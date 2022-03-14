Постпредчувствие Гражданской

Тут, намедни, прочел два анализа небезвестного А.Б. (по табаку и зерну). - "Узнаю брата Колю!" Мыслящий индивид, что в наших эмпиреях нечасто встретишь. Если б у нас было два отдельных министра, по зерновым и табачным, то могли б такое написать. Возможно.. Сам теперь курю нечасто и строго по плану. А вот по зерновым хотел бы дать надежду. Еще в медведевские времена выяснилось, что если хлеб из муки печь, то получится по 300 р. булка. Что простому люду явно не по силам. И благодетельно было дозволено печь хлеб из дерьма То есть не прямо, из дерьма, а из "зерна х класса " + куча всякого натовского дерьма. Иначе оно никак не спечется... клейковина-то низкая.

А 4-5 класс зерна - это уже корм для.. ну, как бы деликатно сказать? Хотя логично все же. Но так это прогрессировало, что теперь уже без муки пекут. Так оно и хорошо! Поскольку биологическая ценность "продуктов" из Магнитов-Пятерочек равна нулю, то сил бунтоваться ни у кого нет. Ничего бессмысленного, беспощадного, тупого, безумного и т.д. Потому что, как заметил М. Шевченко, "это есть нельзя!" Если даже такой М., как Шевченко заметил... (хотя сам Спойлер Леонардович харчится явно по-другому).

Потому что "один из левых лидеров". Да, ведь у нас некто Демушкин (чемпион по киданию "зиги") продажными СМИ именуется "российским политиком". И его лепший кореш, надежда свободно мира Навальный кидал со сцены "Русского марша", чтоб потом пол-Рунета спорило "зига - не зига?" А промоутеры с "Эха Газпрома", конечно, не заметили. Теперь уже можно говорить "Птицы Феникс Газпрома" - запрещенные "эхи" реинкарнировались в теле "Живого гвоздя". Как ни в чем не бывало! А пацаны-то и не знают.. Иначе, опять бы завернули. Но, видать, помнят как Венедиктов со стариковской прямотой в заднем сальто поцеловал: "Медведев - очень тонкий человек". Эт да-а.. хрен оспоришь! А еще с сатанинской гордостью повествовал, как регулярно накатывает с Песковым и Лавровым. Продолжает ли сейчас? А почему нет?? - Оппозиционер на должности. А когда-то был ленинцем и даже лучшим в стране по "ленинским урокам". Был... Давайте дружно скажем Венедиктову "Старая шалава!" Ведь обидно, небось. Столько старался, а помрет неоцененным.- Надо сказать!

Вот еще злые люди клевещут, что Д. Муратов "гоняет "Индейку"" с Чемезовым. В такое не верю. По глазам видно.. настоящий Лауреат! И критик Самого, того самого, которого Е. Альбац оценила "безусловно. незаурядная личность", Жалковала, что лучшие в мире кадровики из КГБ СССР 20 лет лаптем щи наворачивали. А человек обычный. Так ведь сам и говорил. - Без вопросов. Вот к Альбац некоторые неприличные вопросы имеются. Как раз по линии КГБ. "Волной перестройки" эту Альбац смыло в США, где она читала подробнейшие лекции о КГБ. Да, рядовой журналюга тогда структуры управлений не знал. Но Е. Альбац все знала.. за что ей и гражданство ,и доктора философии! А когда вернулась ей никто вопросов не задал, хотя даже спецслужбы Занзибара таких фокусов люто не принимают..

Так можно долго желчью исходить. Наверное и непонятно "а зачем это про уважаемых людей всякие гадости писать?" - Тут сложная тема. Глава Минфина объявил о начале господдержки банков. Ясенпень, кого ж еще? И во что это выльется тоже ясно (уже объяснял). Там планчик уже очевидный. И в том, что за в "странах санкций" пол-ЗВР забыли. Типа, не ждали.. так говорили же им! И стало понятно зачем десятки миллиардов гринов занимали. Когда можно из "кубышки" без всяких процентов взять, зачем же займы? А-аа.. вам знать не надо. Короче, продуктовая инфляция по концу года ожидается 60-80%. И сколько та самая булка из фуража стоить будет? И можно ли ее будет купить??

Вот тогда совсем дураки начнут разбираться с не совсем дураками. Под это дело ряд особей уже грантуется на "вождей народных масс". КПРФ свой случайны респект отправила в санфаянс и забралась в одну лодку с "правящим режимом". Многие скажут, что реально левой оппозиции вообще нет. - А то я знаю. Но кто-то все равно этими событиями рулить попытается. И получится.. еще никогда по-другому не было. Кто-то может даже пока неизвестный. Правый фланг уже отмобилизовался. Где наши будущие "вожди краснокожих"?

От редакции: "В случае прекращения поставок пшеницы из России и с Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом", - пишет The Guardian.

Президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо предупредил, что продолжающийся кризис может ограничить поставки основных культур и привести к резкому подорожанию продовольствия и голоду.

https://regnum.ru/news/economy/3531700.html

Ждать ли голодомора в 2022 году?

Ясно, что А.Баранов - это не Жильбер Унгбо и тем более не "Гардиан", поэтому то, что он написал 4 дня назад - смешно, а вот написанное в "Гардиан" вчера - важная мировая новость.

И вот еще новость: Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. Среди них - табачные изделия (в частности, сигары и табак)... Напомним, что крупнейшая в мире табачная компания, являющаяся также и поставщиком, и производителем большей части российских сигарет - это американская "Филип Моррис".

Завтра солдатам не завезут сигарет. И что?

Думаю, будет очень смешно...

А.Б.