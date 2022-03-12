В лабиринтах времени

У Хорхе Луиса Борхеса есть рассказа «Сад расходящихся тропок». Сюжет там замысловатый и к моему посту прямого отношения не имеет, но этот сад запал мне в душу на всю жизнь. Это образ бесконечных развилок: из каждой точки перед нами открываются множество дорожек, выбор одной из них ведёт нас к другому кусту расходящихся тропок и так бесконечно.

В спокойные периоды, когда жизнь идёт по накатанной, таких тропок не так много. Ну, если специально их не искать, конечно. А вот кризис может предложить большой набор развилок. Сегодня по уровню неопределённости даже ближайшего будущего мы оказываемся окруженными кустами и кустиками расходящихся, разбегающихся и разлетающихся тропок.

Неопределённость усиливается тем, что при описании каждого варианта нужно учесть такое количество факторов, что опять получаем не хотя бы приблизительно описанный вариант развития событий, а опять-таки – мириады уходящих в неизвестность троп.

Привлекаемые для оценки вариантов исторические аналогии и имеющийся жизненный опыт не слишком помогают, часто только запутывают дело. Но больше-то нет у нас ничего.

Самый большой кризис, с которым мы сегодня можем столкнуться – кризис цели. Собственно, только чётко осознанная цель позволяет ориентироваться в джунглях возможностей и опасностей, превращая паутину закономерностей и случайностей в карту пути. И вот сегодня эту карту почти невозможно нарисовать. Образы будущего, которые сегодня рисуют и рисуются, либо пугают, либо кажутся недостижимыми, маршруты к ним не выстраиваются. Поэтому и пропаганда сегодня всё больше устрашает, не предлагая никаких позитивных моделей поведения, никаких реальных действий, кроме согласия и поддержки, что без конкретного содержания означает бездействие.

Шквал жутких подробностей, абстрактных призывов и гневных восклицаний, обрушившийся на наших граждан, не способен ни к чему мотивировать, он может только обездвижить. Но оцепенение – не лучший способ противостоять трудностям. А то, что они будут, даже самые лояльные оптимисты не отрицают. Мгновенную опасность ещё можно переждать в анабиозе, а вот длительные и разнообразные проблемы, драмы и, тем более, катастрофы – нет.

Не могу не процитировать Борхеса: «Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего». Но выбор-то, выбор всё равно делает человек, время, а потому и история движется по тем или иным коридорам лабиринта и тропкам сада только потому, что принято это решение, а не другое. Каждое решение отрезает одни варианты и выявляет другие. Но право и необходимость, привилегия и бремя решать у человека есть всегда.

Без наших действий никакого будущего нет, не будет и не может быть. Мы и есть ключевой элемент, садовники в саду расходящихся тропок. Звено, без которого нет связи прошлого, настоящего и будущего. Мы должны преодолеть кризис цели и найти дорогу, которая не позволит нам заблудиться в лабиринте времени. И, право же, доверять разработку маршрута мы должны только самим себе как гражданам и обществу. Которое для этого должно, наконец, обрести солидарность.