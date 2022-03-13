США отобрала у России ее деньги

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК прокомментировал санкции, которые ввели западные страны против России. Потанин назвал неожиданными санкции Запада против валютных резервов Центрального банка (ЦБ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он предположил, что Россия не рассматривала их в качестве очевидных.
«Лично для меня, например, была неожиданность, что все-таки решатся наши, как их наш президент называет, "западные партнеры" наложить руку на валютные резервы Центрального банка и Фонда национального благосостояния», — заявил глава «Норникеля».
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Мы редко ссылаемся на Потанина, а он сам нечасто выступает публично, хотя человек большого ума и изрядного опыта. Но и он очевидным образом растерян - Хозяин мира забирает деньги целого государства и решает отдать их другому государству... За плохое поведение.
Речь идет о примерно 400 миллиардах долларов, сумме умопомрачитальной. Интервенция в Советскую Россию и последовавшая за ней Гражданская война были прямым следствием отказа болшьшевиков оплачивать царские долги в размере 1 миллиарда золотых рублей. Это примерно в 10 раз меньше, чем сумма, которую намерены конфисковать США у Росфедерации.
К каким глобальным последствиям может привести этот грабеж?
Самое простое - Россия отказывает от гуманного стиля ведения войны и начинает воевать "по полному профилю", чтобы как можно быстрей разгромить Украину. Тогда пенредавать конфискованные миллиарды становится просто некому.
Россия может начать делать то, чем когда-то занимался Иран - выпуском фальшивых долларов в промышленных масштабах.
Ну и это может побудить Россию вместе с Китаем и рядом других стран создать собственную общую валюту, в пику евро, к примеру, "эйшу". Отказаться от обеспечения собственной валюты долларом и евро и требовать торговать с ними только в новой денежной единице. Кстати, "эйша" может иметь и крипто-эквивалент. Это будет не война, но по своим разрушительным последствиям для экономики с войной будет сопоставимо.
Возможны и другие варианты, возможны их сочетания, и все они плохие.
Хозяин мира начал разрушение мирового порядка, в котором он Хозяин...
А.Б.
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ййййй написал 13.03.2022 02:06
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Как будто раньше такого не бывало (Ирак, Иран, Ливия, Куба, Панама...)
Самое главное -- хватило бы ума иметь запасы чтобы закрыть газовый кран и продержаться в полнейшей блокаде хотя бы несколько месяцев -- могли бы из Европы любые лапти плести. А так -- с голой жопой на рожон. И труба вместо того, чтобы быть поводком для Европы, оказывается ниточкой, на которой висим.
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Пора снимать с КНДР санкции и звать Кима на подмогу! Потом поможем ему с его южными хохлами.