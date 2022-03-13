Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Государственный оборонный завод гробит государственная служба

Опубликовано 13.03.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-ИНФО в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Государственный оборонный завод гробит государственная служба

Новое «замечательное» известие пришло с Завода им Дзержинского (Пермский край). 09.03.2022 года «Коммерсант» сообщил, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ФНС изъять со счетов ЗиДа более 563,8 млн руб.

Отметим, что ЗиД - оборонное предприятие, выпускающее радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы (используются на судах ВМФ, в том числе, подводных атомоходах).

Аналогов значительной части его продукции нет. О незаменимости ЗиДа говорят не только работники ЗиДа, но и, к примеру, генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ).

Ранее Зид выпускал ещё и бензопилы (это к вопросу о столь актуальном сейчас импортозамещении). Затем ЗиД начали банкротить первый раз. Производство бензопил было закрыто, после чего главный конкурент ЗиДа по этой части, немецкая фирма Штиль, подняла в РФ цены на аналогичный сегмент своей продукции примерно в 2 раза (до банкротства цены на данные бензопилы примерно соответствовали ценам на ЗиДовские изделия), её самый дешёвый сегмент был вровень с ЗиДовским). Сейчас «Штиль», возможно, и вовсе откажется продавать в РФ и бензопилы, и комплектующие к ним.

Четыре орла большого бизнеса (конкурсный управляющий Евгений Лысов, исполнительный директор ФГУП Денис Бронников, председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич) попали за бaнкpoтство ЗиДа под сyд, однако были освобождены по истечению срока давности (это к вопросу о диктатуре закона).

Домучивание ЗиДа началось в 2019 году. На этот раз под нож должна была пойти военная часть производства. Завод уже был остановлен, работникам сообщили о сокращении. Отметим, что уничтожить предприятие хотели для того, чтобы застроить территорию элитным жильём. Кто в Перми, да ещё в такое время, будет покупать столько элитного жилья? Автор материала не знает. Опрошенные им пермяки тоже. Но вот объявление о намерениях: (https://59.ru/text/gorod/66356626/)..

После серии акций прoтecта в Перми и в Москве (организованных рабочими и ветеранами ЗиДа) контракты для ЗиДа нашлись, его запустили, два года завод работал. Но вот атака ликвидаторов началась снова.

«Порадовавшись» публикации в "Коммерсанте" представители совета ветеранов ЗиДа позвонили (утром 10.02.2022) г. Мосюгину (начальник управления промышленности). Мосюгин сказал, что пока не в курсе.

Автор материала надеется, что за время, прошедшее с четверга (10.02.2022), Мосюгин уже вошёл в курс и знает что ему делать.

Что ещё тут можно сказать? Государственный оборонный завод гробит государственная служба, да ещё и в спецоперационное время.

Автор материла хотел бы предположить, что иноагентов ищут совсем не там, но воздерживается, дабы не быть привлечённым за распространение фейков.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 13.03.2022 09:47

Автор, вся страна скоро сгинет в небытие, а вы о заводе печетесь...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N32
Полный Делягин N32
12.03.2022
Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
13.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Война необходима, когда она неизбежна (3)
Государственный оборонный завод гробит государственная служба (1)
США отобрала у России ее деньги (18)
Война с Украиной: прибыль на крови (5)
Спросите американскую разведку, куда пропал Путин (2)
Поощрение и наказание (4)
Полный Делягин N32 (2)
В лабиринтах времени (10)
Раз есть генералиссимус, где-то должна быть и победа... (22)
Заявление Коалиции по запрету биологического оружия по факту обнаружения разработки и производства биологического оружия на Украине (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Может, нам в МИД-е вначале надо что-то поправить? от ros_sea_ru
Дарья Митина Дарья Митина: Вечерний эфир на телеканале 360 - 4
Дарья Митина Дарья Митина: Не успели приехать, а уже домой грузом-200
Михаил Делягин Михаил Делягин: Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
Дарья Митина Дарья Митина: Декоммунизация отменяется - 2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss