звания маршалов, а себе-любимому, как и положено отцу народов, зание генералиссимуса - за победу в войне в качестве верховного главнокомандующего всеми войсками государства. Строго по статуту.

Ну а раз есть генералиссимус, где-то должна быть и победа...