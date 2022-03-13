Война с Украиной: прибыль на крови

Мне глубоко ненавистна власть на Украине – все эти депутаты Рады, члены правительства, и прочие члены партии «Слуга народа» и прочих партий. Ненавистны своей умственной тупостью и нескрываемыми подлостью и продажностью. Этим тварям можно доверить только навоз из свинарника выносить, да и то – под присмотром крепкого хозяина. Хотя и при хозяине эти падлюки будут красть кукурузу, выносить её за пазухой и менять в селе на самогон.

Понимаете, культура - это способность использовать максимум знаний, накопленных человечеством. Знания излагаются на языках. И если эти уроды сделали единственным государственным языком допотопный язык крестьян, то это означает, что им просто не нужны эти знания – они не собираются ими пользоваться, посему не собираются их и знать.

Да, разумеется, Дума и Совет Федерации России – это падлюки ещё тупее и подлее, но я, как видите, хочу «сделать реверанс» и украинским уродам. А то они сегодня прикинулись такими овечками, хотя по своей сути не более, чем гнусный твари, вызвавшие сегодняшние события – вызвавшие войну между двумя племенами одного народа. И виновны в этом ни в меньшей мере, чем их братья по уму и совести в России.

Но давайте о своём, российском горе.

У евреев есть такое понятие – хуцпа. Её официальное значение — это способ, «оказывающий влияние на психические функции, эмоциональную сферу и поведение жертв, позволяющий иудеям ставить противника в психическом поединке в тупик, а самим при этом выходить из, казалось бы, безвыходных ситуаций». Если говорить попроще, это похвальная у иудеев крайняя наглость. Её пример – сын из-за корыстных интересов убил родителей, а на суде требует к себе снисхождения потому, что он сирота.

И Кремль, пользуясь идиотизмом российской интеллектуальной элиты достиг в хуцпе такого мастерства, что возникает подозрение, что туда впускают не по ПЦР-тестам, а по тому, обрезан ли посетитель.

Вот смотрите.

В телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 7 марта дежурный артист в роли Путина призвал ЕС повлиять на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право: «Российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением».

Поняли? Кремль вынужден убивать мирных граждан Украины потому, что за ними прячутся защитники суверенитета Украины. Это защитники суверенитета виноваты.

И этот «довод» мусолится и мусолится непрерывно, скажем, и в пятницу, 4 марта, в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем дежурный путин заявил: «Основная опасность на Украине исходит от формирований неонационалистов, которые используют террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах».

И вот подобная лапша на уши, похоже, виснет даже на ушах европейских, прости господи, политиков, а что уж говорить об ушах дебильной интеллигенции России? И никто не спросит: «Что же ты «еврейский сынок» жалуешься, что по тебе стреляют из городов, если ты пытаешься убивать защитников этих городов? Эти защитники, по твоему разумению, против 750-мм лобовой брони въезжающих в города российских танков Т-72 должны выходить, распахнув на груди вышиванки и с голыми кулаками? Ты бы не лез в украинские города и по тебе не стреляли бы из жилых кварталов».

Точно такая же «хуцпа» прёт и из Киева – дебильными законами довели Украину до разделения территориально и даже не по национальному, а по языковому признаку, довели до воплей: «Москаляку на гиляку!», - а теперь вылупив глазки наивно вопрошают: «А нас за що??».

Или, скажем, обе стороны тыкают пальцами друг в друга за то, что нудные переговоры о мире в Белоруссии ничем не заканчиваются. А чем они должны закончиться, если обе стороны посылают на них разве что не «менеджеров по клинингу» президентских офисов? Это не переговоры о мире, это даже не пыль в глаза, это какой-то наглый блеф, предназначенный для затягивания времени войны. Заказчику этой войны – США - это затягивание войны необходимо, а вот со стороны Кремля и Зеленского это наглая хуцпа, а не переговоры.

Мне вспомнился Карибский кризис 1962 года – 60 лет назад. В то время СССР и США не воевали друг с другом, никто не гиб в боях, просто СССР и США встали на грань ядерной войны. Так ведь никто не посылал на переговоры никаких делегаций – президент США Кеннеди и глава СССР Хрущёв лично решали все вопросы по телефону и радио. Заметьте – между двумя континентами. На расстоянии 8000 км. В 1962 году!

У нас сегодня что – пропала телефонная связь? На 800 км дозвониться нельзя? Почему Зеленский прямо не звонит в Кремль и не договаривается обо всём том, что он правомерен решать, как президент? У него гибнут в боях лучшие люди Украины, а он отделывается посылкой на переговоры какого-то мудака в бейсболке? Каждый день (обещал каждые два часа) стонет и стонет на весь мир о несчастной доле Украины, а телефонную трубку взять не в силах?

Хотя, конечно, хуцпа и существует для того, чтобы выходить из безвыходных ситуаций… Хотя бы в своих глазах…

И вот глядя на это невольно спрашиваешь себя, а кому выгодно этот острый кризис переводить в хронический?

И я вспоминаю то, о чём сегодня «умные» стараются не вспоминать, а дураки и не понимают, о чём речь.

Пятнадцать лет назад, в 2007 году трое ученых из Швейцарского Государственного Технологического Института в Цюрихе, под руководством Джеймса Глаттфелдера, ввели в комплекс суперкомпьютеров «Orbis 2007» базу данных о 37 миллионах (!) крупных корпораций и частных инвесторов по всему миру. И швейцарские ученые быстро выявили в этих миллионах 43 060 транснациональных корпораций – компаний, которые работают по всему миру. Далее, из этой группы были выделены 1318 компаний, напрямую контролирующих 20% доходов мира. Однако это ядро, помимо собственной прибыли, владеет и контролирует акциями большинства остальных самых крупных корпораций, доходы которых в сумме составляют дополнительные 60% глобальных доходов. То есть эти 1318 корпораций коллективно владеют 80% доходов всего мира.

Затем группа Глаттфелдера обнаружила очень глубоко спрятанный «суперсубъект» из 147 корпораций, причем его большая часть связана с «ядром» из 1318 компаний. Эти 147 компаний связаны друг с другом еще теснее – все они владели компаниями друг друга, то есть каждая компания внутри «суперсубъекта» владела акциями 146 других. Вместе они зарабатывают 40% всех доходов мира, а контролируют, как выше сказано, 80% мировых доходов. Иными словами, сегодня не Трамп или Байден, а именно эти владельцы 147 корпораций (из которых 75% это банки) и являются истинными хозяевами мира.

Первый вопрос, который должен возникнуть у читателя: а почему мы об этом ничего не знаем? Ответ простой: потому, что первое, чем безраздельно владеют эти 147 корпораций, это мировые СМИ.

Да, в мире имеется сотни тысяч маленьких газет и сайтов в Интернете. Да, эти средства информации могут говорить правду и сообщать действительно важные новости. Но знать об этом будут только читатели этих изданий, и никакого общественного мнения эти читатели не изменят. Вот поэтому об этих 147 корпорациях и знает не весь мир, а только читатели нескольких малотиражных информационных изданий, а СМИ о них молчат – оставляют истинных хозяев мира в тени, предоставляя народным массам информацию о том, что миром, якобы, правят правительства государств. Вспомните, как эта пресса не давала возможности говорить президенту США Трампу, и тот задавался вопросом – кто прессой США руководит? И если при наличии в своём подчинении ФБР Трамп оказался неспособен ответить на этот вопрос, то это значит только одно – и Федеральное бюро расследований США подчиняется не президентам США, а тем, кому подчиняется и пресса.

Так вот, эти 147 корпораций не только управляют остальными корпорациями, но и сами ведут бизнес – сами получают прибыль. И, понятное дело, их бизнес должен быть и наиболее прибыльным. Чем они занимаются? Тремя видами бизнеса: нефть, фармацевтика и оружие.

Это следует из исследования американского экономиста Дэвида Уилкока («Финансовая тирания: Провал величайшего сокрытия всех времен»): ещё в 2010 году и только в США хозяева мира получили 70 миллиардов чистой прибыли от торговли нефтью и 65 миллиардов долларов от производства лекарств. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ! Вдумайтесь в это: торговля лекарствами даёт больший доход, чем торговля оружием, не говоря уже о торговле автомобилями или продуктами.

Но, главное, что желательно понять, - без этих глобалистов мировая пресса не завоет и не заверещит!

Уточню: это не значит, что какой-то там жидомасон из какого-то всемирного банка звонит в каждую газету и телеканал по всему миру и требует от журналистов заняться запугиванием населения, скажем, коронавирусом. Зачем? Эти дебилы, работающие в СМИ во всём мире, получают новости из нескольких агентств. И если эти агентства будут постоянно сообщать новости только и постоянно о коронавирусе, то и подавляющее число «свободных журналистов» мира, в силу своей дебильности, будут «вполне самостоятельно» жевать и жевать эту тему. Если агентства завоют о войне, то жевать будут о войне. И если вы видите, что они эти темы жуют и жуют, то, значит, это выгодно тем, кто владеет всемирной раздачей информации этим дебилам СМИ.

Я уже писал, что при сравнении военных бюджетов США (778 млрд долларов в 2020 году) по сравнению с военным бюджетом России за этот же год (61,7 млрд) понимаешь, что Россия в военном отношении по сравнению со США выглядит, как грозный таракан по сравнению со старым тапком. Но дело не в этом – торговцам оружием ничего не дают даже просто огромные военные расходы, и чтобы иметь регулярную прибыль им нужна непрерывная трата оружия и техники.

Вот, к примеру, при ничем не обоснованном и совершенно неожиданном для всех уходе (драпе) США из Афганистана, американцы оставили талибам оружие и технику на 85 миллиардов долларов. Что это значит? Это значит, что торговцы оружием теперь продадут американцам оружия и техники минимум на эту сумму. А ведь эти торговцы ещё и продают оружие по всему миру и заинтересовано, чтобы и остальные страны его тратили. Скажем, для американской армии стоимость американского переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» в комплекте с 6 ракетами – уже 600 тысяч долларов, а при продаже другим странам - в три раза дороже. Скажем, ещё в октябре 2021 года США поставили Украине 30 комплектов ПТРК «Джавелин» и 180 ракет к ним всего за 60 миллионов долларов. Сейчас эти комплексы идут на Украину потоком, и для торговцев оружием не имеет значения, кто за них заплатит – сами американцы или россияне из конфискованных США российских денег в виде антивоенных санкций.

Ну, посмотрите на события пары последних лет – афера коронавируса с её вакцинами дали колоссальный заработки корпорациям фармоиндустрии. В США остаётся главным консультантом Президента и Конгресса «научный» инициатор аферы коронавируса, как бы «учёный» Тони Фаучи, о котором Роберт Кеннеди-младший кричит: «В Соединенных Штатах проживает 4,2% населения мира; у нас 14,5% умерших от ковида в мире. Почему Тони Фаучи все еще работает? Это загадка». А ведь загадки-то никакой нет.

Разве то, что власти России «как с дуба рухнули», начав войну с Украиной, – это загадка? Это для дураков загадка, а на само деле загадки-то никакой нет.

Или при том, что в мире «хоть залейся» нефтью и газом, но без каких-либо оснований взлетели цены на нефть и природный газ, – это загадка? А ведь и здесь загадки-то никакой нет!

Вспомните, Трамп ставил своей целью возродить промышленность США, разработками сланцевой нефти сделать США независимой в области энергоресурсов. Но в этом случае цены на нефть и собственные товары полностью контролировались бы правительством США. А этот контроль торговцам нужен? Это не производители владеют миром, а спекулянты, это торговцы, причём, на 75% торговцы деньгами.

И Трампа не стало!

Вот мой товарищ обратил внимание на такое обстоятельство. Хотя война России с Украиной совершенно локальна, но во всём мире лавинообразная инфляция повсеместно объясняется нападение России на Украину – во всём виновата Россия! И объясняет, что за время коронавирусной аферы, образно гворя, был включён печатный станок – мировая экономика была завалена деньгами, не обеспеченными товаром. И теперь инфляцией стоимость товаров подгоняется под избыточную денежную массу. Война «всё списывает».

И вновь и вновь возникает вопрос – если эти люди способны даже в США менять власть на дебильную и трусливую, то что же сегодня представляют из себя в умственном и моральном отношениях, прости господи, «государственные деятели» во всём мире?

Это уже не секрет – то, что представляют из себя, прости господи, депутаты и чиновники Украины и России.