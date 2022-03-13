Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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1 ЦБ РФ "подарил" Украине $400 млрд https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Японии предложили изменить мировой порядок

3 Цены фьючерсов на газ в Европе могут превысить рекордные 4000 долларов за тысячу кубометров в ближайшее время https://forum-msk.org/material/news/1...

4 ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта

5 Экс-президент США Трамп допустил третью мировую войну из-за ситуации на Украине

6 В Португалии задержан раввин, который помог Абрамовичу получить гражданство

7 В профсоюзе «Таксист» заявили о нулевой рентабельности пассажирских перевозок

8 Замглавы "Аэрофлота" Панов уволился из компании и покинул Россию

9 12 марта в 22:00 состоялся авиаудар по Свято-Успенской Святогорской Лавре УПЦ Московского патриархата

10 Обнародовано письмо Ленина об автономности Донбасса