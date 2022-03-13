Михаил Делягин: А если завтра президентом России по электронному голосованию будет избран Байден?

Принятие электронного голосования на государственном уровне ликвидирует последние демократические процедуры. Такое действие граничит с государственной изменой. Такое мнение Общественной службе новостей высказал депутат Госдумы, замкомитета по экономическому развитию Михаил Делягин.

На пленарном заседании Госдумы 11 марта были приняты правила проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Законопроект, внесённый депутатами «Единой России» в декабре 2021 года одобрен в третьем, окончательном, чтении.

«Помимо того, что это ликвидация последних демократических процедур, тут есть ещё два нюанса, которые обычно ускользают от внимания», – сказал Делягин.

Первое, на что обратил внимание депутат, это грубейшее нарушение прав избирателей:

«Просто потому, что если без специальных знаний я не имею шансов понять, как считаются голоса, то это уже само по себе является ущемлением моих прав. Грубо говоря, если я вменяем и дееспособен, то как считаются бюллетени, я понимаю. Это уровень, который никаких специальных знаний – строго говоря, никаких знаний вообще, – не требует. Здесь, если я не профессиональный программист, я ничего понять не могу даже теоретически».

Второй аспект проблемы, на который указал наш собеседник, это принципиальная невозможность работы наблюдателей, следящих за честностью выборов:

«Невозможно со стороны посмотреть: нет ли здесь какого-нибудь мошенничества. Приходится верить на слово людям, которых никто проверить не может. Если вы не господин Венедиктов, который ничего не знает, но во всём уверен, то вы, соответственно, лишены возможности понять: полученные результаты – это правда или нет?»

Но две указанных проблемы, по мнению политика, выглядят мелкими, по сравнению широчайшей возможностью для фальсификаций, которые открывает электронное голосование:

«При этом люди, которые эти подозрения высказывают, тактично умалчивают, что фальсификация не обязательно может происходить от российского государства. Мы видим массовые взломы официальных сайтов. Нам говорили, что Госуслуги замечательно защищены – мы видели, как они «защищены». Нам то же самое говорили про все государственные сайты – их «защищённость» тоже все отлично видели. Теперь нам снова говорят: замечательно защищён сайт подсчёта голосов. Хорошо. Но если завтра президентом Российской Федерации по электронному голосованию будет избран Байден, все те же клоуны тоже будут кричать «Так и должно быть!» и «Таков свободный выбор российского народа!»?

Делягин подчеркнул, что такой результат будут приветствовать даже те, кто сегодня публично проявляет лояльность российской власти:

«Я не удивлюсь, что те люди из «Единой России», которые за эту систему сейчас яростно выступают, скажут: “Граждане России избрали Байдена, пусть он нами правит”».

Подытоживая свою мысль, депутат резко раскритиковал принятое решение:

«Поэтому продвижение электронного голосования – это не только антидемократическое действие. Это действие антигосударственное, граничащие, с моей точки зрения, с изменой Родине».