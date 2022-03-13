Война необходима, когда она неизбежна.

Прочитал здесь статью Александра Афанасьева, и подумал: а почему бы и нет? И отправляю сюда частями свое последнее. А почему бы и нет? Что я теряю? Десять минут работы?

Спасибо всем, кто меня поддержал в моей предыдущей статье. Я ведь только благодаря вам живу. Добрый вампир, который питается вашей кровью….ну, это я уже писал когда-то. А сейчас…

Ломает меня, ребята! Как того гаврика, который надышался (наглотался, наширялся) незнамо чем, я в этом не специалист. Но ломает. Знаю, что, не смотря на свои взгляды насчет настоящего и будущего России, я обязан поддержать все, что происходит на Украине сейчас. Назад хода уже нет. И об этом давно уже сказал Брат:

"Когда воюет наша армия, нельзя ей в спину говорить плохо. Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если они неправы".

Лично я этого не слышал, мне сказали. Но я здесь рядом с Братом. Хотя наше мнение можно и не считать истиной, ведь ни он, ни я, никогда мы не держали в руках боевое оружие. Так получилось. Возможно, это были слова Балабанова. Ладно.

Что дальше? Драться до победы. И ни в коем случае не это: “мы не будем оккупировать Украину”. Именно оккупировать, подчинить, управлять. И пытаться уничтожить тех, кого не смог раздавить даже Сталин. Не успел он просто. Тяжело будет? Ну, давайте уйдем, как мы ушли из-под Тбилиси. Но Украина – это вам не “бежали робкие грузины”. Это гораздо хуже. И тут же, после нашего ухода, они возродятся снова. С еще большей ненавистью к нам, а оружие им дадут. И все начнется сначала, только на более страшном уровне.

Вы, нынешние наши стратеги! Великие хитропланщики! Кто вам виноват? Вы сами взращивали тридцать лет этот гадючник. И Путин пытался договориться вовсе не с Порошенко. Что такое это Порошенко? Бабки и конфеты “Рошен”. Но за его спиной стояли “эти”. И если Путин их не видел, то… Я молчу.

Не знаю, как вы, а я всю ночь наблюдал тогда за созданием Минских соглашений. К утру, правда, уже откровенно ржал. А утром, когда Порошенко вышел наружу, и сказал, что ничего выполнять не будет, я понял все. И возможно, уже увидел все сегодняшнее.

Мы должны победить. Должны удержать рядом с собой Украину. Чем? Матвиенками, Дерипасками и Ургантами? Нищенскими зарплатами и пенсиями? Ощущением полного отсутствия нашего будущего? Или тем фактом, что “в 2022 году МРОТ будет увеличен на 2,2%”?

Несомненно, после победы будет суд. Второй Нюрнбергский (или Киевский) процесс. Слегка карикатурный, ведь украинские нацисты никак не тянут на белокурых бестий древности. Те хотя бы сумели уничтожить Римскую империю и подчинить себе всю Европу. А что украинцы? Ах да, выкопали Черное море, я забыл. Но при этом они не менее опасны, чем нацисты прошлого. Поэтому – суд и уничтожение. Но это только начало.

Второй и главный суд должен пройти в России. Над всеми теми, кто привел нас сюда. Кто сдуру возжелал стать недоимперией без штанов и без идеологии. Кто тридцать лет пудрил народу России мозги своими несбыточными обещаниями. Вы знаете, о ком я говорю. Когда этот суд будет, не могу сказать. Но будет, иначе не выживем.

И еще, ребятам, которые сейчас там:

“Постарайтесь вернуться назад…”

Только, пожалуйста! Не превратитесь из контрактников в наемников.

***

Прежде всего хочу сказать следующее. Все то, что я говорил и говорю, есть только мое личное мнение, никакого Соловьева с его госпропагандой, и никаких либералов и рядом со мной не стояло. Не колышут. И сразу сообщу вам два моих личных постулата насчет войны. Возможно, это тривиально, ну так я вам совсем не Клаузевиц. И вообще против войны. Но, тем не менее.

Война необходима, когда она неизбежна.

Войну необходимо начать, когда есть реальный шанс на победу.

Нет сомнения, что во множестве вариантов развития мировых событий, может возникнуть и множество других постулатов. Но эти два – изначальные. Начну говорить и вспоминать то, что у меня уже давно было написано.

О неизбежности войны. Для оценки этого в государстве должны существовать специальные люди, которым никто не указ. Ни опупевшие от мнимой собственной значимости политики, ни олигархи, которыми движет только нестерпимое желание выгоды. Они должны были все сказать, и их обязаны были выслушать. По уму, президенты у нас должны были быть такими, но не срослось с самого начала. Еще когда в 90-х НАТО сразу начало двигаться в сторону наших границ. И нынешний президент наш тоже был не при делах, ведь его интересовали совершенно другие проблемы. Вписаться в западный мир хоть тушкой, хоть чучелом, хоть ножкой Буша в соевом соусе. Во влажных его мечтах было: выпить шотландского виски и поговорить о Шекспире, скажем, с Маргарет Тэтчер. Или обсудить с Ангелой Меркель вопросы вечной дружбы между народами России и Германии. Опять же, под баварское пиво, и с сосисками. А НАТО в это время двигалось, куда хотело. И придвинулось.

Точно так же некому было думать и о возрождении на Украине откровенного нацизма. А началось это там еще при Кучме, если не раньше. Нет, были наши дежурные выражения насчет глубокой озабоченности, даже после Одессы, но и только. Тем более, озабоченности у нас полные штаны: выражай, кому хочешь, не жалко.

Вы меня не осуждайте за то, что я представляю все это слегка в юморнОм свете. Всегда ведь лучше смеяться, чем плакать. А нацики тоже пришли, и уже начали делить меж собой Кубань и Воронеж.

Дождались. Нет, был 2014 год, и был Крым, но был не потому, как нам сказали. Не потому, что весь наш Черноморский флот рисковал быть запертым в Новороссийске. И уж совсем не потому, что Путин озаботился судьбой русских Крыма. И не потому, что подлетное время американских ядерных ракет, если запускать их из Крыма, уменьшится до пяти минут. Или меньше? Ну и что? Скорее, это какой-то имперский прыщик его забеспокоил. А насчет подлетного времени, то посоображайте. Ядерная война – это вам не фильм “Быстрый и меткий” с Ди Каприо и Шерон Стоун. Там, если первый выстрелил, то и победил. Здесь – нет. Обе пули уже вылетели, и если я отброшу коньки на пару микросекунд позже, чем мой противник, то это довольно слабое утешение. Нет, если американцы рассчитывали, что мы просто не успеем принять решение, то в этом есть некоторый резон, и эти пять минут тоже имеют значение. Но я все-таки не считаю нашу власть сборищем полных идиотов. Там ведь даже не пять минут. Представьте себе. Спит один старичок сном младенца, а на тумбочке рядом с ним лежит его ядерный чемоданчик. Разбудили, и просят срочно принять решение. Здесь сразу следует сказать, что старому человеку, да еще, возможно, измученному предыдущим ночным общением с прекрасной дамой, требуются хотя бы те же самые пять минут, чтобы окончательно проснуться. Лично я, когда в последние мои годы поднимался по тревоге, то на корме судна, где что-то случилось, оказывался ровно через десять минут. Ровно десять, потому что это время почти полностью уходило на то, чтобы заварить себе чифир, с которым я и выбегал, и только после которого начинал толком соображать.

Дальше. Если президента нужно будить только затем, чтобы он нажал ту самую красную кнопку, то это вообще глупо. Считается, что он должен сначала оценить текущую ситуацию. Получить от кого-то сведения о последнем в международной обстановке, после чего принять решение. А время идет, и это уже не минуты! Так и правда можно ничего не успеть. Поэтому я считаю, что ядерный чемоданчик – это просто байка. И, если он есть, то лежит там, где положено. То есть, в Генштабе, в центре контроля за предполагаемым взлетом чужих ракет, и с правом постоянно бодрствующему дежурному самому нажать эту красную кнопку.

Он нажал, а мы вернемся к началу. Обе пули уже вылетели, я сказал. Тогда единственная возможность выиграть ядерную войну – это достойная защита. Которой нет ни у кого от слова “вообще”. Ведь даже самодельные горшки от Хезболлы иногда пробивают хваленый еврейский “Железный купол”. А много ядерных горшков и не надо. А то ведь может случиться и так. США успешно выпустили в нашу сторону весь свой атом. Но Гидрометцентр – он только констатирует, а запретить ничего не может. И, через несколько часов после прилета в США каких-то наших ракет, что вполне вероятно, с запада на американский материк вдует такой радиоактивный ветерок, что все те, кто раньше считались там мужчинами, перестанут быть таковыми. А если не быть мужчиной, то зачем тогда жить? Лучше уж в рай, возлечь самому рядом с известными всем львом и ягненком, и вкушать плоды райского дерева. Все равно ведь больше делать не хрен.

Я к чему вас подвожу этой своей болтовней? А к тому, что глобальной ядерной войны не будет. Дураков нет. Локальный ядерный конфликт – да, возможно. В исполнении религиозных фанатиков или отдельных, не слишком выдающихся господ. И он тут же должен быть задавлен теми, кто умнее и сильнее. Иначе все мы не выживем.

Я ни на что не намекаю, но вот это распоряжение нашего Главнокомандующего перевести стратегические войска в какой-то “особый режим дежурства” наводит на размышления. Видимо, их там изначальное определение “полной боевой готовности” почему-то перестало устраивать. А оба знатных военачальника после этих слов Путина скромненько так кивнули. Вместо того, чтобы встать обоим по стойке “смирно” и заорать “так точно!”. Как и положено в армии, и в такую тревожную минуту. Похоже на театр, короче. И хорошо, если это только театр, а не то, о чем я сказал выше.

И здесь даже трухлявый пень типа Байден оказался умнее. Сказал, что вводит санкции потому, что “альтернативой санкциям могла бы быть только третья мировая война”.

А “особый режим”, если я правильно помню, бывает только на зоне.

И началась “спецоперация”, и полеты самолетов над югом России были запрещены до второго марта. Значит, был план. Потом эти сроки дважды перенесли, значит, плана не было, или он накрылся. Сейчас оказалось, что это мы предупредили планы Зеленского по захвату Донбасса. Значит, наших планов вообще не было, а было просто судорожное движение навстречу, и на территорию Украины? И никто заранее не мог просчитать, что Зеленский нападет когда-нибудь? Бред какой-то.

И вчера господин Шахназаров жаловался у Соловьева, что украинцы нас как-то не так встречают. А что вы хотите, после восьми-то лет совершенно идиотской политики в отношении Украины? После нашего попустительства в отношении бандеровцев, и – да! – предательства в отношении жителей Донбасса? А на Украине к бандеровцам как-то уже притерпелись, не ИГИЛ, чай! Головы не режут, раком на площади всех на молитву не ставят, и женщин в черные тряпки не заматывают. А что пограбят иногда, так в России то же самое. Если говорить о нас, то благосостояние множества жителей России выглядит так, словно они только что пережили налет банды Мишки Япончика. Впрочем, не будем сильно обижать Япончика, ведь, если верить Бабелю, грабил он исключительно Сечиных и Дерипасок.

Вернемся назад, на восемь лет, прошу вас. Крым – наш, самосознание россиян на реальном подъеме. Русский мир, русская весна. Украинские моряки остаются служить и жить в России. Донбасс наступает, и “Северный ветер” уже задул. Я сам видел в телевизоре у ополченца наш новейший автомат, не с рожком, а с диском, и не как у ППШ, а слегка отогнутым вперед. Нашел я его потом в Интернете, хотя сейчас и забыл.

Открытое сопротивление киевским властям во всех промышленных центрах Украины. Возможно (не слышал), и на остальном постсоветском пространстве уже зачесалось у всех, кто притеснял русских.

Снова не срослось. Сейчас штурмуют Мариуполь. Гибнут мирные. Где-то там находятся обломки дома, под которыми в подвалах (живые? Не живые?) двести человек мирных. Почему-то нет никакой информации об этом. Или фейк?

Скажите мне. Кто загнал донецких и луганских ребят в рамки ублюдочных Минских соглашений? Кто прекратил тогда их успешное наступление на тот же Мариуполь? Фамилию назовите, пожалуйста! А то я забыл.

Но сейчас уже никак. С планами или без. Добивать надо. И оккупировать тоже надо, об этом и в телевизоре уже заговорили. И управлять придется, деньги и прочие ресурсы тратить на Украину. Кстати. Запад Украины еще совершено не затронут войной, и западенцы там совсем не овец пасут, и не на трембитах играют. И, если кому-то кажется, что поляки или венгры, или кому там отдадут эти территории, устроят там тишь да гладь для нас, то вы зря так думаете.

Если мы уйдем, то нас сомнут. Что будет тогда с Путиным, мне без разницы. Россию сомнут.

Я был за войну тогда, в 2014-м. После Минских соглашений, и до сих пор, я не был ни за что. Потому что это не та война, и это не те стратеги. Сейчас я за успешное окончание этой спецоперации. Просто потому, что сейчас нам надо выжить. Потом, когда-то, разберемся и с нашими стратегами.

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