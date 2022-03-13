Цены фьючерсов на газ в Европе могут превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров в ближайшее время

Цены на газ в Европе в понедельник впервые в истории превысили 3000 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновили исторические максимумы

Тогда котировки подобрались к отметке в 4000 долларов, но так и не достигли её — остановились на уровне в 3892 доллара.

Стоимость в четыре раза превысила среднюю цену газовых фьючерсов в феврале — почти 950 долларов.

При таких котировках кто ж позволит закончить такой замечательный конфликт на Украине?

В Европу прибыло уже около 2 миллионов беженцев с Украины, им обеспечен бесплатный проезд на транспорте, который ездит на безумно дорогом бензине, просто по украинскому паспорту, множество семей в разных странах берутся приютить беженцев у себя дома. В домах, которые отапливаются газом по 3 тысячи евро.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о движении Киева и Москвы к компромиссу в переговорном процессе. И сколько они будут двигаться не спеша к этому компромиссу?

Думаю, цена на газ по 5 тысяч евро была бы достаточно компромиссной.

ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта

Центробанк решил не возобновлять торги на Мосбирже с 14 по 18 марта, за исключением сделок в режиме «Выкуп: Адресные заявки» и в секции ранка СПФИ. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦБ.

Остается только гадать, каким будет курс рубля, когда биржа наконец, откроется.

Или она вообще не откроется, и Набиуллина будет рисовать текущий курс в зависимости от своего утреннего настроения.

А.Б.