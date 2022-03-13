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Московский листок

ЦБ РФ "подарил" Украине $400 млрд

Опубликовано 13.03.2022 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
м написал 13.03.2022 17:24
Все по плану-Наебулина получит звание Героя Эрэфии...
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 13.03.2022 17:06
никто ничего не дарил ...это был кукан для путинских воров.
Теперь эти рыбины сошли с кукана ....
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ЦБ РФ "подарил" Украине $400 млрд
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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