Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США отобрала у России ее деньги

Опубликовано 13.03.2022 в разделе комментариев 1

сша доллар валюта резервы
США отобрала у России ее деньги

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК прокомментировал санкции, которые ввели западные страны против России. Потанин назвал неожиданными санкции Запада против валютных резервов Центрального банка (ЦБ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он предположил, что Россия не рассматривала их в качестве очевидных. 

«Лично для меня, например, была неожиданность, что все-таки решатся наши, как их наш президент называет, "западные партнеры" наложить руку на валютные резервы Центрального банка и Фонда национального благосостояния», — заявил глава «Норникеля». 

***

Мы редко ссылаемся на Потанина, а он сам нечасто выступает публично, хотя человек большого ума и изрядного опыта. Но и он очевидным образом растерян - Хозяин мира забирает деньги целого государства и решает отдать их другому государству... За плохое поведение.

Речь идет о примерно 400 миллиардах долларов, сумме умопомрачитальной. Интервенция в Советскую Россию и последовавшая за ней Гражданская война были прямым следствием отказа болшьшевиков оплачивать царские долги в размере 1 миллиарда золотых рублей. Это примерно в 10 раз меньше, чем сумма, которую намерены конфисковать США у Росфедерации.

К каким глобальным последствиям может привести этот грабеж?

Самое простое - Россия отказывает от гуманного стиля ведения войны и начинает воевать "по полному профилю", чтобы как можно быстрей разгромить Украину. Тогда пенредавать конфискованные миллиарды становится просто некому.

Россия может начать делать то, чем когда-то занимался Иран - выпуском фальшивых долларов в промышленных масштабах.

Ну и это может побудить Россию вместе с Китаем и рядом других стран создать собственную общую валюту, в пику евро, к примеру, "эйшу". Отказаться от обеспечения собственной валюты долларом и евро и требовать торговать с ними только в новой денежной единице. Кстати, "эйша" может иметь и крипто-эквивалент. Это будет не война, но по своим разрушительным последствиям для экономики с войной будет сопоставимо.

Возможны и другие варианты, возможны их сочетания, и все они плохие.

Хозяин мира начал разрушение мирового порядка, в котором он Хозяин...

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ййййй написал 13.03.2022 02:06
> Россия не рассматривала их в качестве очевидных
____
Как будто раньше такого не бывало (Ирак, Иран, Ливия, Куба, Панама...)
Самое главное -- хватило бы ума иметь запасы чтобы закрыть газовый кран и продержаться в полнейшей блокаде хотя бы несколько месяцев -- могли бы из Европы любые лапти плести. А так -- с голой жопой на рожон. И труба вместо того, чтобы быть поводком для Европы, оказывается ниточкой, на которой висим.
.
Пора снимать с КНДР санкции и звать Кима на подмогу! Потом поможем ему с его южными хохлами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к ограничению ЦБ операций с наличной валютой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N32
Полный Делягин N32
12.03.2022
Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
13.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США отобрала у России ее деньги (1)
Война с Украиной: прибыль на крови (2)
Спросите американскую разведку, куда пропал Путин (1)
Поощрение и наказание (1)
Полный Делягин N32 (2)
В лабиринтах времени (10)
Раз есть генералиссимус, где-то должна быть и победа... (21)
Заявление Коалиции по запрету биологического оружия по факту обнаружения разработки и производства биологического оружия на Украине (16)
Очень злая неприятная правда (32)
Делягин растоптал Минфин и объявил новую эпоху (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вечерний эфир на телеканале 360 - 4
Дарья Митина Дарья Митина: Не успели приехать, а уже домой грузом-200
Михаил Делягин Михаил Делягин: Спросите американскую разведку, куда пропал Путин
Дарья Митина Дарья Митина: Декоммунизация отменяется - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Декоммунизация отменяется - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss