Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В лабиринтах времени

Опубликовано 12.03.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

земля люди планета
В лабиринтах времени

У Хорхе Луиса Борхеса есть рассказа «Сад расходящихся тропок». Сюжет там замысловатый и к моему посту прямого отношения не имеет, но этот сад запал мне в душу на всю жизнь. Это образ бесконечных развилок: из каждой точки перед нами открываются множество дорожек, выбор одной из них ведёт нас к другому кусту расходящихся тропок и так бесконечно.

 

В спокойные периоды, когда жизнь идёт по накатанной, таких тропок не так много. Ну, если специально их не искать, конечно. А вот кризис может предложить большой набор развилок. Сегодня по уровню неопределённости даже ближайшего будущего мы оказываемся окруженными кустами и кустиками расходящихся, разбегающихся и разлетающихся тропок.

 

Неопределённость усиливается тем, что при описании каждого варианта нужно учесть такое количество факторов, что опять получаем не хотя бы приблизительно описанный вариант развития событий, а опять-таки – мириады уходящих в неизвестность троп.

 

Привлекаемые для оценки вариантов исторические аналогии и имеющийся жизненный опыт не слишком помогают, часто только запутывают дело. Но больше-то нет у нас ничего.

 

Самый большой кризис, с которым мы сегодня можем столкнуться – кризис цели. Собственно, только чётко осознанная цель позволяет ориентироваться в джунглях возможностей и опасностей, превращая паутину закономерностей и случайностей в карту пути. И вот сегодня эту карту почти невозможно нарисовать. Образы будущего, которые сегодня рисуют и рисуются, либо пугают, либо кажутся недостижимыми, маршруты к ним не выстраиваются. Поэтому и пропаганда сегодня всё больше устрашает, не предлагая никаких позитивных моделей поведения, никаких реальных действий, кроме согласия и поддержки, что без конкретного содержания означает бездействие.

 

Шквал жутких подробностей, абстрактных призывов и гневных восклицаний, обрушившийся на наших граждан, не способен ни к чему мотивировать, он может только обездвижить. Но оцепенение – не лучший способ противостоять трудностям. А то, что они будут, даже самые лояльные оптимисты не отрицают. Мгновенную опасность ещё можно переждать в анабиозе, а вот длительные и разнообразные проблемы, драмы и, тем более, катастрофы – нет.

 

Не могу не процитировать Борхеса: «Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего». Но выбор-то, выбор всё равно делает человек, время, а потому и история движется по тем или иным коридорам лабиринта и тропкам сада только потому, что принято это решение, а не другое. Каждое решение отрезает одни варианты и выявляет другие. Но право и необходимость, привилегия и бремя решать у человека есть всегда.

 

Без наших действий никакого будущего нет, не будет и не может быть. Мы и есть ключевой элемент, садовники в саду расходящихся тропок. Звено, без которого нет связи прошлого, настоящего и будущего. Мы должны преодолеть кризис цели и найти дорогу, которая не позволит нам заблудиться в лабиринте времени. И, право же, доверять разработку маршрута мы должны только самим себе как гражданам и обществу. Которое для этого должно, наконец, обрести солидарность.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мир должен учиться голодать
Мир должен учиться голодать
11.03.2022
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху
12.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В лабиринтах времени (0)
Раз есть генералиссимус, где-то должна быть и победа... (13)
Заявление Коалиции по запрету биологического оружия по факту обнаружения разработки и производства биологического оружия на Украине (8)
Очень злая неприятная правда (16)
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху (0)
British American Tobacco решила уйти из России (16)
Новая атака на Стаханов: ремонтно-механический завод (1)
Военная операция против прав человека (13)
По законам специального времени (20)
Мир должен учиться голодать (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Дефолт-2022: Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Facebook объявил войну России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Депутат ГД Делягин назвал, кем можно заменить Набиуллину на посту главы ЦБ
Михаил Делягин Михаил Делягин: Михаил Делягин: Чтобы цены на бензин снижались, руководство ЦБ должно пойти под суд?
Дарья Митина Дарья Митина: "С почином вас, Глеб Георгиевич!" (с)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss