Государственный оборонный завод гробит государственная служба

Новое «замечательное» известие пришло с Завода им Дзержинского (Пермский край). 09.03.2022 года «Коммерсант» сообщил, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ФНС изъять со счетов ЗиДа более 563,8 млн руб.

Отметим, что ЗиД - оборонное предприятие, выпускающее радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы (используются на судах ВМФ, в том числе, подводных атомоходах).

Аналогов значительной части его продукции нет. О незаменимости ЗиДа говорят не только работники ЗиДа, но и, к примеру, генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ).

Ранее Зид выпускал ещё и бензопилы (это к вопросу о столь актуальном сейчас импортозамещении). Затем ЗиД начали банкротить первый раз. Производство бензопил было закрыто, после чего главный конкурент ЗиДа по этой части, немецкая фирма Штиль, подняла в РФ цены на аналогичный сегмент своей продукции примерно в 2 раза (до банкротства цены на данные бензопилы примерно соответствовали ценам на ЗиДовские изделия), её самый дешёвый сегмент был вровень с ЗиДовским). Сейчас «Штиль», возможно, и вовсе откажется продавать в РФ и бензопилы, и комплектующие к ним.

Четыре орла большого бизнеса (конкурсный управляющий Евгений Лысов, исполнительный директор ФГУП Денис Бронников, председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич) попали за бaнкpoтство ЗиДа под сyд, однако были освобождены по истечению срока давности (это к вопросу о диктатуре закона).

Домучивание ЗиДа началось в 2019 году. На этот раз под нож должна была пойти военная часть производства. Завод уже был остановлен, работникам сообщили о сокращении. Отметим, что уничтожить предприятие хотели для того, чтобы застроить территорию элитным жильём. Кто в Перми, да ещё в такое время, будет покупать столько элитного жилья? Автор материала не знает. Опрошенные им пермяки тоже. Но вот объявление о намерениях: (https://59.ru/text/gorod/66356626/)..

После серии акций прoтecта в Перми и в Москве (организованных рабочими и ветеранами ЗиДа) контракты для ЗиДа нашлись, его запустили, два года завод работал. Но вот атака ликвидаторов началась снова.

«Порадовавшись» публикации в "Коммерсанте" представители совета ветеранов ЗиДа позвонили (утром 10.02.2022) г. Мосюгину (начальник управления промышленности). Мосюгин сказал, что пока не в курсе.

Автор материала надеется, что за время, прошедшее с четверга (10.02.2022), Мосюгин уже вошёл в курс и знает что ему делать.

Что ещё тут можно сказать? Государственный оборонный завод гробит государственная служба, да ещё и в спецоперационное время.

Автор материла хотел бы предположить, что иноагентов ищут совсем не там, но воздерживается, дабы не быть привлечённым за распространение фейков.