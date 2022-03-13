Цены фьючерсов на газ в Европе могут превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров в ближайшее время

Цены на газ в Европе в понедельник впервые в истории превысили 3000 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновили исторические максимумы
Тогда котировки подобрались к отметке в 4000 долларов, но так и не достигли её — остановились на уровне в 3892 доллара.
Стоимость в четыре раза превысила среднюю цену газовых фьючерсов в феврале — почти 950 долларов.
При таких котировках кто ж позволит закончить такой замечательный конфликт на Украине?
В Европу прибыло уже около 2 миллионов беженцев с Украины, им обеспечен бесплатный проезд на транспорте, который ездит на безумно дорогом бензине, просто по украинскому паспорту, множество семей в разных странах берутся приютить беженцев у себя дома. В домах, которые отапливаются газом по 3 тысячи евро.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о движении Киева и Москвы к компромиссу в переговорном процессе. И сколько они будут двигаться не спеша к этому компромиссу?
Думаю, цена на газ по 5 тысяч евро была бы достаточно компромиссной.
ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта
Центробанк решил не возобновлять торги на Мосбирже с 14 по 18 марта, за исключением сделок в режиме «Выкуп: Адресные заявки» и в секции ранка СПФИ. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦБ.
Остается только гадать, каким будет курс рубля, когда биржа наконец, откроется.
Или она вообще не откроется, и Набиуллина будет рисовать текущий курс в зависимости от своего утреннего настроения.
А.Б.
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Пенс написал 13.03.2022 10:41