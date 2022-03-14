СССР против Евросоюза, или об Украине

Автор этих строк попал под перекрестный огонь единороссовских «патриотов» и бандеровских «либералов». Чем гордится всемерно. Настоящий социалист и должен проклинаться и первыми, и вторыми. Этакая проверка на годность.

Но все же поучительно посмотреть на беспросветное вранье и тех, и других. Мол, выбирайте только из нас. Якобы социализм уже в прошлом.

Чушь собачья! Социализм не может быть в прошлом по той простой причине – что не существовал в принципе! Хотя назрел и перезрел. А раз так, то абсолютно логично посылать лесом и «патриотов», и «либералов». Тогда абсолютно логично идти курсом на социалистическую революцию.

Социализм – не прошлое. Социализм – будущее. Более того – ближайшее будущее.

***

И украинская ситуация тому полное подтверждение. Да, надо действовать решительно, потому что разработка оружия массового поражения велась на самом деле. Да, наступление ВСУ на Донбасс планировалось на самом деле. И слушать сикофантские отговорки «либералов» просто тошно.

Но, будь СССР на дворе, и вместо путинской России, он бы действовал в разы эффективнее. Во-первых, сама мировая обстановка созрела для социализма, и пошла бы на пользу сразу. Опросы показывают, что даже штатовская молодежь за социализм, да и взрослые подумывают; а уж о мощных европейских и социал-демократических традициях и говорить не приходится. https://iz.ru/857148/kirill-senin/sotcialisticheskie-shtaty-ameriki-amerikanskaia-molodezh-presytilas-kapitalizmom И кидаться санкциями в таких условиях весьма чревато, да с поднятием мировых цен; и можно потерять уйму электората.

Плюс к этому традиции национально-освободительной борьбы от Азии до Африки, а уж о Латинской Америке и говорить нечего. Оная и без первого Союза не потеряла революционного духа, а с новым и подавно.

Но не менее важно, во-вторых, предъявить украинскому обществу перспективу, не уступающую, а даже превосходящую реалии Евросоюза.

То есть, соседний СССР был бы уже известен украинским трудящимся. Кстати, когда автор подразумевает современную Советскую власть, о которой ниже; он будет говорить или «СССР», или «Советский Союз 2.0.» А когда вспоминает о прошлом Союзе, то и будет говорить просто «Советский Союз». НО НЕ НАЗОВЕТ «СССР» НИКОГДА. Потому что буква в аббревиатуре означает «социализм», который отсутствовал; и называть прошлый Союз таковым бессмысленно. Следовательно, название «СССР» относится только к будущему Союзу с реальным социализмом, и никакому другому.

И если, само собой, киевская хунта не сможет отгородить соседний СССР стеной; то украинские трудящиеся видели бы следующую картину. Гигантские деньги не уходят в офшоры и на предметы роскоши; а пущены на хорошие медицину и здравоохранение. А хорошие потому, что Советы трудовых коллективов школ и больниц и распределяли бы фонд оплаты труда справедливо; и конкурсы-аукционы закупок осуществлялись демократически. А отсюда оптимальные инвестиции по всей стране, и развитие науки и техники.

Украинцы видели бы хорошее социальное обеспечение, потому что никаких мизерных подачек внебюджетных фондов не было бы и в помине; а постоянная индексация по всему бюджету с соответствующим фондами повышала бы оклады в течении всей трудовой жизни, и с соответствующими высокими пенсиями и пособиями. А уж о поднятии МРОТ путем конфискации буржуазии и создания общенародной собственности, и со справедливой тарифной сеткой и поясными коэффициентами, и говорить нечего в силу полной ясности.

Украинцы видели бы высокий уровень жизни каждого трудового человека, потому что деление хозрасчетного дохода на фонд науки и техники, социального развития и труда создает оптимальный межотраслевой и платежный балансы с крепостью рубля, и вплоть до мирового резерва. И социальный фонд предприятия позволяет очереднику купить квартиру, дачу, машину и так далее сразу; а не мучаться в кредитном рабстве.

Украинцы видели бы настоящую борьбу с коррупцией. Кстати, если уж проблемы первого Союза были детским садом по сравнению с нынешней вакханалией, то новый врежет по воровству тем более. Потому что институт президента отсутствует в принципе! А ведь общеизвестно, что именно Путин покрывает трансфертные цены, монополию и уход от налогов дружков-олигархов. И только Верховный Совет с императивным мандатом и большинством депутатов на неосвобожденной основе станет демократической властью; и лишь с маленьким президиумом на штате, смещаемым внеочередной сессией большинства тем более, и в любое время. А материальная и финансовая мощь фабзавкомов и СТК обеспечит сменяемость самих депутатов, и тем более. А раз так, то демократический и полновластный Верховный Совет может замордовать хоть все правительство с помощью суда и прокуратуры (которые, кстати, подведомственны только Совету). Тогда чиновничья вакханалия воровства ужмется до мизерных измерений.

И наконец, украинцы увидят развитую потребительскую сферу. Потому что кооперативы, колхозы и индивидуальные предприниматели, - и это уже ясно любому социалисту, набившему большую шишку, - не будут притесняться непомерными налогами и высокими ценами техники-удобрений. Более того, хозрасчетные предприятия будут заинтересованы в подрядах мелкого предпринимательства всемерно, и чтобы не потерять платежеспособность по нормативам оплаты ресурсов. А заводское собрание или даже члены Совета дадут председателю-директору по шапке мигом, если тот начнет крутить махинации с оборотными средствами, и надувая и рабочий коллектив, и подрядный кооператив. Чуть малейшее подозрение, заявление в прокуратуру и в зону. Не хочет строить социализм дома; будет строить, где прикажут; да с конфискацией имущества в возмещение ущерба.

И вот, представим - войска именно СССР пересекают границу Украины. Нацисты карательных батальонов есть нацисты, и с ними разговор короткий. Уж на это сил предостаточно. Но вот будет ли масса ВСУ драться ожесточенно?!.. Очень даже маловероятно! Вот тогда призывы захватить власть самим украинским военным будут услышаны моментально. И не мудрено. А зачем украинскому парню и его родителям терять жизнь за обожравшихся Порошенко, Ахметова, Коломойского, Пинчука?!.. Абсолютно незачем. Вот и выходит, что с одной стороны, демократический и трудовой СССР – а с другой стороны, погрязшая в дикости и коррупции киевская олигархия. И коль такой удобный повод – долой последнюю с ее сумасшествием оружия массового поражения и геноцидом славян.

И тогда образуется военное и переходное правительство; затем справедливые выборы на антиолигархической волне – и пусть сами украинцы решают, что делать. И весьма, весьма маловероятно, что новая власть захочет воевать с СССР за возвращение Крыма и Донбасса. Тут успевай со своими авгиевыми конюшнями разобраться. Мало того, что никто не захочет воевать – так еще и объединиться придется, и чтобы противостоять мировым санкциям всяких Ротшильдов с Тиссенами. И тогда кружевные трусики Евросоюза будут нужны, как... материться неохота; ну, скажем, как собаке пятая нога. Как дурной сон, который кончился, и наконец-то.

***

Местный «либерал» звонил днями ранее, и приглашал на митинг. Кстати, навальнистская тусовка в Иркутске была заметной даже по российским масштабам. Мол, всякий оппозиционер, и без разбора оттенков, должен протестовать против вопиющей агрессии. Слово за слово, долгий разговор надоел автору, и тот говорит, – хорошо, оный даже готов поехать на защиту Украины от кремлевских войск, - но при одном условии. Если украинцы начнут… социалистическую революцию! Лады?!...

Упс, немая сцена на несколько секунд. Но рефлекс сработал и, мол, между Кремлем и КПРФ никакой разницы. Но автор дожимает: он не спрашивает о разнице между единороссами и зюгановцами, и вообще о России. Он спрашивает конкретно, и об Украине. Так лады или нет?!..

Итоговый ответ был – НЕТ! Выходит, пусть Украина горит синим огнем, но никакого социализма. Да уж, если так пойдет дальше, смотришь, «либералы» объединятся с единороссами против настоящих коммунистов. Ну, а что, и власовцы, и бандеровцы воевали против Красной Армии. Не впервой.

И вот левым активистам хороший тактический прием. Когда «либералы» начинают мазать одной краской так называемый совок и нынешнее черносотенство; а озерный кооператив смешивать с настоящими чекистами; вы им в противотык – наоборот, это власовцы и бандеровцы были заодно против Советского Союза. Это Путин, - любитель Ильина с Деникиным, понимаешь, - обрушился на Ленина в речи вторжения. Куда уж очевиднее. Так что даешь рабоче-крестьянскую и социалистическую революцию. Даешь пролетарский интернационализм и социалистический патриотизм в русле СССР.

И когда бандеровцы и единороссы объединятся против этого лозунга, – а они объединятся непременно, и когда агитация и пропаганда за СССР припрет их к стенке, — вот мы и прихлопнем скопом. Вот тогда правда и вылезет наружу для каждого российского и украинского трудящегося.

Так делайте эту агитацию и пропаганду! Помогайте, и не сидите сиднем. А когда иной запутавшийся все же начнет о дефиците и прочих проблемах прошлого Союза, вы в ответ: социализм не прошлое, а будущее. Советская власть с фабзавкомами и СТК отсутствовала – но будет непременно ныне, и смотри выше еще раз. И в чем историческое развитие и заключается.

Итого. Если идея СССР победит идею Евросоюза – то и Украина будет процветающей республикой. Иного пути нет.