США отобрала у России ее деньги

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК прокомментировал санкции, которые ввели западные страны против России. Потанин назвал неожиданными санкции Запада против валютных резервов Центрального банка (ЦБ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он предположил, что Россия не рассматривала их в качестве очевидных.

«Лично для меня, например, была неожиданность, что все-таки решатся наши, как их наш президент называет, "западные партнеры" наложить руку на валютные резервы Центрального банка и Фонда национального благосостояния», — заявил глава «Норникеля».

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Мы редко ссылаемся на Потанина, а он сам нечасто выступает публично, хотя человек большого ума и изрядного опыта. Но и он очевидным образом растерян - Хозяин мира забирает деньги целого государства и решает отдать их другому государству... За плохое поведение.

Речь идет о примерно 400 миллиардах долларов, сумме умопомрачитальной. Интервенция в Советскую Россию и последовавшая за ней Гражданская война были прямым следствием отказа болшьшевиков оплачивать царские долги в размере 1 миллиарда золотых рублей. Это примерно в 10 раз меньше, чем сумма, которую намерены конфисковать США у Росфедерации.

К каким глобальным последствиям может привести этот грабеж?

Самое простое - Россия отказывает от гуманного стиля ведения войны и начинает воевать "по полному профилю", чтобы как можно быстрей разгромить Украину. Тогда пенредавать конфискованные миллиарды становится просто некому.

Россия может начать делать то, чем когда-то занимался Иран - выпуском фальшивых долларов в промышленных масштабах.

Ну и это может побудить Россию вместе с Китаем и рядом других стран создать собственную общую валюту, в пику евро, к примеру, "эйшу". Отказаться от обеспечения собственной валюты долларом и евро и требовать торговать с ними только в новой денежной единице. Кстати, "эйша" может иметь и крипто-эквивалент. Это будет не война, но по своим разрушительным последствиям для экономики с войной будет сопоставимо.

Возможны и другие варианты, возможны их сочетания, и все они плохие.

Хозяин мира начал разрушение мирового порядка, в котором он Хозяин...

А.Б.