Поощрение и наказание

В научных и не очень кругах постоянно натыкаюсь на рассуждения о причинах банкротства российского социализма. А тут и рассуждать – то особо и не о чем. Просто в двадцатом веке социализм по производительности труда еще не мог соревноваться с капитализмом. Не было у социализма к высокопроизводительному труду достаточных мотиваций.

Посмотрите на дрессировку животных, выполняющих в цирке разные фокусы. За каждое правильно исполненное упражнение «артист» получает вкусное вознаграждение. Заменить его похвалой и даже поглаживанием – пустой труд. Точно так же и с социализмом: попытка заменить материальное поощрение моральным потерпела крах. Доска почета не смогла победить приз в виде легковой машины или загородного особняка. Яркий пример - сельское хозяйство в СССР с его уравниловкой так и не смогло досыта накормить социалистических обывателей, что и лишило социализм защитников. А сельское хозяйство в РФ, при всем нашем раздолбайстве, стало экспортером сельхозпродукции.

При капитализме единственным и предельно эффективным стимулятором высокопроизводительного труда является рынок. Неумехи или лентяи неизбежно становятся банкротами – при социализме двадцатого века пустобол с хорошо подвешенным языком мог процветать всю жизнь и даже стать главой мировой державы. Горбачев на поверку оказался интеллектуальным ничтожеством - его попытка стать колумнистом провалилась с треском, ему указали, что для этого нужны мозги. Бюрократический отбор кадров неизбежно привел к победе бюрократизма в одной отдельно взятой стране, а научные бюрократы смогли морочить головы миллионам обывателей десятки лет.

Есть ли выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации?

Не только есть, он неизбежен, поскольку капитализм не вечен. Все, что имеет начало, имеет конец. И у человечества хватит ума заменить примитивный животный общественный строй на что-то более рациональное. По принятой терминологии это что-то называется коммунизмом.

Вернемся к сельскому хозяйству в СССР. У тружеников села не было мотивации к высокопроизводительному, качественному труду, поскольку примитивная система оплаты не давала грамотным и рачительным никаких преимуществ. Уравниловка убивала энтузиазм на корню. И, совершенно закономерно, возникла идея оценивать труд сельхозработников с учетом ресурсного потенциала. Такая оценка безусловно дала бы рост производительности труда, повысила бы его качество, но трудоемкость создания и функционирования такой системы в двадцатом веке превышала трудоемкость самого производственного процесса. И про идею постарались быстро забыть, провозгласив переход к обычному рынку. Но в двадцать первом веке такая система вполне рентабельна и даже действует в развитых странах, где, казалось бы, единолично командует обычный рынок. Информатизация позволяет оценивать и стимулировать труд без участия рынка, а обмен будет работать по другим более разумным алгоритмам.

В ушедшие тысячелетия человек – родственник шимпанзе нисколько не изменился. Он так же эгоистичен, вздорен и готов на все, чтобы доминировать в среде других двуногих. Таким он будет всегда. Но появилась возможность ограничить его животный хищнический потенциал, появилась возможность заставить его быть человеком разумным. Для этого нужно лишить его возможности получать в свои руки неограниченную власть и неограниченное богатство. С ограничением объема богатств в одни руки российский социализм справился довольно успешно, доказав , что без богатеев можно прожить. Однако зарубежные богатеи доказали российскому обывателю, что общество потребления без них не построить и обыватель клюнул на лакомую наживку. Теперь придется ждать, когда общество потребления деградирует и человечество вынуждено будет искать другие варианты разумного образа жизни. Информатизация позволяет отправить миллионеров и миллиардеров в мусорную корзину истории без ущерба для общественного производства. Но проблема стимулирования высокопроизводительного и качественного труда останется и ее придется решать. Человек , к счастью, все же не шимпанзе и не цирковая собачка, для него при правильном воспитании заслуженное моральное поощрение может быть более действенным, чем материальный куш. И психологам придется попотеть, чтобы придумать множество новых способов морального стимулирования. Им, правда, никогда не переплюнуть древних психологов, придумавших вознаграждение на том свете. Дешево эффективно и никакой ответственности.

С заслуженным наказанием проще. Информатизация позволяет наладить учет так, что украсть нельзя будет даже заклепку, а камеры слежения и распознавания убедят злоумышленников в бессмысленности их намерений. К тому же медицинские приборы научаться распознавать криминальные наклонности, а медицина научится их лечить. Все это возможно в самом недалеком будущем.

Останется самое трудное: изменить технологию управления общественной жизнью таким образом, чтобы родственники шимпанзе, получившие в свои мохнатые руки власть, не могли решать судьбы народов по своему усмотрению, чтобы борьба за власть не приводила к истреблению миллионов прямоходящих. Это изменение, к сожалению, возможно только тогда, когда все люди планеты объединятся в одном государстве, когда люди поймут, что единственный способ сохранить свой вид – объединение. Никто не знает, сколько бед и несчастий нужно испытать человечеству, чтобы эта примитивная мысль победила эгоизм якобы разумного человека.